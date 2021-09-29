В экспрессе на среду рассмотрим два матча чемпионата Швеции, а также один поединок норвежского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Норрби» — «Хельсингсборг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Норрби» ведет борьбу, чтобы зацепиться хотя бы за третье место, дающее право сыграть в стыках. От него коллектив отстает на три пункта, а от второй позиции находится на расстоянии пяти баллов.

К данному поединку команда подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой она четырежды сыграла вничью и трижды уступила. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — на выезде от соседа по турнирке «Ландскруны» 0:1.

«Хельсингсборг» на текущий момент находится на второй позиции в турнирной таблице первого шведского дивизиона. От первой строки отстает он на четыре очка, а преследователи расположились совсем рядом.

«Сине-красные» в минувшем игровом дне проиграли на выезде середняку «Эстеру» 1:2. Этой неудачей они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию — три ничьи и две виктории.

Форма гостей на текущий момент лучше, чем у хозяев. И поэтому в данном поединке ставим с Х на «Хельсингсборг».

Ставка: Х2 за 1.69.

«Фалькенберг» — «Ландскруна»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Фалькенберг» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в первом шведском дивизионе. Сейчас коллектив идет последним, но совсем немного отстает от безопасной строки.

К данной встрече команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где было две мировые и два фиаско. Перед этим она выиграла две игры подряд.

«Ландскруна» же претендует на повышение до Аллсвенскан. На данный момент она делит третье место еще с двумя коллективами, а от второй напрямую проходной строки отстает на два балла.

В отрезке последних шести встреч первенства клуб четыре раза проиграл и добился двух викторий, которые были в трех минувших турах. Одна из них накануне дома над соседом по турнирке «Норрби» — 1:0.

Оба коллектива будут настроены в этой встрече только на пополнение своей копилки зачетными пунктами. Поэтому ждем от них атакующий игры с обоюдно забитыми мячами.

Ставка: обе забьют — да за 1.77.

«Стабек» — «Стремсгодсет»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Стабек» идет на текущий момент на вылет, но в случае победы в предстоящей игре он покинет опасную зону.

В прошлом игровом дне коллектив на выезде смог разгромить «Саннефьёрд» 3:0, который идет немного в турнирке выше. Перед этим у него была 5-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре фиаско.

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«Стремсгодсет» разместился в середине турнирной таблицы, особо не претендуя на путевку в еврокубки. В лучшем случае коллектив может попасть в топ-5.

За последние пять встреч чемпионата команда может похвастаться тремя викториями и двумя поражениями. В прошлом туре «Стремсгодсет» разгромил на своей территории «Сарпсборг» со счетом 5:0.

Аутсайдер приложит максимум усилий для завоевания зачетных пунктов в этой игре. Поэтому в данном поединке ставим на хозяев с Х.

Ставка: 1Х за 1.71.

Общий коэффициент — 5.11.