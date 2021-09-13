В экспрессе на понедельник рассмотрим три поединка шведского высшего дивизиона по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мьельбю» — АИК

Футбол. Чемпионат Швеции

«Мьельбю» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. После трети дистанцию турнира команда идет в зоне стыковых игр, оторвавшись от прямого вылета на два балла, а от безопасной строки отстает на три пункта.

Команда в прошлом туре смогла обыграть в гостях соседа по турнирке «Дегерфорс» 2:0. Этой викторий она прервала свою 11-матчевую безвыигрышную серию, в которой было 8 поражений.

АИК же является лидером ткущего чемпионата Швеции. Правда, преследователи отстают совсем незначительно и каждая потеря очков может лишить коллектив первой строки.

За последние восемь встреч первенства столичный клуб добился семи викторий и раз сыграл вничью. В минувшем туре он дома одолел аутсайдера «Эребру» 2:0, что стало его пятой викторий подряд.

АИК набрал отличный ход и должен добыть три очка в игре с одним претендентом на вылет, даже на его поле.

Ставка: победа АИКа за 1.97.

«Эльфсборг» — «Хеккен»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Эльфсборг» в текущем розыгрыше Аллсвенскан ведет борьбу за золотые награды. Сейчас коллектив идет на четвертой строке, но от первой позиции он отстает всего лишь на три очка.

В рамках чемпионата страны «желтые» проигрывали последний раз аж в мае месяце. Сейчас у них 9-матчевая беспроигрышная серия, где они добыли семь викторий и дважды сыграли вничью.

«Хеккен» — середняк данного розыгрыша чемпионата Швеции. Коллективу из Гетеборга особо можно не беспокоиться за вылет, но и до еврозоны ему уж очень далеко.

В последнем отрезке первенства «желто-черные» обходятся без ничьих, чередую победные результаты с фиаско. Так, в минувшем туре они дома обыграли 3:2 «Гетеборг», а перед этим уступили в гостях лидирующему АИКу 1:2.

Хозяева вправе в данном поединке рассчитывать на три балла, учитывая их хорошую форму. Но все же перестрахуемся и поставим на них с 0 форой.

Ставка: победа «Эльфсборга» с форой 0 за 1.58.

«Эребру» — «Варберг»

Футбол. Чемпионат Швеции

По итогам 17 туров чемпионата «Эребру» находится в зоне прямого вылета, уступая уже пять баллов безопасной строке.

У коллектива всего лишь одна викторий за последние 11 матчей в первенстве. Еще в этот период он потерпел семь поражений и трижды сыграл вничью. В своей последней игре Аллсвенскан «Эребру» уступил в гостях лидирующему АИКу 0:2.

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«Варберг» разместился в середине турнирной таблицы шведского первенства, где наверняка и закончит сезон.

К данной игре «зелено-белые» подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой они трижды сыграли вничью и четырежды победили. Причем три из этих викторий были в последних турах.

«Варберг» пребывает в отличной форме и должен добыть очки в гостевой игре с аутсайдером. В общем, ставим на гостей с Х.

Ставка: Х2 за 1.49.

Общий коэффициент — 4.63.