В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Франции, Бельгии и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лорьян» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции

История «Лилля» показывает, что иногда от тренера зависит очень много. Глядя на «Лилль» в новом сезоне, сложно поверить, что эта команда стала победителем предыдущего чемпионата Франции. Тогда в клубе все держалось на Кристофе Гальтье, который минувшим летом возглавил «Ниццу».

Без Гальтье «Лилль» в первых четырех турах пропустил девять мячей и одержал только одну победу. А больнее всего «догам» сделал их бывший тренер. «Лилль» проиграл «Ницце» на своем поле со сетом 0:4.

«Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах. Но проблема не только в смене тренера. На качество игры также повлияли изменения в составе. Их не так уж и много, но они в итоге оказались ощутимыми.

В общем, у «Лорьяна» будет шанс не только забить, но и зацепиться хотя бы за ничью. «Лилль» в этом сезоне не так страшен. А «Лорьян», к слову, уже успел обыграть «Монако».

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

«Брюгге» — «Остенде»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Брюгге» в конце августа потерпел ужасное поражение от «Гента». Действующий чемпион уступил далеко не самому опасному сопернику со счетом 1:6. Произошло какое-то недоразумение.

В пяти предыдущих матчах «Брюгге» набрал 11 очков. Были не самые удачные матчи, завершившиеся вничь, но 1:6 от «Гента» это настоящая катастрофа.

С другой стороны, очевидно, что у «Брюгге» далеко не все в порядке с игрой в обороне. В шести турах команда пропустила 11 мячей. Очень много для чемпиона.

Так что вполне вероятно, что в предстоящем матче у хозяев снова будут проблемы. В прошлом сезоне «Остенде» забил и в домашнем, и в гостевом матче против «Брюгге».

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

«Мидтьюлланн» — «Норшелланн»

Футбол. Чемпионат Дании

В чемпионате Дании позади уже семь туров. «Мидтьюлланн» на данный момент находится на втором месте, отставая на два очка от «Копенгагена».

Хозяева выиграли пять из семи матчей. «Мидтьюлланн» не смог набрать очки в играх против «Оденсе» и «Брондбю».

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У «Норшелланна» на данный момент на два очка меньше. При этом интересно, что гости не забивали только в одном из семи предыдущих матчей. И как ни странно, это было домашняя игра против «Орхуса».

В общем, и здесь есть смысл сделать ставку на голы. «Норшелланн» явно не из тех, кто будет просто наблюдать за попытками соперника забить.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 5.91.