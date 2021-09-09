В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча отборочного турнира ЧМ-2022 в североамериканской зоне. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Панама — Мексика

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Панамы в данном отборе стартовала с первого этапа, где одержала четыре победы с общим счетом 19:1, а на втором по сумме двух встреч смогла пройти сборную Кюрасао.

На этой стадии отбора «канальщики» стартовали домашней ничьей с Коста-Рикой 0:0, после чего в гостях разгромила сборную Ямайки 3:0. К слову, на прошедшем летом Золотом Кубке они не сумели преодолеть групповую стадию.

Сборная Мексики на прошедшем Золотом Кубке уверенно добралась до финала турнира, но там в упорной борьбе в дополнительное время потерпела поражение от сборной США 0:1.

Мексиканцы вступили в борьбу за путевку в Катар только с третьего этапа, где в первых двух турах поочередно одерживали виктории на домашнем поле над сборной Ямайки 2:1 и в гостях над Коста-Рикой 1:0.

Мексиканцы удачно играют против панамцев, зачастую побеждая их. В общем, в данной игре ставим на викторию гостей.

Ставка: победа сборной Мексики за 1.77.

Коста-Рика — Ямайка

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Коста-Рики начала свой путь в квалификации на чемпионат мира столько с данного этапа, и не совсем успешно. В первом туре коллектив на выезде сыграл вничью с с Панамой 0:0, после чего дома проиграл сборной Мексики 0:1.

Летом на Золотом Кубке костариканцы довольно-таки легко прошли групповую стадию, одержав три виктории в трех встречах, а в четвертьфинале они уступили сборной Канады со счетом 0:2.

На прошедшем Золотом Кубке сборная Ямайки на Золотом Кубке аналогично сопернику остановилась в четвертьфинале, потерпев там фиаско от сборной США со счетом 0:1.

Отборочную компанию к предстоящему чемпионату мира ямайцы также начали с третьей стадии, где после двух туров очков не набрали. Сначала они в гостях уступили сборной Мексике 1:2, а затем на своем поле крупно проиграли сборной Панаме 0:3.

Сборная Коста-Рики обыгрывала Ямайку в трех последних очных встречах, и сейчас ожидаем также победы хозяев поля.

Ставка: победа сборной Коста-Рики за 1.68.

Гондурас — США

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Гондураса на прошедшем летом Золотом Кубке добралась до четвертьфинала, где потерпела крупное поражение от сборной Мексики со счетом 0:3.

Квалификацию к чемпионату мира гондурасцы начали только с третьей стадии, стартовав в ней с двух ничейных исходов. В первом туре Гондурас на выезде расписал мировую с Канадой 1:1, после чего также в гостях поделил очки с Сальвадором, сыграв 0:0.

Все прогнозы на футбол

Сборная США стала победителем Золотого Кубка, одолев в финальном поединке по итогам дополнительного времени сборную Мексики со счетом 1:0.

За путевку в Катар американцы начали тоже бороться с этого этапа отбора. В стартовом поединке команда на выезде разошлись нулевой ничьей с Сальвадором, после чего уже в родных стенах не смогли переиграть сборную Канады 1:1.

Хотя американцы и удачно играют против гондурасцев в последнее время, но сейчас они находятся неважной форме и вполне могут потерять очки в данной игре.

Ставка: 1Х за 1.98.

Общий коэффициент — 5.88.