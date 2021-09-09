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    Очередной успех Мексики и неудача американцев

    Экспресс дня 9 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Мексики
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча отборочного турнира ЧМ-2022 в североамериканской зоне. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Панама — Мексика

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Панамы в данном отборе стартовала с первого этапа, где одержала четыре победы с общим счетом 19:1, а на втором по сумме двух встреч смогла пройти сборную Кюрасао.

    На этой стадии отбора «канальщики» стартовали домашней ничьей с Коста-Рикой 0:0, после чего в гостях разгромила сборную Ямайки 3:0. К слову, на прошедшем летом Золотом Кубке они не сумели преодолеть групповую стадию.

    Сборная Мексики на прошедшем Золотом Кубке уверенно добралась до финала турнира, но там в упорной борьбе в дополнительное время потерпела поражение от сборной США 0:1.

    Мексиканцы вступили в борьбу за путевку в Катар только с третьего этапа, где в первых двух турах поочередно одерживали виктории на домашнем поле над сборной Ямайки 2:1 и в гостях над Коста-Рикой 1:0.

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  • Сегодня

    • Мексиканцы удачно играют против панамцев, зачастую побеждая их. В общем, в данной игре ставим на викторию гостей.

    Ставка: победа сборной Мексики за 1.77.

    Коста-Рика — Ямайка

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Коста-Рики начала свой путь в квалификации на чемпионат мира столько с данного этапа, и не совсем успешно. В первом туре коллектив на выезде сыграл вничью с с Панамой 0:0, после чего дома проиграл сборной Мексики 0:1.

    Летом на Золотом Кубке костариканцы довольно-таки легко прошли групповую стадию, одержав три виктории в трех встречах, а в четвертьфинале они уступили сборной Канады со счетом 0:2.

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    На прошедшем Золотом Кубке сборная Ямайки на Золотом Кубке аналогично сопернику остановилась в четвертьфинале, потерпев там фиаско от сборной США со счетом 0:1.

    Отборочную компанию к предстоящему чемпионату мира ямайцы также начали с третьей стадии, где после двух туров очков не набрали. Сначала они в гостях уступили сборной Мексике 1:2, а затем на своем поле крупно проиграли сборной Панаме 0:3.

    Сборная Коста-Рики обыгрывала Ямайку в трех последних очных встречах, и сейчас ожидаем также победы хозяев поля.

    Ставка: победа сборной Коста-Рики за 1.68.

    Гондурас — США

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Гондураса на прошедшем летом Золотом Кубке добралась до четвертьфинала, где потерпела крупное поражение от сборной Мексики со счетом 0:3.

    Квалификацию к чемпионату мира гондурасцы начали только с третьей стадии, стартовав в ней с двух ничейных исходов. В первом туре Гондурас на выезде расписал мировую с Канадой 1:1, после чего также в гостях поделил очки с Сальвадором, сыграв 0:0.

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    Сборная США стала победителем Золотого Кубка, одолев в финальном поединке по итогам дополнительного времени сборную Мексики со счетом 1:0.

    За путевку в Катар американцы начали тоже бороться с этого этапа отбора. В стартовом поединке команда на выезде разошлись нулевой ничьей с Сальвадором, после чего уже в родных стенах не смогли переиграть сборную Канады 1:1.

    Хотя американцы и удачно играют против гондурасцев в последнее время, но сейчас они находятся неважной форме и вполне могут потерять очки в данной игре.

    Ставка: 1Х за 1.98.

    Общий коэффициент — 5.88.

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    Экспресс дня 9 сентября: прогноз, ставка (5.88), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Экспресс. Очередной успех Мексики и неудача американцев
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