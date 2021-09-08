В новом экспрессе рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборных Германии, Италии и Швейцарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Исландия — Германия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

В группе J после недавних матчей все стало на свои места. Сборная Германии в минувшее воскресенье уничтожила Армению, которая перед этим находилась на первой строчке.

Бундестим выиграла у армянской сборной со счетом 6:0. Четыре мяча немцы забили еще до перерыва.

И в этом матче в игре Германии уже можно было наблюдать почерк Ханса-Дитера Флика, сменившего летом на посту главного тренера Йоахима Лёва. Размашистая, мощная Германия, остановить которую практически невозможно.

Исландцы, конечно, ребята с характером, но в предстоящем матче у них крайне мало шансов на положительный результат. Да и к тому же в текущем отборе они играют откровенно слабо. После пяти туров Исландия находится в своей группе на предпоследнем месте.

В общем, очередная победа сборной Германии.

Ставка: победа Германии с форой (-1,5) за 1.72.

Северная Ирландия — Швейцария

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Один из ключевых матчей отбора в группе C. Швейцарию в случае победы можно будет поздравлять как минимум со вторым место.

Швейцарцы на данный момент провели лишь три матча, но при этом их опережает только Италия. Северная Ирландия тоже сыграла три матча, но набрала только четыре очка. Для хозяев это один из последних шансов зацепиться за путевку на чемпионат мира.

Но судя по недавнему матчу Швейцарии против Италии (сыграли 0:0), североирландцам будет непросто отобрать очки у конкурента.

Скорее всего, гости выиграют с минимальным счетом. Но только при условии, если будут действовать так же, как в матче против итальянцев.

Ставка: победа Швейцарии за 1.76.

Италия — Литва

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Италии отныне рекордсмен по количеству матчей без поражений подряд. Беспроигрышная серия «Скуадры Адзурры» несколько дней назад достигла 36 матчей .

Правда, недавние результаты вряд ли сильно порадовали действующих чемпионов Европы. Сначала итальянцы потеряли очки в домашней игре с Болгарией. Встреча во Флоренции завершилась вничью 1:1.

А еще через несколько дней команда Роберто Манчини сыграла вничью со сборной Швейцарии — 0:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Италия продолжает возглавлять свою группу, но может оказаться позади Швейцарии, у которой есть еще два матча в запасе. Так что в предстоящей игре в Литвой итальянцам надо сделать все, чтобы набрать три очка.

Ставка: тотал Италии больше 2,5 за 1.46.

Общий коэффициент — 4.43.