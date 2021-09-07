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    Виктории России и Франции, реванш нидерландцев

    Экспресс дня 7 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 сентября
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    Сборная России
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Россия — Мальта

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная России на текущий момент возглавляет свою группу квалификации, однако ближайшего преследователя в лице хорватов она обходит только за счет разницы мячей.

    В текущей компании россияне в трех встречах добились викторий, а также в гостях уступили Словакии 1:2 и дома поделили очки со сборной Хорватии 0:0. Несколько же дней тому назад Россия на выезде переиграли сборную Кипра со счетом 2:0.

    Сборная Мальты имеет в копилке четыре балла, позволяющие островитянам находится в группе на пятом месте, и вряд ли они смогут подняться выше.

    «Иониты» в текущей компании в трех поединках терпели поражения, а также на их счету одна ничья и одна виктория. Мировая была в выездной встрече со сборной Словакии 2:2, а победа была дома над сборной Кипра 3:0. Накануне же Мальта в гостях минимально уступила сборной Словении 0:1, пропустив единственный гол с пенальти.

    Ординар на этот матч здесь

    Для удержания во главе группы россиянам нужно как можно крупнее обыгрывать на своем поле островитян. Наверняка хозяева победят с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа сборной России с форой (-2) за 1.63.

    Франция — Финляндия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Франции в квалификации на чемпионат мира в своей группе лидирует, однако результатами не впечатляет и еще не решила свой вопрос с выходом на мундиаль.

    Из пяти проведенных встреч галлы только в двух одерживали виктории, еще трижды разойдясь миром. В сентябре «трехцветные» поочередно делили очки дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде со сборной Украины, оба раза сыграв по 1:1 и каждый раз пропуская первыми.

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    Сборная Финляндии пока в группе находится на второй строчке, уступая лидеру четыре очка, а третью Украину обходит за счет лучшей разницы голов, но имеет пару матчей в запасе.

    В данной компании отбора финны расходились миром на своем поле с Боснией и Герцеговиной 2:2 и в гостях с Украиной 1:1, а накануне же они в родных стенах добились минимальной виктории над сборной Казахстана со счетом 1:0.

    Ординар на этот матч здесь

    После серии неудач французы приложат максимум усилия для того, чтобы ее прервать, и наверняка добьются уверенной виктории.

    Ставка: победа сборной Франции с форой (-1.5) за 1.66.

    Нидерланды — Турция

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Нидерландов после первого круга в своей квалификационной группе находится на второй строчке, отставая от первого места всего на один балл, но третью позицию обходит только за счет лучшей разницы мячей.

    В трех из пяти встреч данной компании «оранжевые» выигрывали, а также на выезде уступили предстоящему противнику еще на старте турнира 2:4 и разошлись миром в гостях с Норвегией 1:1 в начале этого месяца . Накануне же они в родных стенах разгромили Черногорию 4:0.

    Ординар на этот матч здесь

    Сборная Турции на текущий момент в группе лидирует, однако конкуренты находятся на расстоянии всего одного балла. И в случаи неудачи в этой игре она может опуститься на третью строку.

    Пока «янычары» в этом отборе никому еще не проигрывали, трижды одержав виктории и два поединка завершив мировыми исходами. После двух викторий на старте турнира, затем турки поделили очки со сборной Латвии 3:3 и со сборной Черногории 2:2 в родных стенах. Несколько же дней тому назад они на выезде разгромили Гибралтар 3:0.

    «Оранжевые» будут решительно настроены взять реванш и возглавить группу. Прогнозируем, что хозяева справятся со своей задачей, победив минимум в один мяч.

    Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-1) за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.19.

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