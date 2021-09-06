ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ансу Фати«Барселона» жаждет стереть следы Месси Сборная РоссииПервый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе Криштиану Роналду перешел в «МЮ» за скромную суммуКлубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?
  • 07:17
    • Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
  • 06:59
    • Павлюченкова пробилась в 1/8 финала US Open
  • 06:45
    • Карацев завершил выступление на US Open
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов отгрузила четыре мяча Черногории
  • 23:40
    • Сборные Украины и Франции обменялись голами
  • 23:35
    • Гол Брозовича позволил Хорватии обыграть Словакию
  • 22:52
    • Карпина не порадовала игра сборной России
    Все новости спорта

    Победа французской молодежки и разборки в первом шведском дивизионе

    Экспресс дня 6 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция U21
    В экспрессе на понедельник рассмотрим две матча первого шведского дивизиона и одну игру квалификации молодежного ЧЕ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Фарерские острова U21 — Франция U21

    Футбол. ЧЕ-2023. Квалификация

    Эти сборные находятся в разных весовых категориях. Если молодежка французов ставит перед собой задачу выиграть континентальное первенство, то «рыбаки» стремятся занять хотя бы не последнее место в отборочной группе.

    Островитяне уже успели провести два поединка в данном отборе. В этих играх он обменялись домашними викториями с Арменией с одинаковым счетом по 2:0.

    Французы же успели отыграть только одну игру, в которой дома разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. В прошлом квалификационном цикле «трехцветные» выиграли девять матчей из десяти.

    На континентальном чемпионате-2021 года Франция без особых трудностей преодолела групповой этап, но уже на стадии четвертьфинала была бита Нидерландами — 1:2.

  • Первый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе
  • Сборная России со счетом 2:0 на выезде обыграла команду Кипра в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В данной игре ни у кого не вызывает сомнение победа гостей. Ожидаем, что французы победят минимум с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа сборной Франция U21 с форой (-1,5) за 1.60.

    «Сундсвалль» — «Эргрюте»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Сундсвалль» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент коллектив идет на шестой строке, отставая от третьей позиции на четыре балла, но имеет аж две игры в запасе.

    К данному поединку команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва дважды сыграла вничью, а затем добилась двух викторий. На своем поле в текущем чемпионате она выиграла шесть игр из девяти при одном фиаско.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    А вот «Эргрюте» ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив находится в зоне переходных матчей, незначительно опережая прямое понижение в классе, а от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

    Клуб из Гетеборга в рамках чемпионата не может победить в последних четырех встречах, раз проиграв в данном отрезке при трех мировых исходах. Вне родных стен в текущем первенстве он выступает не так уж и плохо, дважды победив, четырежды уступив и три раза сыграв вничью.

    «Сундсвалль» в последних сезон всегда побеждал «Эргрюте». Ожидаем, что и сейчас победа будет за хозяевами.

    Ставка: победа «Сундсвалля» за 1.73.

    «Эстер» — «Вестерос»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Эстеру» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в первом шведском дивизионе. Сейчас команда находится вблизи зоны вылета, обходя ее только по дополнительным показателям.

    Клуб из Векше в первенстве не может победить уже вот на протяжении последних пяти встреч, трижды уступив за этот период. А вот дома команда не проигрывает в последних пяти поединках, выиграв за этот период дважды при трех мировых исходах.

    Все прогнозы на футбол

    «Вестерос» на текущий момент расположился в зоне вылета, но от безопасной строки команду отделяет всего лишь два очка.

    К данной встрече «зелено-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды потерпели фиаско. В гостях у них только одна победа во восьми матчах при пяти поражениях.

    Все-таки фактор своего поля должен «Векше» помочь добыть очки в данном поединке. Ставим здесь с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.49.

    Общий коэффициент — 4.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Текстильщик — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оренбург — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 6 сентября: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Экспресс. Победа французской молодежки и разборки в первом шведском дивизионе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры