В экспрессе на понедельник рассмотрим две матча первого шведского дивизиона и одну игру квалификации молодежного ЧЕ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Фарерские острова U21 — Франция U21

Футбол. ЧЕ-2023. Квалификация

Эти сборные находятся в разных весовых категориях. Если молодежка французов ставит перед собой задачу выиграть континентальное первенство, то «рыбаки» стремятся занять хотя бы не последнее место в отборочной группе.

Островитяне уже успели провести два поединка в данном отборе. В этих играх он обменялись домашними викториями с Арменией с одинаковым счетом по 2:0.

Французы же успели отыграть только одну игру, в которой дома разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. В прошлом квалификационном цикле «трехцветные» выиграли девять матчей из десяти.

На континентальном чемпионате-2021 года Франция без особых трудностей преодолела групповой этап, но уже на стадии четвертьфинала была бита Нидерландами — 1:2.

В данной игре ни у кого не вызывает сомнение победа гостей. Ожидаем, что французы победят минимум с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа сборной Франция U21 с форой (-1,5) за 1.60.

«Сундсвалль» — «Эргрюте»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Сундсвалль» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент коллектив идет на шестой строке, отставая от третьей позиции на четыре балла, но имеет аж две игры в запасе.

К данному поединку команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва дважды сыграла вничью, а затем добилась двух викторий. На своем поле в текущем чемпионате она выиграла шесть игр из девяти при одном фиаско.

А вот «Эргрюте» ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив находится в зоне переходных матчей, незначительно опережая прямое понижение в классе, а от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

Клуб из Гетеборга в рамках чемпионата не может победить в последних четырех встречах, раз проиграв в данном отрезке при трех мировых исходах. Вне родных стен в текущем первенстве он выступает не так уж и плохо, дважды победив, четырежды уступив и три раза сыграв вничью.

«Сундсвалль» в последних сезон всегда побеждал «Эргрюте». Ожидаем, что и сейчас победа будет за хозяевами.

Ставка: победа «Сундсвалля» за 1.73.

«Эстер» — «Вестерос»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Эстеру» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в первом шведском дивизионе. Сейчас команда находится вблизи зоны вылета, обходя ее только по дополнительным показателям.

Клуб из Векше в первенстве не может победить уже вот на протяжении последних пяти встреч, трижды уступив за этот период. А вот дома команда не проигрывает в последних пяти поединках, выиграв за этот период дважды при трех мировых исходах.

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«Вестерос» на текущий момент расположился в зоне вылета, но от безопасной строки команду отделяет всего лишь два очка.

К данной встрече «зелено-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды потерпели фиаско. В гостях у них только одна победа во восьми матчах при пяти поражениях.

Все-таки фактор своего поля должен «Векше» помочь добыть очки в данном поединке. Ставим здесь с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.49.

Общий коэффициент — 4.12.