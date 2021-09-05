В очередном экспрессе рассмотрим три матча отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборных Италии, Германии и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Бельгия — Чехия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Бельгийцы среди неделе неплохо покуражились в гостевом матче с Эстонией. Бельгийцы позволили сопернику забить два мяча, но при этом ответили пятью точными ударами. Больше всех старался Ромелу Лукаку, в активе которого дубль.

Благодаря этой победе команда Роберто Мартинеса осталась в своей группе на первом месте.

Чехи несколько дней назад с трудом выиграли на своем поле у сборной Белоруссии — всего лишь 1:0. На данный момент Чехия на втором месте, но проблема в том, что Уэльс, главный конкурент, провел на два матча меньше. То есть очки теперь вообще нельзя терять.

Но, как говорится, придется. Если против Эстонии бельгийцы почти не напрягались, то в ближайшем матче они наверняка будут предельно сконцентрированы, тем более помня о том, что мартовская встреча с чехами в Праге завершилась вничью.

Ставка: победа Бельгии за 1.45.

Германия — Армения

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Пока сам не увидишь, не поверишь. Германия на данный момент находится в таблице своей группы позади Армении .

В отличие от Бундестим, армяне в текущем отборе до сих пор не потерпели ни одного поражения. У команды Хоакина Капарроса в четырех турах три победы и ничья и всего лишь два пропущенных мяча.

Германия в конце марта, когда команду возглавлял Йоахиам Лёв, в одном из матчей проиграла дома Северной Македонии. В первой же игре под руководством Ханса-Дитера Флика немцы выиграли у Лихтенштейна (2:0).

Честно говоря, не очень верится, что после ближайшего матча Армения по-прежнему будет впереди Германии. Это нереально.

Ставка: тотал Германии больше 2,5 за 1.45.

Швейцария — Италия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Италия ранее на этой неделе повторила рекорд испанцев и бразильцев по количеству матчей без поражений. После встречи с Болгарией беспоигрышная серия достигла 35 матчей .

Но вот что удивительно, действующие чемпионы не смогли выиграть у Болгарии. Игра во Флоренции завершилась вничью 1:1. У итальянцев было подавляющее преимущество, но из всех моментов, которых было очень много, реализовать удалось только один.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Швейцарцы в среду провели товарищеский матч с Грецией, в котором одержали победу со счетом 2:1. Это была их первая игра под руководством Мурата Якина. В отборе Швейцария пока что сыграла лишь два матча, в которых без проблем выиграла у Болгарии и Литвы.

Италия просто раздавила Швейцарию на Евро-2020. Тогда «Скуадра Адзурра» забила три мяча и ни разу не пропустила. И скорее всего, итальянцы одержат еще одну победу над швейцарцами. Как ни странно, но против соперника, который не стоит все 90 минут у своих ворот, играть даже проще.

Ставка: победа Италии за 2.06.

Общий коэффициент — 4.33.