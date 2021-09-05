ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании Даниил МедведевUS Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 09:17
    • Рублев в пятисетовом матче проиграл Тиафо
  • 08:55
    • Бабаев высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА
  • 08:23
    • Осака проиграла 73-й ракетке мира на US Open
  • 08:04
    • Циципас проиграл Алькарасу в третьем круге US Open
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
    Все новости спорта

    Рекордная победа Италии и щедрые немцы

    Экспресс дня 5 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии выйдет на первое место в группе в случае победы над Арменией
    В очередном экспрессе рассмотрим три матча отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборных Италии, Германии и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Бельгия — Чехия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Бельгийцы среди неделе неплохо покуражились в гостевом матче с Эстонией. Бельгийцы позволили сопернику забить два мяча, но при этом ответили пятью точными ударами. Больше всех старался Ромелу Лукаку, в активе которого дубль.

    Благодаря этой победе команда Роберто Мартинеса осталась в своей группе на первом месте.

    Чехи несколько дней назад с трудом выиграли на своем поле у сборной Белоруссии — всего лишь 1:0. На данный момент Чехия на втором месте, но проблема в том, что Уэльс, главный конкурент, провел на два матча меньше. То есть очки теперь вообще нельзя терять.

    Но, как говорится, придется. Если против Эстонии бельгийцы почти не напрягались, то в ближайшем матче они наверняка будут предельно сконцентрированы, тем более помня о том, что мартовская встреча с чехами в Праге завершилась вничью.

    Ставка: победа Бельгии за 1.45.

    Германия — Армения

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Пока сам не увидишь, не поверишь. Германия на данный момент находится в таблице своей группы позади Армении.

    В отличие от Бундестим, армяне в текущем отборе до сих пор не потерпели ни одного поражения. У команды Хоакина Капарроса в четырех турах три победы и ничья и всего лишь два пропущенных мяча.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Германия в конце марта, когда команду возглавлял Йоахиам Лёв, в одном из матчей проиграла дома Северной Македонии. В первой же игре под руководством Ханса-Дитера Флика немцы выиграли у Лихтенштейна (2:0).

    Честно говоря, не очень верится, что после ближайшего матча Армения по-прежнему будет впереди Германии. Это нереально.

    Ставка: тотал Германии больше 2,5 за 1.45.

    Швейцария — Италия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Италия ранее на этой неделе повторила рекорд испанцев и бразильцев по количеству матчей без поражений. После встречи с Болгарией беспоигрышная серия достигла 35 матчей.

    Но вот что удивительно, действующие чемпионы не смогли выиграть у Болгарии. Игра во Флоренции завершилась вничью 1:1. У итальянцев было подавляющее преимущество, но из всех моментов, которых было очень много, реализовать удалось только один.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Швейцарцы в среду провели товарищеский матч с Грецией, в котором одержали победу со счетом 2:1. Это была их первая игра под руководством Мурата Якина. В отборе Швейцария пока что сыграла лишь два матча, в которых без проблем выиграла у Болгарии и Литвы.

    Италия просто раздавила Швейцарию на Евро-2020. Тогда «Скуадра Адзурра» забила три мяча и ни разу не пропустила. И скорее всего, итальянцы одержат еще одну победу над швейцарцами. Как ни странно, но против соперника, который не стоит все 90 минут у своих ворот, играть даже проще.

    Ставка: победа Италии за 2.06.

    Общий коэффициент — 4.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сербия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ирландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 сентября: прогноз, ставка (4.33), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Экспресс. Рекордная победа Италии и щедрые немцы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры