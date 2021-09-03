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    Разборки в Финляндии и голы в Нидерландах

    Экспресс дня 3 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 сентября
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    «Ден Босх»
    В экспрессе на пятницу рассмотрим несколько матчей, которые пройдут во вторых дивизионах чемпионатов Финляндии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хака» — ХИФК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    «Хака» после 17-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 10 месте. Хозяева проиграли два предыдущих матча, пропустив в общей сложности пять мячей.

    Сначала «Хака» уступила «Оулу», а потом потерпела крупное поражение от СЙК со счетом 0:4.

    В 12-ти предыдущих матчах у «Хаки» всего лишь две победы. При этом на своем поле команда в этом году выиграла лишь однажды.

    ХИФК на данный момент шестой. Гости тоже не хватают звезд с неба, но результаты у них все-таки заметно получше. При этом ХИФК ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах на выезде — четыре победы и три ничьи.

    Скорее всего, ХИФК в предстоящем матче как минимум не проиграет.

    Ставка: победа ХИФК с форой (0) за 2.14.

    «Хелмонд» — «Эммен»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Хелмонд» на данный момент находится на предпоследнем месте. Хозяева не очень удачно начали сезона, свои первые очки они набрали только в четвертом туре.

    В предыдущем матче «Хелмонд» выиграл на своем поле у второй команды ПСВ со счетом 1:0. Перед этим же было три поражения кряду и семь пропущенных мячей.

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    «Эммен» стартовал чуть лучше. Гости в четырех матчах набрали четыре очка. При этом интересно, что «Эммен» еще ни разу не проигрывал на выезде. После ничейного матча с «Телстар» была победа над «Ден Хааг».

    Судя по всему, «Хелмонд» ждет еще один непростой матч и очередное поражение.

    Ставка: победа «Эммена» за 1.94.

    «Ден Босх» — «Эксельсиор»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    Еще в одном матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Ден Босх» встретится на своем поле с «Эксельсиором».

    Хозяева очень бодро стартовали, одержав две победы и при этом ни разу не пропустив. Но потом случился сбой. Сначала «Ден Босх» уступил второй команда «Аякса», а потом проиграл «Эйндховену».

    «Эксельсиор», в свою очередь, начал с домашнего поражения от «Осс», но в следующих трех матчах набрал семь очков.

    Непростой в плане прогнозов на исход, поэтому лучше остановиться на варианте со ставкой на голы. Сильно жадничать команды не должны, как минимум три гола здесь, скорее всего, будет.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.61.

    Общий коэффициент — 6.68.

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    Экспресс дня 3 сентября: прогноз, ставка (6.68), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Экспресс. Разборки в Финляндии и голы в Нидерландах
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