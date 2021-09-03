В экспрессе на пятницу рассмотрим несколько матчей, которые пройдут во вторых дивизионах чемпионатов Финляндии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хака» — ХИФК

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Хака» после 17-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 10 месте. Хозяева проиграли два предыдущих матча, пропустив в общей сложности пять мячей.

Сначала «Хака» уступила «Оулу», а потом потерпела крупное поражение от СЙК со счетом 0:4.

В 12-ти предыдущих матчах у «Хаки» всего лишь две победы. При этом на своем поле команда в этом году выиграла лишь однажды.

ХИФК на данный момент шестой. Гости тоже не хватают звезд с неба, но результаты у них все-таки заметно получше. При этом ХИФК ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах на выезде — четыре победы и три ничьи.

Скорее всего, ХИФК в предстоящем матче как минимум не проиграет.

Ставка: победа ХИФК с форой (0) за 2.14.

«Хелмонд» — «Эммен»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

«Хелмонд» на данный момент находится на предпоследнем месте. Хозяева не очень удачно начали сезона, свои первые очки они набрали только в четвертом туре.

В предыдущем матче «Хелмонд» выиграл на своем поле у второй команды ПСВ со счетом 1:0. Перед этим же было три поражения кряду и семь пропущенных мячей.

«Эммен» стартовал чуть лучше. Гости в четырех матчах набрали четыре очка. При этом интересно, что «Эммен» еще ни разу не проигрывал на выезде. После ничейного матча с «Телстар» была победа над «Ден Хааг».

Судя по всему, «Хелмонд» ждет еще один непростой матч и очередное поражение.

Ставка: победа «Эммена» за 1.94.

«Ден Босх» — «Эксельсиор»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

Еще в одном матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Ден Босх» встретится на своем поле с «Эксельсиором».

Хозяева очень бодро стартовали, одержав две победы и при этом ни разу не пропустив. Но потом случился сбой. Сначала «Ден Босх» уступил второй команда «Аякса», а потом проиграл «Эйндховену».

«Эксельсиор», в свою очередь, начал с домашнего поражения от «Осс», но в следующих трех матчах набрал семь очков.

Непростой в плане прогнозов на исход, поэтому лучше остановиться на варианте со ставкой на голы. Сильно жадничать команды не должны, как минимум три гола здесь, скорее всего, будет.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.61.

Общий коэффициент — 6.68.