«Хака» — ХИФК
Футбол. Чемпионат Финляндии
«Хака» после 17-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 10 месте. Хозяева проиграли два предыдущих матча, пропустив в общей сложности пять мячей.
Сначала «Хака» уступила «Оулу», а потом потерпела крупное поражение от СЙК со счетом 0:4.
В 12-ти предыдущих матчах у «Хаки» всего лишь две победы. При этом на своем поле команда в этом году выиграла лишь однажды.
ХИФК на данный момент шестой. Гости тоже не хватают звезд с неба, но результаты у них все-таки заметно получше. При этом ХИФК ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах на выезде — четыре победы и три ничьи.
Скорее всего, ХИФК в предстоящем матче как минимум не проиграет.
Ставка: победа ХИФК с форой (0) за 2.14.
«Хелмонд» — «Эммен»
Футбол. Чемпионат Нидерландов
«Хелмонд» на данный момент находится на предпоследнем месте. Хозяева не очень удачно начали сезона, свои первые очки они набрали только в четвертом туре.
В предыдущем матче «Хелмонд» выиграл на своем поле у второй команды ПСВ со счетом 1:0. Перед этим же было три поражения кряду и семь пропущенных мячей.
«Эммен» стартовал чуть лучше. Гости в четырех матчах набрали четыре очка. При этом интересно, что «Эммен» еще ни разу не проигрывал на выезде. После ничейного матча с «Телстар» была победа над «Ден Хааг».
Судя по всему, «Хелмонд» ждет еще один непростой матч и очередное поражение.
Ставка: победа «Эммена» за 1.94.
«Ден Босх» — «Эксельсиор»
Футбол. Чемпионат Нидерландов
Еще в одном матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Ден Босх» встретится на своем поле с «Эксельсиором».
Хозяева очень бодро стартовали, одержав две победы и при этом ни разу не пропустив. Но потом случился сбой. Сначала «Ден Босх» уступил второй команда «Аякса», а потом проиграл «Эйндховену».
«Эксельсиор», в свою очередь, начал с домашнего поражения от «Осс», но в следующих трех матчах набрал семь очков.
Непростой в плане прогнозов на исход, поэтому лучше остановиться на варианте со ставкой на голы. Сильно жадничать команды не должны, как минимум три гола здесь, скорее всего, будет.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.61.
Общий коэффициент — 6.68.