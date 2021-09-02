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    Германия, Италия и Бельгия проведут результативные матчи

    Экспресс дня 2 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 сентября
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    Ханс-Дитер Флик
    В экспрессе на четверг рассмотрим еще три матча, которые пройдут в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Лихтенштейн — Германия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Для сборной Германии это будет первый матч под руководством Ханса-Дитера Флика. Позади целая эпоха, после Евро-2020 Бундестим покинул Йоахим Лёв, стоявший у ее руля с 2006 года.

    Но за Германию можно не переживать. В «Баварии» Флик всего лишь за полтора года выиграл вообще все трофеи, которые только могут быть в клубном футболе. Ну и ранее Флик уже работал в сборной — сначала ассистентом Лёва, а потом спортивным директором.

    Весной немецкая команда начала отборочный турнир на ЧМ в Катаре с побед над Исландией и Румынией, после чего внезапно проиграла на своем поле Северной Македонии. И при Лёве в последние годы подобные сбои случались регулярно. С приходом Флика ситуация должна поменяться в лучшую сторону.

    Скорее всего, в предстоящем матче Германия выиграет с крупным счетом. В конце марта сборная Лихтенштейна пропустила пять мячей от Северной Македонии и четыре от Исландии. Так что немцы вполне вероятно тоже забьют не меньше пяти.

    Ставка: тотал Германии больше 4,5 за 1.63.

    Италия — Болгария

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Первый матч сборной Италии после невероятного триумфа на Евро-2020. «Скуадра Адзурра» провела фантастический турнир как раз в тот момент, когда от нее точно не ждали такого подвига.

    Останавливаться на достигнутом итальянцы точно не планируют. В сентябре они могут решить почти все вопросы с выходом в финальную часть чемпионата мира, а в следующем месяце побороться за победу в Лиге наций.

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    Что касается встречи с Болгарией, то здесь в случае победы или ничьей Италия повторит рекорд по количеству матчей без поражений. В 34 предыдущих матчах команда Роберто Манчини одержала 27 побед и семь раз сыграла вничью. Невероятно.

    В общем, скорее всего, Италия выиграет с крупным счетом, другие варианты здесь вряд ли стоит рассматривать.

    Ставка: победа Италии + тотал матча больше 2,5 за 1.55.

    Эстония — Бельгия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    У бельгийцев остались не самые приятные воспоминания от недавнего чемпионата Европы. Команду Роберто Мартинеса называли главным фаворитом, а она в итоге даже до полуфинала не дошла. В четвертьфинале Бельгия проиграла Италии, и это был абсолютно справедливый результат, соперник играл лучше.

    Главной причиной этой неудачи стала плохая форма лидеров команды. Эден Азар и Кевин Де Брюйне были не лучшим образом готовы к Евро, а Ромелу Лукаку пока не готов самостоятельно делать разницу.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В марте Бельгия набрала семь очков в трех первых турах отборочного турнира на ЧМ. Между победами над Уэльсом и Беларусью была гостевая ничья с Чехией.

    Несмотря на то, что снова не будет играть Де Брюйне, минимум три мяча Бельгия должна забивать. У Эстонии, если судить по весенним матчам, настоящая беда в обороне: в матче с белорусами команда пропустила четыре мяча, а в игре с чехами — шесть.

    Ставка: тотал Бельгии больше 3,0 за 1.69.

    Общий коэффициент — 4.26.

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    Экспресс дня 2 сентября: прогноз, ставка (4.26), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Экспресс. Германия, Италия и Бельгия проведут результативные матчи
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