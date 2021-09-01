В новом экспрессе рассмотрим несколько предстоящих матчей, которые пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Казахстан — Украина

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Для сборной Украины матч в Нур-Султане может стать ключевым. Потерю очков можно будет смело назвать катастрофой.

Украинцы в первых трех турах набрали лишь три очка. Весной под руководством Андрея Шевченко, который вскоре после Евро покинул свой пост, команда сыграла вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном. Интересно, что во всех случаях был зафиксирован счет 1:1.

Еще одна ничья и уж тем более поражение будут иметь очень серьезные последствия. Но мы все-таки склоняемся к тому, что на этот раз Украина дожмет упертых казахов.

Несмотря на то, что для сборной Украины это будет первый матч под руководством Александра Петракова (ранее работал лишь с юношескими и молодежными командами), велика вероятность, что за счет более высокого класса она все-таки наберет три очка и продолжит бороться за путевку на чемпионат мира.

Ставка: победа Украины с форой (-1,0) за 1.88.

Дания — Шотландия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Датчане здорово начали текущий отбор. После трех туров они занимают первое место в своей группе.

В конце марта сборная Дании одержала три победы с общим счетом 14:0. Команда Юлманда уверенно обыграла Израиль (2:0), Молдову (8:0) и Австрию (4:0).

Сборная Шотландии, в принципе, тоже неплохо стартовала, но все равно не так бодро, как Дания. После ничьих с Австрией и Израилем шотландцы разгромили Фарерские острова.

Скорее всего, Дания, которая впечатлила своей игрой на Евро-2020, продлит победную серию. На данный момент это одна из лучших сборных Европы.

Ставка: победа Дании за 1.50.

Норвегия — Нидерланды

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Один из потенциально самых интересных матчей среды пройдет в Осло, где сборная Норвегии встретится с Нидерландами. Оборона гостей во главе с Вирджилом ван Дейком против невероятного Эрлинга Холанда — скорее всего, это противостояние станет ключевым.

В первых трех турах отборочного турнира на ЧМ в Катаре обе сборные набрали по шесть очков. Причем интересно, что и Норвегия, и Нидерланды ужасно сыграли против Турции, уступив со счетом 0:3 и 2:4 соответственно.

Все прогнозы на ЧМ-2022

У сборной Нидерландов, которую совсем недавно снова возглавил Луи ван Гал, возможно, чуть больше шансов на победу, но в данном случае ставка на исход далеко не самый оптимальный вариант. У «оранжевых» нередко случаются сбои с тех пор, как команду покинул Рональд Куман.

Ну и не исключено, что сработает фактор Холанда. Защиту гостей ждет очень серьезная проверка. В общем, ставим в этом матче на голы.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.96.

Общий коэффициент — 5.52.