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    Украина выиграет в Нур-Султане, а Холанд замучает оборону Нидерландов

    Экспресс дня 1 сентября. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 сентября
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    Эрлинг Холанд
    В новом экспрессе рассмотрим несколько предстоящих матчей, которые пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Казахстан — Украина

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Для сборной Украины матч в Нур-Султане может стать ключевым. Потерю очков можно будет смело назвать катастрофой.

    Украинцы в первых трех турах набрали лишь три очка. Весной под руководством Андрея Шевченко, который вскоре после Евро покинул свой пост, команда сыграла вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном. Интересно, что во всех случаях был зафиксирован счет 1:1.

    Еще одна ничья и уж тем более поражение будут иметь очень серьезные последствия. Но мы все-таки склоняемся к тому, что на этот раз Украина дожмет упертых казахов.

    Несмотря на то, что для сборной Украины это будет первый матч под руководством Александра Петракова (ранее работал лишь с юношескими и молодежными командами), велика вероятность, что за счет более высокого класса она все-таки наберет три очка и продолжит бороться за путевку на чемпионат мира.

    Ставка: победа Украины с форой (-1,0) за 1.88.

    Дания — Шотландия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Датчане здорово начали текущий отбор. После трех туров они занимают первое место в своей группе.

    В конце марта сборная Дании одержала три победы с общим счетом 14:0. Команда Юлманда уверенно обыграла Израиль (2:0), Молдову (8:0) и Австрию (4:0).

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    Сборная Шотландии, в принципе, тоже неплохо стартовала, но все равно не так бодро, как Дания. После ничьих с Австрией и Израилем шотландцы разгромили Фарерские острова.

    Скорее всего, Дания, которая впечатлила своей игрой на Евро-2020, продлит победную серию. На данный момент это одна из лучших сборных Европы.

    Ставка: победа Дании за 1.50.

    Норвегия — Нидерланды

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Один из потенциально самых интересных матчей среды пройдет в Осло, где сборная Норвегии встретится с Нидерландами. Оборона гостей во главе с Вирджилом ван Дейком против невероятного Эрлинга Холанда — скорее всего, это противостояние станет ключевым.

    В первых трех турах отборочного турнира на ЧМ в Катаре обе сборные набрали по шесть очков. Причем интересно, что и Норвегия, и Нидерланды ужасно сыграли против Турции, уступив со счетом 0:3 и 2:4 соответственно.

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    У сборной Нидерландов, которую совсем недавно снова возглавил Луи ван Гал, возможно, чуть больше шансов на победу, но в данном случае ставка на исход далеко не самый оптимальный вариант. У «оранжевых» нередко случаются сбои с тех пор, как команду покинул Рональд Куман.

    Ну и не исключено, что сработает фактор Холанда. Защиту гостей ждет очень серьезная проверка. В общем, ставим в этом матче на голы.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.96.

    Общий коэффициент — 5.52.

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    Экспресс дня 1 сентября: прогноз, ставка (5.52), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Экспресс. Украина выиграет в Нур-Султане, а Холанд замучает оборону Нидерландов
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