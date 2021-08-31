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    Голы в Северной Ирландии и «засуха» в Швеции

    Экспресс дня 31 августа. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 августа
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    «Интер» Турку сыграет с худшей командой чемпионата Финляндии
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Финляндии, Швеции и Северной Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    КТП — «Интер» Турку

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    КТП просто ужасно провел первую половину чемпионата. Судя по всему, хозяева вернутся во второй дивизион.

    После 16-ти сыгранных матчей КТП находится в турнирной таблице на последнем месте. И даже от конкурентов отставание уже довольно существенное.

    КТП проиграл три предыдущих матча с общим счетом 0:8.

    «Интер» тоже сбавил обороты, но сравнения тут все равно неуместны. Гости занимают четвертое место и по-прежнему ведут борьбу за попадание в еврокубки.

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    Вполне вероятно, что «Интер» выиграет с разницей в две-три мяча.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,0) за 1.63.

    «Треллеборг» — «Эстер»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    Во втором шведском дивизионе состоится встреча между «Треллеборгом» и «Эстером».

    Хозяева после 17-ти туров находятся в турнирной таблице на пятом месте, гости — девятые. А расстояние между командами составляет девять очков.

    «Треллеборг» в прошлом туре прервал серию из четырех матчей без поражений, проиграв на выезде «Фалкенбергу», а «Эстер» сыграл вничью с «Эргрюте».

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    Тут стоит отметить, что обе команды неплохо играют в обороне. «Треллеборг» пропустил 18 мячей, а его соперник — всего лишь 15.

    Скорее всего, предстоящий матч не порадует болельщиков результативным футболом.

    К слову, в первом круге матч между этими командами завершился со счетом 0:0.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.75.

    «Клифтонвилл» — «Колрейн»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Клифтонвилл» в первом туре с трудом выиграл у «Каррик Рейнджерс» — 2:1, а «Колрейн» неожиданно проиграл «Ларну» — 2:4.

    «Колрейн» еще в начале июля пытался попасть в групповой этап Лиги конференций, но уже в первом раунде квалификации проиграл по сумме двух матчей боснийскому «Вележу».

    Два предыдущих матча между этими командами получились результативными. Первый завершился вничью 2:2, а во втором «Клифтонвилл» выиграл дома со счетом 2:1.

    На исход в таком матче точно лучше не ставить. В данном случае лучше выбрать вариант на голы. Минимум два мяча соперники должны организовать.

    Ставка: тотал больше 2,0 за 1.42.

    Общий коэффициент — 4.12.

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    Экспресс дня 31 августа: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Экспресс. Голы в Северной Ирландии и «засуха» в Швеции
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