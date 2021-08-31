КТП — «Интер» Турку
Футбол. Чемпионат Финляндии
КТП просто ужасно провел первую половину чемпионата. Судя по всему, хозяева вернутся во второй дивизион.
После 16-ти сыгранных матчей КТП находится в турнирной таблице на последнем месте. И даже от конкурентов отставание уже довольно существенное.
КТП проиграл три предыдущих матча с общим счетом 0:8.
«Интер» тоже сбавил обороты, но сравнения тут все равно неуместны. Гости занимают четвертое место и по-прежнему ведут борьбу за попадание в еврокубки.
Вполне вероятно, что «Интер» выиграет с разницей в две-три мяча.
Ставка: победа «Интера» с форой (-1,0) за 1.63.
«Треллеборг» — «Эстер»
Футбол. Чемпионат Швеции
Во втором шведском дивизионе состоится встреча между «Треллеборгом» и «Эстером».
Хозяева после 17-ти туров находятся в турнирной таблице на пятом месте, гости — девятые. А расстояние между командами составляет девять очков.
«Треллеборг» в прошлом туре прервал серию из четырех матчей без поражений, проиграв на выезде «Фалкенбергу», а «Эстер» сыграл вничью с «Эргрюте».
Тут стоит отметить, что обе команды неплохо играют в обороне. «Треллеборг» пропустил 18 мячей, а его соперник — всего лишь 15.
Скорее всего, предстоящий матч не порадует болельщиков результативным футболом.
К слову, в первом круге матч между этими командами завершился со счетом 0:0.
Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.75.
«Клифтонвилл» — «Колрейн»
Футбол. Чемпионат Северной Ирландии
«Клифтонвилл» в первом туре с трудом выиграл у «Каррик Рейнджерс» — 2:1, а «Колрейн» неожиданно проиграл «Ларну» — 2:4.
«Колрейн» еще в начале июля пытался попасть в групповой этап Лиги конференций, но уже в первом раунде квалификации проиграл по сумме двух матчей боснийскому «Вележу».
Два предыдущих матча между этими командами получились результативными. Первый завершился вничью 2:2, а во втором «Клифтонвилл» выиграл дома со счетом 2:1.
На исход в таком матче точно лучше не ставить. В данном случае лучше выбрать вариант на голы. Минимум два мяча соперники должны организовать.
Ставка: тотал больше 2,0 за 1.42.
Общий коэффициент — 4.12.