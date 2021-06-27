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    Сложит ли Португалия чемпионский титул?

    Экспресс дня 27 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Бельгии
    27 июня пройдут очередные два поединка 1/8 финала Евро-2020, а в чемпионате Норвегии состоится один матч.

    Бельгия — Португалия

    Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала

    Сборная Бельгии на чемпионате Европы легко преодолела групповую стадию, выиграв все три проведенные встречи, закономерно заняв первое место в своем квартете.

    Стартовали бельгийцы на турнире с крупной виктории над сборной России 3:0, после чего по-волевую одолели Данию 2:1, а в третьем туре коллектив был сильней сборной Финляндии, победив 2:0.

    Сборная Португалии попала в «группу-смерти», в которой набрала четыре балла, и заняла только третью строчку, которой хватило для выхода в плей-офф.

    Действующий чемпион Европы в первом туре турнира разгромил сборную Венгрии 3:0, забив все голы в концовке, после чего потерпел поражение от сборной Германии 2:4, а в заключительном игровом дне добился ничьи со сборной Франции, сыграв 2:2.

    Ординар на матч опубликован тут

    Вряд ли от поединка одних из главных претендентов на победу в турнире стоит ждать результативного матча. Ставим в этой игре на ТМ 3,0.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.44.

    Нидерланды — Чехия

    Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала

    Сборная Нидерландов отлично провела групповую стадию Евро-2020, уверенно заняв в своем квартет первое место, выиграв все три игры с суммарной разницей мячей 8:2.

    В первом туре «оранжевые» в упорной борьбе одолели сборную Украины со счетом 3:2, а следом разобрались со сборными Австрии и Северной Македонии, выиграв 2:0 и 3:0 соответственно.

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    Сборная Чехии не без труда пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы. На групповой стадии она набрала четыре очка, позволившие ей стать третьей в своем квартете.

    Стартовали чехи на турнире с «сухой» виктории над сборной Шотландии со счетом 2:0, после чего они расписали мировую со сборной Хорватии 1:1, а в заключительном туре минимально уступили сборной Англии 0:1.

    Ординар на матч опубликован тут

    Нидерланды очень даже неплохо действуют в атаке, но в то же время с обороной у них не всегда лады. В общем, в этой игре ожидает не один забитый мяч.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.44.

    «Буде-Глимт» — «Стабек»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Буде-Глимт», который является действующим чемпионом Норвегии, в данном первенстве занимает пока второе место, отставая от лидера на три очка.

    Клуб в текущем розыгрыше шесть раз одерживал виктории, а также по два раза расходился миром и уступал. Отметим, что в двух прошлых турах он оставался без побед, сыграв вничью на выезде с «Волеренгой» 1:1, и дома проиграв «Молде» 0:2.

    «Стабек» в десяти играх набрал всего пять очков и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице норвежского первенства, отставая от безопасной позиции на два балла.

    Единственную викторию команда одержала дома над еще одним аутсайдером «Бранном» 2:0, а также дважды сыграла вничью и четыре раза уступала. В предыдущем туре она в родных стенах потерпели поражение от «Волеренги» 0:2, ставшее четвертым подряд.

    Чемпион должен прервать свою неудачную серию, одолев одного из аутсайдеров минимум с разницей в один мяч.

    Ставка: победа «Буде-Глимт» с форой (-1) за 1.46.

    Общий коэффициент — 3.02.

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