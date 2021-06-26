26 июня на Евро пройдут первые поединки 1/8 финала, а в чемпионате Ирландии состоится очередной игровой день.

Италия — Австрия

Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала

Сборная Италии прекрасно провела групповую стадию чемпионата Европы, выиграв все три проведенные встречи и не пропустив в них ни одного гола.

В стартовой встрече турнира «Скуадра Адзурра» разгромила сборную Турции 3:0, затем разобралась с таким же счетом и со сборной Швейцарии, а в третьем туре она практически вторым составом переиграла сборную Уэльса 1:0. Сейчас у итальянцев 10-матчевая «сухая» победная серия.

Сборная Австрии финишировала на второй позиции в группе С, набрав в трех поединках шесть очков, пропустив вперед себя только команду Нидерландов.

В первом туре австрийцы переиграли сборную Северной Македонии со счетом 3:1, забив два гола только в последней 10-минутке. После этого они проиграли сборной Нидерландов 0:2, а в заключительном поединке добились уверенной виктории над сборной Украины 1:0.

Ординар на матч опубликован тут

В данной встрече у итальянцев не должно быть трудностей. Ожидаем, что «Скуадры Адзурры» одержит победу над австрийцами еще в основное время.

Ставка: победа Италии в основное время за 1.51.

Уэльс — Дания

Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала

Сборная Уэльса на групповой стадии чемпионата Европы набрала четыре очка, позволившие ей занять вторую строчку в своем квартете, обойдя Швейцарию по разнице мячей.

Стартовали валлийцы на турнире как раз поединком с швейцарцами, сыграв вничью 1:1. Во втором же туре они переиграли Турцию со счетом 2:0, забив по мячу в каждом из таймов, а в заключительной встрече «драконы» потерпели минимальное поражение от сборной Италии 0:1.

Сборная Дании в группе В финишировала также на второй позиции, но набрала всего лишь три очка, обойдя своих конкурентов только по разнице забитых и пропущенных.

В первом туре датчане неожиданно проиграли сборной Финляндии 0:1, затем они уступили и сборной Бельгии 1:2, но в заключительном поединке групповой стадии Дания одержала крупную викторию над сборной России 4:1 и пробилась в плей-офф.

Ординар на матч опубликован тут

Несмотря на неудачный старт, датчане оставили хорошее впечатление от своей игре и должны выйти в четвертьфинал.

Ставка: проход Дании за 1.40.

«Слайго Роверс» — «Богемианс»

Футбол. Чемпионат Ирландии. 17-й тур

«Слайго Роверс» с 32 набранными пунктами разместился на третьей позиции в турнирной таблице ирландского первенства, отставая всего на два балла от лидера чемпионата.

«Красно-белые» плохо провели свои три последние игры в чемпионате. Сперва в этом отрезке они уступили 1:2 дома «Дроэде» и 0:2 в гостях «Сенкт-Патрику», а в минувшем туре они расписали выездную мировую с «Дерри Сити» 1:1.

Ординар на матч опубликован тут

По итогам 17 туров ирландского первенства «Богемианс» идет на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 27 баллов, опережая пятую команду на два очка.

К данному поединку коллектив из Дублина подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, где добился четырех викторий. В двух последних поединках первенства он дома одолел «Дроэду» 5:0 и «Шемрок Роверс» 1:0.

«Богемианс» в данный момент находится в более лучшей кондиции, чем «Слайго». Поэтому в этой игре ставим с Х на гостей.

Ставка: Х2 за 1.37.

Общий коэффициент — 2.89.