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    Победа чемпиона Норвегии и очередной успех фарерского лидера

    Экспресс дня 13 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 июня
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    «Будё/Глимт»
    В новом экспрессе рассмотрим два поединка чемпионата Норвегии и одну игру из фарерского первенства.

    «Будё/Глимт» — «Мьендален»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. 7-й тур

    «Будё-Глимт», который является действующим чемпионом Норвегии, в текущем первенстве пока идет вторым в турнирной таблице, набрав 13 очков, уступая один балл «Русенборгу», но имеет игру в запасе.

    В минувшем туре «желто-черные» неожиданно на своем поле проиграли «Одду» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 14-матчевую беспроигрышную серию, которая тянулась еще с прошлого сезона. В этот удачный период они 12 встреч выиграли и дважды сыграли вничью.

    «Мьендален» с пятью набранными очками разместился на седьмом месте в турнирной таблице норвежского первенства, опережая зону вылета всего лишь на два пункта.

    В прошлом туре команда на своей территории смогла расписала мировую с вице-чемпионом «Мольде» 0:0. Всего в этом чемпионате она провела только четыре поединка, где только раз уступила, а также еще по разу сыграла вничью и победила.

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    • «Будё-Глимт» удачно играет против своего предстоящего соперника, выиграв десять встреч из последних 12 при двух мировых. По всей видимости, хозяева и сейчас добьются виктории.

    Ставка: победа «Будё-Глимт» за 1.40.

    «Лиллестрем» — «Хеугесунн»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. 7-й тур

    «Лиллестрем» в текущем первенстве провел пока только четыре матча и набрала всего три очка, с которыми замыкает турнирную таблицу норвежского первенства.

    В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Кристиансунну» со счетом 0:1, перед этим он обыграл в родных стенах 1:0 «Одд», а до этого дважды подряд уступил с одинаковым результатом по 1:3.

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    «Хеугесунн» также провел четыре матча, но набрал в них пять очков и пока находится на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Норвегии, находясь недалеко от зоны вылета.

    У коллектива в текущем первенстве только одно поражение. В прошлом туре он выиграл дома у «Викинга» со счетом 4:2, а туром ранее проиграл действующему чемпиону 0:2.

    Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то от их очной встрече не стоит ждать феерии забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

    «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри»

    Футбол. Чемпионат Фарерских островов.13-й тур

    «КИ Клаксвик» проводит великолепный сезон. После 12 сыгранных матчей коллектив добыл 11 викторий и одну игру свел вничью, закономерно возглавляя с большим отрывом от преследователей турнирную таблицу.

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    На счету «сине-белых» уже 51 забитый мяч, пропустили они только четыре гола. Более половины побед команда одержала с крупным счетом.

    «ТБ Тверойри» за 11 игр набрал всего лишь два очка, с которыми замыкает турнирную таблицу чемпионата Фарер, отставая на четыре пункта от вышестоящей команды.

    У коллектива очень хромает атака — всего шесть забитых мячей, а защита просто решето — аж 30 пропущенных голов в 11 поединках. Отметим, что в первом круге КИ выиграл со счетом 5:0.

    Наверняка в этом поединке лидер пополнит свой зачет очередной «сухой» викторией, учитывая все вышесказанное.

    Ставка: «КИ Клаксвик» победит и не пропустит 1.42.

    Общий коэффициент — 2.78.

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