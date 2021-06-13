В новом экспрессе рассмотрим два поединка чемпионата Норвегии и одну игру из фарерского первенства.

«Будё/Глимт» — «Мьендален»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 7-й тур

«Будё-Глимт», который является действующим чемпионом Норвегии, в текущем первенстве пока идет вторым в турнирной таблице, набрав 13 очков, уступая один балл «Русенборгу», но имеет игру в запасе.

В минувшем туре «желто-черные» неожиданно на своем поле проиграли «Одду» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 14-матчевую беспроигрышную серию, которая тянулась еще с прошлого сезона. В этот удачный период они 12 встреч выиграли и дважды сыграли вничью.

«Мьендален» с пятью набранными очками разместился на седьмом месте в турнирной таблице норвежского первенства, опережая зону вылета всего лишь на два пункта.

В прошлом туре команда на своей территории смогла расписала мировую с вице-чемпионом «Мольде» 0:0. Всего в этом чемпионате она провела только четыре поединка, где только раз уступила, а также еще по разу сыграла вничью и победила.

«Будё-Глимт» удачно играет против своего предстоящего соперника, выиграв десять встреч из последних 12 при двух мировых. По всей видимости, хозяева и сейчас добьются виктории.

Ставка: победа «Будё-Глимт» за 1.40.

«Лиллестрем» — «Хеугесунн»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 7-й тур

«Лиллестрем» в текущем первенстве провел пока только четыре матча и набрала всего три очка, с которыми замыкает турнирную таблицу норвежского первенства.

В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Кристиансунну» со счетом 0:1, перед этим он обыграл в родных стенах 1:0 «Одд», а до этого дважды подряд уступил с одинаковым результатом по 1:3.

«Хеугесунн» также провел четыре матча, но набрал в них пять очков и пока находится на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Норвегии, находясь недалеко от зоны вылета.

У коллектива в текущем первенстве только одно поражение. В прошлом туре он выиграл дома у «Викинга» со счетом 4:2, а туром ранее проиграл действующему чемпиону 0:2.

Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то от их очной встрече не стоит ждать феерии забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

«КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри»

Футбол. Чемпионат Фарерских островов.13-й тур

«КИ Клаксвик» проводит великолепный сезон. После 12 сыгранных матчей коллектив добыл 11 викторий и одну игру свел вничью, закономерно возглавляя с большим отрывом от преследователей турнирную таблицу.

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На счету «сине-белых» уже 51 забитый мяч, пропустили они только четыре гола. Более половины побед команда одержала с крупным счетом.

«ТБ Тверойри» за 11 игр набрал всего лишь два очка, с которыми замыкает турнирную таблицу чемпионата Фарер, отставая на четыре пункта от вышестоящей команды.

У коллектива очень хромает атака — всего шесть забитых мячей, а защита просто решето — аж 30 пропущенных голов в 11 поединках. Отметим, что в первом круге КИ выиграл со счетом 5:0.

Наверняка в этом поединке лидер пополнит свой зачет очередной «сухой» викторией, учитывая все вышесказанное.

Ставка: «КИ Клаксвик» победит и не пропустит 1.42.

Общий коэффициент — 2.78.