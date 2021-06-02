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    Победы фаворитов в товарняках и начало борьбы за третью путевку в Примеру

    Экспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Франции
    В традиционном экспрессе рассмотрим два товарищеских матча сборных и поединок плей-офф за выход в Примеру.

    Франция — Уэльс

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, без особых приключений пробилась на континентальное первенство, выиграв восемь из десяти игр в отборе при одной мировой и поражении.

    В марте текущего года галлы успели провести три матча в квалификации к Мундиалю-2022. Начали они с домашней ничьей с Украиной (1:1), после чего поочередно одолели на выезде 2:0 Казахстан и 1:0 Боснию.

    Команда Уэльса также пробилась в финальную часть Евро-2020. В отборочном раунде она стала второй, заработав путевку только в последнем туре.

    В квалификационной компании к чемпионату мира 2022 года валлийцы стартовали с ожидаемого выездного поражения от Бельгии 1:3, а дома в следующем матче переиграли 1:0 Чехию.

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    • До старта Евро осталось совсем немного времени, поэтому французам важно подойти к турниру в хорошем настроении. Ставим в этой встрече на викторию хозяев с форой -1.

    Ставка: победа сборной Франции (-1) за 1.42.

    Англия — Австрия

    Футбол. Товарищеский матч

    Национальная команда Англии с легкостью преодолела отборочный турнир к континентальному первенству, выиграв семь игр из восьми при одном поражении, забив в этих поединках 37 голов.

    Весной англичане провели три квалификационных встречи к ЧМ-2022, выиграв их все. Стартовали она с домашней крупной виктории над Сан-Марино 5:0, затем в гостях переиграли 2:0 Албанию и родных стенах справились с Польшей 2:1.

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    Сборная Австрии также является участником предстоящего Евро. В отборе к первенству она была второй в своей группе, выиграв шесть игр при трех фиаско и одной ничьей.

    Квалификацию к мировому чемпионату австрийцы проводят пока неубедительно. В трех поединках они смогли обыграть дома только Фареры 3:1, а также сыграли на выезде вничью с Шотландией 2:2 и в родных стенах были разгромлены Данией 0:4.

    Даже без ряда основных футболистов англичане должны справиться дома с неубедительными австрийцами.

    Ставка: победа сборной Англии за 1.43.

    «Жирона» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. Плей-офф. Первый матч

    В регулярном чемпионате «Жирона» финишировала на пятом месте, набрав в 42 играх 71 балл. От первых двух строк она отстала очень сильно и на прямую путевку не претендовала уже давно.

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    Заканчивали первенство каталонцы 8-матчевой беспроигрышной серией, где смогли выиграть семь встреч и одну игру завершили вничью, сыграв в последнем туре 1:1 на выезде с «Картахеной».

    «Альмерия» по итогам регулярного чемпионата была четвертой, набрав на два очка больше, чем «Жирона». Команда долгое время претендовала на прямую путевку, но в начале весны выдала неудачную серию, отбросившая их в зону плей-офф.

    За аналогичный период на финише первенства, андалузцы потерпели всего одно фиаско, а также четыре раза сыграли вничью и трижды победили. Одна из викторий была в последнем туре в Хихоне над «Спортингом» — 2:0.

    Команды вряд ли предложат открытый футбол, так как на кону стоит путевка в элиту. Ждем здесь низового исхода.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.04.

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