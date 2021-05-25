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    Что принесут разборки в чемпионате Исландии?

    Экспресс дня 25 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 мая
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    Футболист «Викингура»
    В данном экспрессе будут три поединка из чемпионата Исландии.

    «Викингур» — «Филкирк»

    Футбол. Чемпионат Исландии. 6-й тур

    «Викингур», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем чемпионате после пяти туров делит первое место с «Валюром», имея на счету по 13 очков.

    За всю турнирную дистанцию «викинги» добились четырех викторий и одну игру свели вничью, забив девять голов при трех пропущенных. В минувшем игровом дне они справились на выезде с «Акурейри» (1:0), который идет сейчас на третьей строке.

    «Филкирк», закончивший прошлый чемпионат на шестой позиции, в текущем первенстве делит седьмое место с еще тремя командами, имея в активе по пять баллов.

    «Оранжево-черны» в этом розыгрыше смогли пока добыть всего лишь одну викторию, которая состоялась в минувшем туре дома над «Кеблавиком» (4:2). В четырех других встречах они по два раза сыграли вничью и уступили.

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    • «Филкирк» для «Викингура» является весьма неудобным соперником. Поэтому поставим на гостей с форой +1.

    Ставка: победа «Филкирка» с форой (+1) за 1.49.

    «КР Рейкьявик» — «Копавогур»

    Футбол. Чемпионат Исландии. 6-й тур

    «КР Рейкьявик» в прошлом чемпионате стал пятым и не пробился в евркубки. В этом первенстве коллектив идет на шестом месте, имея в своем активе семь баллов.

    «Черно-белые» по два раза уступали и побеждали, а также раз сыграли вничью. К данному поединку они подходят после выездной победы над «Хафнарфьердуром» (2:0), которая прервала их 3-матчевую серию без выигрышей.

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    «Копавогур» в прошлом сезоне занял девятое место среди 12 участников, а в этом чемпионате с двумя очками идет в зоне вылета, на 11 позиции.

    «Красно-белые» дважды сыграли вничью и четыре раза уходили с поля поверженными. Начали они с двух мировых подряд, после чего трижды кряду уступили, однако забивая в каждом из этих матчей.

    Так как оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча, то в их очном противостоянии вполне можно ожидать обмена результативными ударами.

    Ставка: обе забьют: да за 1.66.

    «Лейкнир» — «Хафнарфьердур»

    Футбол. Чемпионат Исландии. 6-й тур

    «Лейкнир» прошлый сезон провел в первой лиге, заняв там второе место и получил билет в высший дивизион исландского первенства.

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    На текущий момент в новом чемпионате коллектив находится на седьмом месте, имея семь очков в копилке, выиграв раз при двух ничьих и двух поражениях. В минувшем туре он уступил в гостях «Валюру» — 0:1.

    В минувшем чемпионате Исландии «Хафнарфьердур» финишировал на второй позиции, правда, сильно отстав от победителя. В этом сезоне он после пяти туров идет четвертым с 10 очками.

    Начал первенство коллектив с 4-матчевой беспроигрышной серией, где трижды победил. Но в минувшем игровом дне он прервал эту серию, уступив на своем поле «КР Рейкьявику» со счетом 0:2.

    «Хафнарфьердур», как правило, удачно играет против «Лейкнира», в основном побеждая. Наверняка и на этот раз сильнее окажутся гости.

    Ставка: победа «Хафнарфьердура» за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.83.

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