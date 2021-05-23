На этот раз в экспрессе рассмотрим поединки заключительных туров Лиги 1, АПЛ и Серии А.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

«Ливерпуль» перед заключительным туром в турнирной таблице Премьер-лиги занимает четвертое место. В случае победы в предстоящем поединке «красные» добудут билет в Лигу чемпионов.

Мерсисайдцы в раках чемпионата страны не проигрывают уже на протяжении девяти туров, а в четырех последних матчах они неизменно только выигрывали. В минувшем туре дружина Клоппа на выезде разгромила «Бернли» со счетом 3:0.

«Кристал Пэлас» в данный момент находится на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. И в лучшем случае он может подняться на одну строку.

За семи минувших встреч первенства «орлы» пять раз терпели поражения, а также дважды добивались побед. На прошлых выходных они в родных стенах одолели «Астон Виллу» (3:2), после чего на дома проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3.

Весь сезон может пойти под откос, если «Ливер» не победить в этой игре. Поэтому «красные» выйдут на эту встречу сверхмотивированными и добудут уверенную викторию.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.50.

«Анже» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 38-й тур

«Анже» за тур до финиша в турнирной таблице французской Лиги 1 находится на 12 строчке, опережая опасную 18 строку на четыре очка, и поэтому вылет ему уже не грозит.

В девяти предыдущих турах коллектив одержал только одну викторию, одолев дома аутсайдера первенства «Дижон» (3:0). В минувшем игровом дне он на выезде потерпел фиаско от «Марселя» со счетом 2:3.

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, обходя ближайшего преследователя всего на одно очко. И только победа сделает его чемпионом страны.

В семи предыдущих турах первенства «доги» обходятся без поражений, одержав пять викторий и дважды разойдясь миром. Одна из мировых пришлась на прошлый игровой день, где они поделили очки с «Сент-Этьеном» (0:0), прервав на тот момент свою серию из трех побед.

«Догам» для прерывания гегемонии ПСЖ нужно только выиграть у немотивированного соперника. Ставим на то, что гости ее добьются.

Ставка: победа «Лилля» за 1.40.

«Болонья» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

«Болонья» перед этим матчем занимает 11 место в турнирной таблице Серии А. В лучшем случае она может опередить «Верону», а в худшем — опуститься на несколько строчек вниз.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре «сине-красные» как раз расписали мировую с «Вероной» на выезде (2:2). Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей, где только два из них они проиграли.

Перед заключительным туром «Ювентус» идет пятым в турнирной таблице Серии А, но всего на одно очко отстает от «Наполи» и «Милана».

«Старой синьоре» для попадания в главный еврокубок обязательно нужно одержать победу над «Болоньей» и надеется на осечку кого-то из своих конкурентов, которым играть против «Вероны» и «Аталанты» соответственно.

«Болонья» для «Ювентуса» является очень удобным соперником. Туринцы выиграли десять предыдущих матчей против своего предстоящего противника. А учитывая важность этой игры, ожидаем, что «Юве» продлит эту серию.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.29.

Общий коэффициент — 2.70.