В нашем традиционном экспрессе на этот раз заглянем в Бельгию, Норвегию и Чехию.

«Андерлехт» — «Брюгге»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Брюгге» находится в шаге от завоевания чемпионского титула. За два тура до финиша гости опережают ближайшего преследователя на два очка.

То есть в оставшихся матчах «Брюгге» надо просто не проиграть — этого будет достаточно.

Но вряд ли лучший на данный момент клуб Бельгии будет играть на нервах своих болельщиков.

Все можно решить уже в ближайшем туре. Тем более глядя на результаты «Андерлехта», становится ясно, что это очень даже реально. Клуб из Брюсселя ни разу не выиграл в четырех последних матчах. Надо сказать, что пока тренерские способности Венсана Компани совсем не впечатляют.

В общем, «Брюгге» поедет за победой, которая обеспечит ему первое место.

Ставка: победа «Брюгге» за 2.43.

«Русенборг» — «Бранн»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Русенборг» в прошлом сезоне занял всего лишь четвертое место, не попав даже в еврокубки. Поэтому теперь команда из Тронхейма будет сосредоточена исключительно на внутренних соревнованиях.

Старт «Русенборга» в новом чемпионате пока что можно оценить на четыре с минусом. В первых трех турах хозяева набрали пять очков. Перед разгромом «Викинга» (5:0) «Русенборг» сыграл вничью с «Валеренгой», а после — с «БудеГлимт».

«Бранн» же пока не набрал ни одного очка. Судя по всему, команда оказалась не готова к новому сезону. В трех матчах «Бранн» пропустил 10 мячей, и это явно свидетельствует о том, что с гостями что-то не так.

В общем, очевидно, что у «Русенборга» есть отличный шанс набрать три очка.

Ставка: победа «Русенборга» за 1.36.

«Виктория» Пльзень — «Славия» Прага

Футбол. Кубок Чехии. Финал

«Славия» в этом сезоне легко выиграла чемпионат Чехии, а теперь, скорее всего, добавит в свою коллекцию еще один трофей.

Надо признать, что «Славии» сейчас нет равных в своей стране. Превосходство перед конкурентами просто колоссальное. К слову, не случайно же пражская команда даже в Лиге Европы дошла до полуфинала.

В этом году «Славия» проиграла только в одном матче — лондонскому «Арсеналу» в ответной встрече Лиги Европы. В остальных случаях, в основном, были победы.

Так что тут почти без вариантов, «Виктории» будет непросто остановить такую машину. По местным меркам «Славия» сейчас чем-то напоминает «Баварию».

Ставка: победа «Славии» за 1.41.

Общий коэффициент — 4.67.