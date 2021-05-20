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    Чемпионский матч «Брюгге», беспощадная «Славия» и простой соперник для «Русенборга»

    Экспресс дня 20 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Брюгге» может обеспечить себе первое место в случае победы над «Андерлехтом»
    В нашем традиционном экспрессе на этот раз заглянем в Бельгию, Норвегию и Чехию.

    «Андерлехт» — «Брюгге»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Брюгге» находится в шаге от завоевания чемпионского титула. За два тура до финиша гости опережают ближайшего преследователя на два очка.

    То есть в оставшихся матчах «Брюгге» надо просто не проиграть — этого будет достаточно.

    Но вряд ли лучший на данный момент клуб Бельгии будет играть на нервах своих болельщиков.

    Все можно решить уже в ближайшем туре. Тем более глядя на результаты «Андерлехта», становится ясно, что это очень даже реально. Клуб из Брюсселя ни разу не выиграл в четырех последних матчах. Надо сказать, что пока тренерские способности Венсана Компани совсем не впечатляют.

    В общем, «Брюгге» поедет за победой, которая обеспечит ему первое место.

    Ставка: победа «Брюгге» за 2.43.

    «Русенборг» — «Бранн»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Русенборг» в прошлом сезоне занял всего лишь четвертое место, не попав даже в еврокубки. Поэтому теперь команда из Тронхейма будет сосредоточена исключительно на внутренних соревнованиях.

    Старт «Русенборга» в новом чемпионате пока что можно оценить на четыре с минусом. В первых трех турах хозяева набрали пять очков. Перед разгромом «Викинга» (5:0) «Русенборг» сыграл вничью с «Валеренгой», а после — с «БудеГлимт».

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    «Бранн» же пока не набрал ни одного очка. Судя по всему, команда оказалась не готова к новому сезону. В трех матчах «Бранн» пропустил 10 мячей, и это явно свидетельствует о том, что с гостями что-то не так.

    В общем, очевидно, что у «Русенборга» есть отличный шанс набрать три очка.

    Ставка: победа «Русенборга» за 1.36.

    «Виктория» Пльзень — «Славия» Прага

    Футбол. Кубок Чехии. Финал

    «Славия» в этом сезоне легко выиграла чемпионат Чехии, а теперь, скорее всего, добавит в свою коллекцию еще один трофей.

    Надо признать, что «Славии» сейчас нет равных в своей стране. Превосходство перед конкурентами просто колоссальное. К слову, не случайно же пражская команда даже в Лиге Европы дошла до полуфинала.

    В этом году «Славия» проиграла только в одном матче — лондонскому «Арсеналу» в ответной встрече Лиги Европы. В остальных случаях, в основном, были победы.

    Так что тут почти без вариантов, «Виктории» будет непросто остановить такую машину. По местным меркам «Славия» сейчас чем-то напоминает «Баварию».

    Ставка: победа «Славии» за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.67.

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