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    «Ньюкасл»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки из чемпионатов Англии, Азербайджана и второго испанского дивизиона.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    За три тура до финиша АПЛ «Ньюкасл» занимает 16 позицию в турнирной таблице, опережая зону вылета на 12 очков, и соответственно понижение в классе коллективу уже не угрожает.

    «Сороки» неплохо проводят заключительный отрезок чемпионата. В десяти последних матчах первенства они уступали всего дважды, еще пять раз сыграв вничью и трижды победив. В своей последней проведенной игре они на выезде одолели «Лестер» со счетом 4:2.

    «Манчестер Сити» уже гарантировал себе золотые медали. «Горожане» обходят второе место на десять баллов, что делает их недосягаемыми для преследователей.

    В предыдущих восьми турах чемпионата у команды Гвардиолы было три поражения при пяти одержанных победах. В прошлой игровом дне «Сити» на домашнем поле уступил «Челси» со счетом 1:2.

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    • «Сити» уже не имеет мотивации на остаток сезона и будет беречь игроков для финала ЛЧ. Поэтому в данной игре рекомендуем ставить с форой +2 на хозяев.

    Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+2) за 1.64.

    «Эспаньол» — «Картахена»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 39-й тур

    «Эспаньол» уже гарантировал себе путевку в Примеру. За три тура до финиша Сегунды он уверенно лидирует, имея запас перед третьей строчкой в 12 очков.

    «Попугаи» не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении последних 15 встреч, где они шесть раз сыграли вничью и девять встреч выиграли. В прошлом поединке каталонцы на выезде разошлись миром с «Сарагосой» (0:0), а до этого дважды крупно и «всухую» выиграли дома.

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    «Картахена» ведет борется за выживание. На данный момент коллектив располагается на 16 позиции, однако запас перед зоной вылета у нее составляет всего лишь один балл.

    За минувшие восемь встреч в рамках первенства команда потерпела всего лишь одно поражение, еще четырежды разойдясь миром и три раза победив. Одна из викторий была добыта в предыдущем туре дома над «Кастельном» со счетом 1:0.

    «Картахене» необходимо цепляться за очки в данном поединке, чтобы не опуститься в зону вылета. Гости вполне могут рассчитывать на благоприятный результат в игре с немотивированным соперником, но все же поставим на них с форой.

    Ставка: победа «Картахены» с форой (+1,5) за 1.41.

    «Карабах» — «Кешля»

    Футбол. Чемпионат Азербайджана. 30-й тур

    За два тура до завершения чемпионата Азербайджана «Карабах» идет во главе турнирной таблицы, но второй «Нефтчи» отстает всего лишь на одно очко.

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    «Скакуны» в рамках первенства уступали последний раз еще в феврале, проиграв тогда дома своему конкуренту в борьбе за золото. После того они четыре раза сыграли вничью и семь раз победили. В минувшем туре «Карабах» разгромил «Сабах» — 4:0.

    «Кешля» замыкает турнирную таблицу чемпионата, однако спасительная позиция находится на расстоянии всего лишь одного балла.

    Коллектив добыл всего лишь одну виктория в текущем году в рамках первенства, обыграв дома «Сабаил» (1:0), после чего поочередно уступил с сухими результатами.

    «Карабаху» в свете борьбы за золотые медали ну никак нельзя терять очки в игре с аутсайдером. Ставим на уверенную викторию хозяев.

    Ставка: победа «Карабаха» с форой (-1) за 1.31.

    Общий коэффициент — 3.02.

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