В экспрессе на четверг рассмотрим предстоящий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», а также ближайшую игру мадридского «Реала» в Ла Лиге.

«Астон Вилла» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

«Астон Вилла» просто доигрыватет сезон, а «Эвертон» по-прежнему надеется попасть в еврокубки. Правда, цели у гостей теперь не такие амбициозные, как раньше. Лига чемпионов «Эвертону» больше не светит. Надо признать, что туда ему пока рано.

Хотя в последних шести матчах у команды Карло Анчелотти всего лишь одно поражение. И как раз от «Астон Виллы» (1:2). Первого мая команды встретились в рамках второго круга, а в четверг их ждет перенесенный матч еще за 19 тур.

Учитывая обстоятельства, соперники вряд ли будут сильно жадничать на голы. «Астон Вилле» уж точно нет смысла чересчур осторожничать. Хотя хозяева наверняка обратили внимание, что гости ни разу не пропустили в трех предыдущих матчах на выезде.

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Но, как известно, любая серия имеет свойство прерываться. В общем, наше мнение — команды обменяются голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.68.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур

«Манчестер Юнайтед» «отдохнул» в игре с «Лестером» и теперь во всеоружии готовится принимать «Ливерпуль».

В отличие от «Ливерпуля», «Лестеру» действительно повезло, потому что против него «МЮ» вышел вторым составом. Команда Брендана Роджерса сполна воспользовалась шансов, выиграв на «Олд Траффорд» со счетом 2:1.

«Мерсисайдцам» же явно не стоит рассчитывать на такие подарки. В предстоящем матче «красные дьяволы» выйдут играть на результат.

Но, как и вышеупомянутом матче между «Астон Виллой» и «Эвертоном», здесь, скорее всего, тоже будет результативно. Это явно не тот случай, когда соперники будут просто «убивать» время. Во всяком случае, «Ливерпулю» надо рисковать.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.72.

«Гранада» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

Как же везет все-таки «Атлетико». Судя по всему, в этом сезоне звезды сошлись таким образом, чтобы первое место заняли именно «матрасники».

Во вторник команда Диего Симеоне получила очередную помощь. «Барселона» не смогла выиграть у «Леванте» — сумасшедшая ничья 3:3. Каталонцев теперь можно смело вычеркивать из списка претендентов на титул.

«Реал» пока еще ничего никому не дарил на этой неделе. Но мы просто отметим, что с «Гранадой» не сыграют Рафаэль Варан, Серхио Рамос и Ферлан Менди — оборона «Королевского клуба» будет уязвима как никогда.

Так что вряд ставка на победу «Мадрида» — не вариант. «Гранада» не так давно обыграла «Барсу» на «Камп Ноу», а теперь у «Реала» что-нибудь заберет.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Общий коэффициент — 5.49.