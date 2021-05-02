На этот раз в экспрессе рассмотрим поединки из АПЛ, Серии А и Примеры.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

«Манчестер Юнайтед» за пять туров до финиша чемпионата занимает второе место. Первой строчке команда уступает уже десять очков, а перед ближайшим преследователем имеет запас в пять баллов.

В прошлом туре первенства «красные дьяволы» на выезде сыграли вничью с «Лидсом» со счетом 0:0, тем самым прервав серию из пяти викторий в рамках АПЛ. Несколько дней тому назад они в первой полуфинальной игре Лиги Европы дома разгромил «Рому» (6:2), сделав весомую заявку на выход в финал.

«Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на шестой позиции, проигрывая четвертой лигачемпионовской строке четыре балла, которые будет так непросто отыграть.

У мерсисайдцев в данный момент в первенстве 5-матчевая беспроигрышная серия, однако в двух последних сыгранных поединках они неизменно играли вничью — в гостях с «Лидсом» и дома с «Ньюкаслом» (оба раза по 1:1).

В случае поражения в данной игре «Ливерпуль» значительно усложнить себе жизнь в борьбе за ЛЧ. Поэтому гости приложат максимум усилий для добычи благоприятного результата.

Ставка: Х2 за 1.47.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 34-й тур

«Валенсия» провалила текущую компанию в Примере, находясь во второй половине турнирной таблицы, опережая зону вылета всего на шесть очков, поэтому ей необходимо быть осторожной.

«Летучие мыши» последний раз побеждали в чемпионате еще в марте, дома одолев тогда «Гранаду» со счетом 2:1, после чего дважды проиграли и три раза сыграли вничью. В предыдущем туре они в родных стенах поделили очки с «Алавесом» (1:1).

«Барселона» за пять туров до финиша чемпионата Испании находится на третьем месте, уступая всего лишь два балла лидирующему «Атлетико». Так что борьба за золото еще вся впереди.

Несколько дней тому назад каталонцы потеряли шанс возглавить Примеру, неожиданно в родных стенах проиграв «Гранаде» со счетом 1:2, тем самым прервав свою 3-матчевую победную серию.

Хотя «Валенсия» и провалила сезон, но дома играет хорошо, еще не проиграв в этом году. Поэтому ставим в данной встрече на викторию хозяев с форой + 2.

Ставка: победа «Валенсии» с форой + 2 за 1.57.

«Удинезе» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

«Удинезе» в данный момент находится на 11 строчке в турнирной таблице Серии А. Выше восьмого места коллектив уже не поднимется, а в то же время и вылет ему вряд ли угрожает.

Все прогнозы на футбол

В апреле фриульцы провели пять встреч в рамках первенства, в которых трижды проиграли и добились двух викторий. Так в предыдущем туре они в гостях добились победы над «Беневенто» со счетом 4:2.

«Ювентус» за пять туров до финиша итальянского первенства идет третьим. Лидера первенства туринцы уже точно не догонят, а пятая строка отстает только по дополнительным показателям.

В семи прошлых встречах чемпионата «черно-белые» всего трижды побеждали, еще по два раза разойдясь миром и уступив. В предыдущем туре клуб из Турина на выезде поделил очки с «Фиорентиной», сыграв 1:1.

Любая потеря очков может выбросить «Юве» из топ-4, поэтому гости будут приложат максимум усилий для завоевания трех баллов.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.46.