В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки из АПЛ, Примеры и Серии А.

«Реал» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 34-й тур

За пять туров до завершения Примеры «Реал» делит с «Барселоной» вторую строку в турнирной таблице, проигрывая лидирующему «Атлетико» всего лишь два балла.

У «сливочных» длительная беспроигрышная серия, которая длится с конца января. Правда, в последнее время они смогли выиграть всего лишь одну игру из пяти. В своей последней встрече чемпионата мадридцы дома сыграли 0:0 с «Бетисом».

«Осасуна» расположилась в середине турнирной таблицы Примеры. От зоны вылета она оторвалась уже на десять очков, что почти гарантирует коллективу сохранение прописки в элите.

Проиграв в минувшем туре Примеры на выезде «Сельте» (1:2), памплонцы тем самым прервали свою 6-матчевую серию без фиаско, в которой сперва трижды сыграли вничью, а затем добились трех викторий.

Чтобы не отпустить в отрыв конкурента за чемпионство, «Реал» должен брать в этой игре три очка. Прогнозируем, что хозяева с данной задачей справятся.

Ставка: победа «Реала» за 1.42.

«Челси» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, обходя ближайшего преследователя всего на три балла, и путевку в Лигу чемпионов еще себе не гарантировал.

В предыдущих пяти турах чемпионата «синие» одержали только две виктории. Одна из побед был неделю назад в гостях над «Вест Хэмом» (1:0), после этого они в первой полуфинальной встрече ЛЧ в гостях сыграли вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

«Фулхэм» за пять туров до завершения чемпионата Англии идет в зоне вылета, на 18 месте. От 17 спасительной строки он отстает на семь очков, поэтому остаться в элите коллектив вряд ли сумеет.

В пяти прошлых турах «дачники» четырежды терпели поражения, прервав эту серию только в предыдущем поединке, поделив очки в гостях с «Арсеналом», сыграв 1:1.

В свете борьбы за билет в ЛЧ на следующий сезон «Челси» не имеет права допускать осечку в игре с аутсайдером.

Ставка: победа «Челси» за 1.53.

«Кротоне» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

«Кротоне» уже одной ногой находится в Серии Б. Коллектив идет в турнирной таблице последним, отставая от 17 спасительного места на 13 очков, которые просто невозможно будет отыграть.

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В 12 предыдущих турах чемпионата коллектив десять раз терпел поражения, а также одержав две виктории. Одну из этих побед «акулы» одержали в минувшем туре первенства в гостях над «Пармой» со счетом 4:3.

«Интер» без пяти минут чемпион Италии. Миланцы за пять туров до финиша Серии А обходят ближайшего преследователя на 11 баллов.

Во втором круге первенства «нерадзурри» обходятся без поражений. В середине апреля у них была серия из двух ничьих, однако в последней проведенной встрече они на домашнем поле минимально переиграли «Верону» со счетом 1:0.

«Интер» рвется к чемпионству, а «Кротоне» уже наверняка смирился со своей участью. Наверняка гости выиграют и игру, и Скудетто.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.30.

Общий коэффициент — 2.82.