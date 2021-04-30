Вашему вниманию предлагаем экспресс на три события, в котором будут матчи из чемпионатов Франции, Португалии и первого дивизиона Нидерландов.

«Марсель» — «Страсбур»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

За четыре тура до финиша Лиги 1 «Марсель» в турнирной таблице занимает шестое место, существенно отставая от четвертой, а пятой строке проигрывает всего лишь один балл.

В прошлом туре первенства «провансальцы» на выезде одолели «Реймс» со счетом 3:1, доведя тем самым свою серию до четырех встреч без поражений, где было три виктории и одна ничья.

«Страсбур» в турнирной таблице чемпионата Франции идет на 15 строке, имея запас перед зоной вылета в шесть очков, которые оставляет команде хорошие шансы на сохранение прописки в элите.

За шесть предыдущих матчей Лиги 1 «гонщики» четырежды терпели поражения, а также по разу играли вничью и побеждали. В последнем проведенном матче коллектив в родных стенах проиграл «Нанту» со счетом 1:2.

Рвущийся попасть в еврокубки «Марсель» в родных стенах должен добыть три очка с коллективом, который уже почти решил свои задачи на сезон.

Ставка: победа «Марселя» за 2.00.

«Порту» — «Фамаликан»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 30-й тур

«Порту» за пять туров до финиша чемпионата в таблице португальской Примейры занимает вторую строчку, уступая лидеру шесть очков, а третья позиция находится на расстоянии четырех баллов.

У «драконов» длительная беспроигрышная серия в первенстве, а в весенней части они в семи встречах одерживали виктории, а накануне эту серию прервали, на выезде сыграв вничью с «Морейренсе» (1:1).

«Фамаликан» находится на 12 позиции в турнирной таблице Примейры, опережая опасную 16 строчку всего на три балла, что обещает коллективу нервную концовку.

В семи предыдущих матчах коллектив только раз уступал, трижды выигрывал и три раза расходился миром. В своем последнем сыгранном поединке «Фамаликан» дома поделил очки с «Танделой», сыграв 2:2.

Хотя «Фамаликан» в последнее время неуступчив, однако в гостях против одного из лидеров он вряд ли сумеет устоять.

Ставка: победа «Порту» за 1.36.

«Камбур» — «Графсхап»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первая лига. 36-й тур

«Камбур», у которого в прошлом сезоне отобрали билет в высший свет, в текущем сезоне доказал свое превосходство в дивизионе, досрочно добыв билет в Эредивизию.

Все прогнозы на футбол

Клуб из Леувардена за 35 проведенных встреч потерпел всего четыре поражения при 37 победах. Сейчас у него 5-матчевая победная серия, где четыре из них были добыты с крупным счетом.

«Графсхап» разместился вслед за своим предстоящим оппонентом и в случае успеха в данной игре также завоюет путевку в элиту нидерландского футбола.

Коллектив из Дутинхема добыл пока 23 виктории в этом чемпионате и семь раз уступил. Сейчас у него 4-матчевая беспроигрышная серия, где было три виктории и одна ничья.

Вполне возможно, что решивший уже свои вопросы «Камбур» позволит своему преследователю добыть очки на своем поле.

Ставка: Х2 за 1.69.

Итоговый коэффициент — 4.59