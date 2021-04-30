ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Манчестер Сити»Парижский «Тоттенхэм». Гвардиола и «Сити» перевернули игру с ПСЖ ПСЖ на один балл отстает от «Лилля»ПСЖ выиграет войну нервов у «Лилля» и «Монако» «Авангард» — чемпионМесть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
  • 11:24
    • Николич — лучший тренер РПЛ в апреле
  • 10:43
    • Гол Ионова «Зениту» стал лучшим по итогам апреля в РПЛ
  • 23:52
    • «Ман Сити» одержал волевую победу над ПСЖ в первом полуфинале ЛЧ
    Все новости спорта

    Рвущийся в еврокубки «Марсель» и отстаивающий место в ЛЧ «Порту»

    Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель»
    Вашему вниманию предлагаем экспресс на три события, в котором будут матчи из чемпионатов Франции, Португалии и первого дивизиона Нидерландов.

    «Марсель» — «Страсбур»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

    За четыре тура до финиша Лиги 1 «Марсель» в турнирной таблице занимает шестое место, существенно отставая от четвертой, а пятой строке проигрывает всего лишь один балл.

    В прошлом туре первенства «провансальцы» на выезде одолели «Реймс» со счетом 3:1, доведя тем самым свою серию до четырех встреч без поражений, где было три виктории и одна ничья.

    «Страсбур» в турнирной таблице чемпионата Франции идет на 15 строке, имея запас перед зоной вылета в шесть очков, которые оставляет команде хорошие шансы на сохранение прописки в элите.

    За шесть предыдущих матчей Лиги 1 «гонщики» четырежды терпели поражения, а также по разу играли вничью и побеждали. В последнем проведенном матче коллектив в родных стенах проиграл «Нанту» со счетом 1:2.

  • Парижский «Тоттенхэм». Гвардиола и «Сити» перевернули игру с ПСЖ
  • Реакция спортивных СМИ на волевую победу «Ман Сити» над ПСЖ в Лиге чемпионов
  • Сегодня

    • Рвущийся попасть в еврокубки «Марсель» в родных стенах должен добыть три очка с коллективом, который уже почти решил свои задачи на сезон.

    Ставка: победа «Марселя» за 2.00.

    «Порту» — «Фамаликан»

    Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 30-й тур

    «Порту» за пять туров до финиша чемпионата в таблице португальской Примейры занимает вторую строчку, уступая лидеру шесть очков, а третья позиция находится на расстоянии четырех баллов.

    У «драконов» длительная беспроигрышная серия в первенстве, а в весенней части они в семи встречах одерживали виктории, а накануне эту серию прервали, на выезде сыграв вничью с «Морейренсе» (1:1).

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Фамаликан» находится на 12 позиции в турнирной таблице Примейры, опережая опасную 16 строчку всего на три балла, что обещает коллективу нервную концовку.

    В семи предыдущих матчах коллектив только раз уступал, трижды выигрывал и три раза расходился миром. В своем последнем сыгранном поединке «Фамаликан» дома поделил очки с «Танделой», сыграв 2:2.

    Хотя «Фамаликан» в последнее время неуступчив, однако в гостях против одного из лидеров он вряд ли сумеет устоять.

    Ставка: победа «Порту» за 1.36.

    «Камбур» — «Графсхап»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первая лига. 36-й тур

    «Камбур», у которого в прошлом сезоне отобрали билет в высший свет, в текущем сезоне доказал свое превосходство в дивизионе, досрочно добыв билет в Эредивизию.

    Все прогнозы на футбол

    Клуб из Леувардена за 35 проведенных встреч потерпел всего четыре поражения при 37 победах. Сейчас у него 5-матчевая победная серия, где четыре из них были добыты с крупным счетом.

    «Графсхап» разместился вслед за своим предстоящим оппонентом и в случае успеха в данной игре также завоюет путевку в элиту нидерландского футбола.

    Коллектив из Дутинхема добыл пока 23 виктории в этом чемпионате и семь раз уступил. Сейчас у него 4-матчевая беспроигрышная серия, где было три виктории и одна ничья.

    Вполне возможно, что решивший уже свои вопросы «Камбур» позволит своему преследователю добыть очки на своем поле.

    Ставка: Х2 за 1.69.

    Итоговый коэффициент — 4.59

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Шаповалов — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кайрат — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:05
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аланияспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    Экспресс дня 30 апреля: прогноз, ставка (4.59), статистика, коэффициенты матча 30.04.2021. Экспресс. Рвущийся в еврокубки «Марсель» и отстаивающий место в ЛЧ «Порту»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры