В экспрессе на среду рассмотрим по одному событию в испанской Ла Лиге, второй Бундеслиге и украинской Премьер-лиге.

«Атлетик» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

Матч, в котором встретятся команды с абсолютно разными целями. А если точнее, то у «Атлетика» в этом сезоне уже не осталось никаких задач — команде надо всего лишь достойно финишировать. Баски при любом раскладе останутся где-то в середине турнирной таблицы.

«Вальядолиду» же срочно нужна победа, чтобы покинуть зону вылета. Гости в текущем чемпионате уже 14 раз (больше всех!) сыграли вничью, но сейчас они настраиваются на максимальный результат.

Несмотря на традиционную неуступчивость «Атлетика», у «Вальядолида» есть шанс набрать в Бильбао три очка.

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Команда Марселино на днях провела тяжелейший матч против «Атлетико», и после такого, как правило, за пару дней не приходят в себя. Этим и должен воспользоваться «Вальядолид».

Ставка: победа «Вальядолида» с форой (+) за 1.49.

«Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен»

Футбол. Вторая Бундеслига. 28-й тур

«Гройтер Фюрт» рвется в первую Бундеслигу. И шансы на выход в элитный дивизион как никогда велики.

Хозяева занимают второе место, но отрыв от конкурентов на данный момент незначительный. Но в случае победы в ближайшем матче «Гройтер Фюрт» будет чувствовать себя намного лучше. Очки, на самом деле, сейчас вообще нельзя терять, учитывая, что позади находится «Хольштайн Киль», у которого есть три матча в запасе.

У «Зандхаузена» в этом матче свои интересы — команда, за которую выступает российский защитник Александр Жиров, борется за выживание. Пока что гости стоят рядом с зоной вылета.

Несмотря на то, что «Зандхаузен» выиграл три предыдущих матча (все — на своем поле), ставим на «Гройтер Фюрт». Претендент на путевку в первую Бундеслигу не имеет право спотыкаться в домашней игре.

Ставка: победа «Гройтер Фюрт» за 1.61.

«Олимпик» — «Заря»

Футбол. Чемпионат Украины. 10-й тур

В прошлые выходные киевское «Динамо» досрочно стало победителем чемпионата Украины. Теперь начинается борьба за второе место между «Зарей» и донецким «Шахтером».

И в случае победы в предстоящем матче луганская команда приблизится к «горнякам» на расстояние одного очка. Мотивация просто сумасшедшая. Учитывая все, что происходит с «Шахтером» этой весной (ничего хорошего, если не вдаваться в подробности), сейчас реально абсолютно — даже выход в «Зари» в Лигу чемпионов.

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«Олимпик» в десяти матчах после зимней паузы потерпел девять поражений. Этого достаточно, чтобы понимать, почему «Заря» заставит конкурента нервничать.

Команды, к слову, уже встречались в прошлый выходные, «Заря» выиграла со счетом 2:1. Теперь же они сыграют в рамках перенесенного матча, который должен был состояться еще в первом круге.

Ставка: победа «Зари» за 1.46.

Общий коэффициент — 3.45.