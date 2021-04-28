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    Невероятный шанс «Зари» и важный матч во второй Бундеслиге

    Экспресс дня 28 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 апреля
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    «Заря» Луганск
    В экспрессе на среду рассмотрим по одному событию в испанской Ла Лиге, второй Бундеслиге и украинской Премьер-лиге.

    «Атлетик» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    Матч, в котором встретятся команды с абсолютно разными целями. А если точнее, то у «Атлетика» в этом сезоне уже не осталось никаких задач — команде надо всего лишь достойно финишировать. Баски при любом раскладе останутся где-то в середине турнирной таблицы.

    «Вальядолиду» же срочно нужна победа, чтобы покинуть зону вылета. Гости в текущем чемпионате уже 14 раз (больше всех!) сыграли вничью, но сейчас они настраиваются на максимальный результат.

    Несмотря на традиционную неуступчивость «Атлетика», у «Вальядолида» есть шанс набрать в Бильбао три очка.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Команда Марселино на днях провела тяжелейший матч против «Атлетико», и после такого, как правило, за пару дней не приходят в себя. Этим и должен воспользоваться «Вальядолид».

    Ставка: победа «Вальядолида» с форой (+) за 1.49.

    «Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 28-й тур

    «Гройтер Фюрт» рвется в первую Бундеслигу. И шансы на выход в элитный дивизион как никогда велики.

    Хозяева занимают второе место, но отрыв от конкурентов на данный момент незначительный. Но в случае победы в ближайшем матче «Гройтер Фюрт» будет чувствовать себя намного лучше. Очки, на самом деле, сейчас вообще нельзя терять, учитывая, что позади находится «Хольштайн Киль», у которого есть три матча в запасе.

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    У «Зандхаузена» в этом матче свои интересы — команда, за которую выступает российский защитник Александр Жиров, борется за выживание. Пока что гости стоят рядом с зоной вылета.

    Несмотря на то, что «Зандхаузен» выиграл три предыдущих матча (все — на своем поле), ставим на «Гройтер Фюрт». Претендент на путевку в первую Бундеслигу не имеет право спотыкаться в домашней игре.

    Ставка: победа «Гройтер Фюрт» за 1.61.

    «Олимпик» — «Заря»

    Футбол. Чемпионат Украины. 10-й тур

    В прошлые выходные киевское «Динамо» досрочно стало победителем чемпионата Украины. Теперь начинается борьба за второе место между «Зарей» и донецким «Шахтером».

    И в случае победы в предстоящем матче луганская команда приблизится к «горнякам» на расстояние одного очка. Мотивация просто сумасшедшая. Учитывая все, что происходит с «Шахтером» этой весной (ничего хорошего, если не вдаваться в подробности), сейчас реально абсолютно — даже выход в «Зари» в Лигу чемпионов.

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    «Олимпик» в десяти матчах после зимней паузы потерпел девять поражений. Этого достаточно, чтобы понимать, почему «Заря» заставит конкурента нервничать.

    Команды, к слову, уже встречались в прошлый выходные, «Заря» выиграла со счетом 2:1. Теперь же они сыграют в рамках перенесенного матча, который должен был состояться еще в первом круге.

    Ставка: победа «Зари» за 1.46.

    Общий коэффициент — 3.45.

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