«Брентфорд» — «Ротерхэм»
Футбол. Чемпионшип. 35-й тур
Сезон в Чемпионшипе близится к завершению. «Брентфорд» ждет плей-офф, по итогам которого станет известен обладатель третьей путевки в Премьер-лигу, а «Ротерхэм» в заключительных матчах попробует вырваться из зоны вылета.
Впрочем, глядя на апрельские результаты гостей, крайне сомнительно, что им удастся сохранить себе место в Чемпионшипе. «Ротерхэм» проиграл четыре предыдущих матча.
И вообще, у этой команды в 16-ти последних турах — 12 поражений.
«Брентфорд» же не проигрывает почти два месяца. За это время у хозяев было немало ничейных результатов, но здесь они, скорее всего, выиграют. Очень похоже на то, что соперник уже сдался.
Ставка: победа «Брентфорда» за 1.55.
«Нюрнберг» — «Хольштайн Киль»
Футбол. Вторая Бундеслига. 29-й тур
«Хольштайн» находится на четвертом месте, но прямо сейчас это один из главных претендентов на выход в первую Бундеслиги.
У гостей есть в запасе еще целых три матча. Несколько игр с участием «Хольштайна» были перенесены из-за коронавируса. И если в них получится набрать максимальное количество очков, команда поднимется на второе место.
В первом матче после почти трехнедельной паузы «Хольштайн» выиграл в гостях у «Оснабрюка» (3:1). В состоянии команды можно не сомневаться.
Да и вообще, это тот самый «Хольштайн», который в этом сезоне выбил из Кубка Германии саму «Баварию».
«Нюрнберг» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но в этой игре, скорее всего, потеряет очки. У соперника очень серьезная цель.
Ставка: победа «Хольштайна» с форой (0) за 1.75.
«Питерборо Юнайтед» — «Донкастер»
Футбол. Чемпионат Англии. Первая лига. 22-й тур
«Донкастеру» от этой игры уже ничего не надо, свою задачу в этом сезоне он уже решил.
Причем довольно давно, и с тех пор гости явно не напрягаются. У «Донкастера» за последние полтора месяца лишь одна победа и девять поражений.
А вот «Питерборо» уже одной ногой в Чемпионшипе. Но у хозяев осталась еще одна цель — они по-прежнему могут опередить «Халл» и финишировать первыми. И вряд ли они просто так откажутся от такой возможности.
Скорее всего, «Питерборо» наберет в предстоящем матче три очка и приблизится к своему конкуренту на расстояние вытянутой руки.
Ставка: победа «Питерборо» за 1.57.
Общий коэффициент — 4.25.