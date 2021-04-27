В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в низших дивизионах Англии и Германии.

«Брентфорд» — «Ротерхэм»

Футбол. Чемпионшип. 35-й тур

Сезон в Чемпионшипе близится к завершению. «Брентфорд» ждет плей-офф, по итогам которого станет известен обладатель третьей путевки в Премьер-лигу, а «Ротерхэм» в заключительных матчах попробует вырваться из зоны вылета.

Впрочем, глядя на апрельские результаты гостей, крайне сомнительно, что им удастся сохранить себе место в Чемпионшипе. «Ротерхэм» проиграл четыре предыдущих матча.

И вообще, у этой команды в 16-ти последних турах — 12 поражений.

«Брентфорд» же не проигрывает почти два месяца. За это время у хозяев было немало ничейных результатов, но здесь они, скорее всего, выиграют. Очень похоже на то, что соперник уже сдался.

Ставка: победа «Брентфорда» за 1.55.

«Нюрнберг» — «Хольштайн Киль»

Футбол. Вторая Бундеслига. 29-й тур

«Хольштайн» находится на четвертом месте, но прямо сейчас это один из главных претендентов на выход в первую Бундеслиги.

У гостей есть в запасе еще целых три матча. Несколько игр с участием «Хольштайна» были перенесены из-за коронавируса. И если в них получится набрать максимальное количество очков, команда поднимется на второе место.

В первом матче после почти трехнедельной паузы «Хольштайн» выиграл в гостях у «Оснабрюка» (3:1). В состоянии команды можно не сомневаться.

Да и вообще, это тот самый «Хольштайн», который в этом сезоне выбил из Кубка Германии саму «Баварию».

«Нюрнберг» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но в этой игре, скорее всего, потеряет очки. У соперника очень серьезная цель.

Ставка: победа «Хольштайна» с форой (0) за 1.75.

«Питерборо Юнайтед» — «Донкастер»

Футбол. Чемпионат Англии. Первая лига. 22-й тур

«Донкастеру» от этой игры уже ничего не надо, свою задачу в этом сезоне он уже решил.

Причем довольно давно, и с тех пор гости явно не напрягаются. У «Донкастера» за последние полтора месяца лишь одна победа и девять поражений.

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А вот «Питерборо» уже одной ногой в Чемпионшипе. Но у хозяев осталась еще одна цель — они по-прежнему могут опередить «Халл» и финишировать первыми. И вряд ли они просто так откажутся от такой возможности.

Скорее всего, «Питерборо» наберет в предстоящем матче три очка и приблизится к своему конкуренту на расстояние вытянутой руки.

Ставка: победа «Питерборо» за 1.57.

Общий коэффициент — 4.25.