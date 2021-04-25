В воскресном экспрессе рассмотрим два матча из Серии А и один поединок из Бундеслиги.

«Интер» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Интер» на этой недели потеряли очки, сыграв вничью 1:1 на выезде со «Специей», однако увеличил отрыв от второй позиции до десяти очков, что почти не оставляет шансов конкурентам догнать миланцев.

Отметим, что «нерадзурри» не проигрывают уже 16 подряд матчей, одержав за это время 12 побед, а у себя дома они выиграли 12 предыдущих встреч в рамках чемпионата.

«Верона» же в предыдущем туре проиграла дома «Фиорентине» со счетом 1:2 и с 41 набранным очком остается в середине турнирной таблицы, уже решив все вопросы на этот сезон.

Поражение от «фиалок» стало для «мастифов» третьим подряд, а за семь последних поединков в чемпионате они одержали всего одну победу и потерпели шесть поражений.

«Нерадзурри» после осечки в прошлом туре, теперь должны не допустить ее и взять три очка.

Ставка: победа «Интера» за 1.35.

«Фиорентина» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Фиорентина» на данный момент в турнирной таблице занимает только 13 место, опережая зону вылета всего на пять очков, и еще не гарантировала себе сохранение прописки в дивизионе сильнейших.

В предыдущем туре Серии А «фиалкам» удалось на выезде добиться виктории над «Вероной» со счетом 2:1, и тем самым они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в трех из которых они терпели поражения.

«Ювентус» в турнирной таблице Серии А идет только четвертым, много уступая первой строке, однако второй команде проигрывает всего один балл, так что еще может завоевать серебряные награды.

В шести прошлых турах чемпионата клуб из Турина выигрывал только трижды, два раза уступив и одну встречу закончив ничьей. В своем последнем проведенном матче «Юве» дома одолел «Парму» со счетом 3:1.

«Ювентус» ведет борьбу в место в зоне ЛЧ, и терять очки не может себе позволить.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.58.

«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 31-й тур

За четыре тура до завершения Бундеслиги «РБ Лейпциг» находится на второй строке в турнирной таблице, но отставание от первого места составляет десять баллов, а ближайшего преследователя «быки» обходят на четыре очка.

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В четырех минувших турах чемпионата команда одержала всего лишь одну викторию, еще дважды уступив и один матч закончив миром. В предыдущем игровом дне «Лейпциг» сенсационно проиграл в гостях «Кельну» со счетом 1:2.

«Штутгарт» в турнирной таблице немецкого первенства занимает десятое место, проигрывая шестой еврокубковой строке восемь очков, которые почти невозможно будет отыграть.

В пяти предыдущих матчах Бундеслиги «швабы» победили только раз, одержав викторию дома над «Вердером» (1:0), а в остальных случаях они терпели поражения. Так в прошлом туре «Штутгарт» в родных стенах уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:3.

Для закрепления в топ-4, «быкам» нужно дома справиться с немотивированным соперником. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.42.

Общий коэффициент — 3.02.