ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии? «Айлендерс» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» КокеПримера. «Реал» разгромил «Кадис», «Атлетико» одолел «Уэску», «Барселона» победила «Хетафе»
    Все новости спорта

    Бездушный «Реала», шоу в Леверкузене и дружелюбные итальянцы

    Экспресс дня 24 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    В новом экспрессе рассмотрим ближайший матч «Реал», важную игру в Леверкузене и встречу итальянских середняков.

    «Реал» Мадрид -«Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

    Главный бунтарь европейского футбола продолжает борьбу за первое место в Ла Лиге. Хоть некоторые и думают, что «Реалу» сейчас ничего не надо, кроме Суперлиги, на самом деле, это не так.

    «Королевский клуб» хладнокровно разобрался с «Ливерпулем», потом прибил «Барселону» — «Реал», как обычно, хочет выиграть все, что только можно.

    В отличие от остальных участников нашумевшего проекта, «Реал» несколько дней назад не испытал ни малейших проблем в гостевой игре с упертым «Кадисом» — победа со счетом 3:0. И это на фоне шквала критики и насмешек, которые сейчас несутся в адрес «Мадрида».

  • Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • Все подробности бесславной кончины нового европейского футбольного турнира
  • 21/04/2021

    • О кадровых проблемах «Реала», думается, уже нет смысла вспоминать. Зинедин Зидан настолько крут, что собирает победный состав даже в самых сложных условиях. В общем, просто победа «Реала», который, похоже, наслаждается тем, что бесит всю Европу.

    Ставка: победа «Реала» за 1.55.

    «Байер» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

    От этого матча частично зависит судьба дортмундской «Боруссии», которая продолжает погоню за «Айнтрахтом». Здесь и сейчас решается судьба четвертого места и путевки в Лигу чемпионов.

    Но судя по недавним матчам, Дортмунду не стоит сильно обольщаться. «Айнтрахт» по-прежнему в порядке. Да, в середине месяца была ужасная игра с «Боруссией» из Менхенгладбаха, но в остальных матчах Франкфурт исправно набирал очки и забивал.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Айнтрахт» — третий в списке самых результативных команд Бундеслиги в текущем сезоне. И скорее всего, «Байер» лично убедится в силе атаки соперника.

    «Байер» немного пришел в себя после смены главного тренера, это надо признать, но в целом команда по-прежнему выглядит не очень убедительно. «Айнтрахт» покажет силу.

    Ставка: тотал «Айнтрахта» больше 1,5 за 2.01.

    «Дженоа» — «Специя»

    Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

    С одной стороны, можно подумать, что «Дженоа» и «Сцеции» еще рано расслабляться, находясь на 14-м и 15-м месте соответственно. Но на самом деле, ситуация не критичная, в главных разборах за место под солнцем будут участвовать другие клубы.

    Интересно, что «Дженоа» и «Специя» в шести предыдущих матчах обязательно забивали как минимум один мяч. И, конечно же, всегда пропускали.

    Все прогнозы на Серию А

    Так что здесь все очевидно — команды наверняка обменяются голами. А в вот куда в итоге качнет маятник, на этот вопрос ответить сложно. Хотя вполне вероятно, что он никуда не качнет. И хозяева, и гости будут очень довольны ничейным исходом.

    Ставка: обе команды забьют за 1.61.

    Общий коэффициент — 5.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атырау — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Надаль — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021
    Экспресс дня 24 апреля: прогноз, ставка (5.03), статистика, коэффициенты матча 24.04.2021. Экспресс. Бездушный «Реала», шоу в Леверкузене и дружелюбные итальянцы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры