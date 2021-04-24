В новом экспрессе рассмотрим ближайший матч «Реал», важную игру в Леверкузене и встречу итальянских середняков.

«Реал» Мадрид -«Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

Главный бунтарь европейского футбола продолжает борьбу за первое место в Ла Лиге. Хоть некоторые и думают, что «Реалу» сейчас ничего не надо, кроме Суперлиги, на самом деле, это не так.

«Королевский клуб» хладнокровно разобрался с «Ливерпулем», потом прибил «Барселону» — «Реал», как обычно, хочет выиграть все, что только можно.

В отличие от остальных участников нашумевшего проекта, «Реал» несколько дней назад не испытал ни малейших проблем в гостевой игре с упертым «Кадисом» — победа со счетом 3:0. И это на фоне шквала критики и насмешек, которые сейчас несутся в адрес «Мадрида».

О кадровых проблемах «Реала», думается, уже нет смысла вспоминать. Зинедин Зидан настолько крут, что собирает победный состав даже в самых сложных условиях. В общем, просто победа «Реала», который, похоже, наслаждается тем, что бесит всю Европу.

Ставка: победа «Реала» за 1.55.

«Байер» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

От этого матча частично зависит судьба дортмундской «Боруссии», которая продолжает погоню за «Айнтрахтом». Здесь и сейчас решается судьба четвертого места и путевки в Лигу чемпионов.

Но судя по недавним матчам, Дортмунду не стоит сильно обольщаться. «Айнтрахт» по-прежнему в порядке. Да, в середине месяца была ужасная игра с «Боруссией» из Менхенгладбаха, но в остальных матчах Франкфурт исправно набирал очки и забивал.

«Айнтрахт» — третий в списке самых результативных команд Бундеслиги в текущем сезоне. И скорее всего, «Байер» лично убедится в силе атаки соперника.

«Байер» немного пришел в себя после смены главного тренера, это надо признать, но в целом команда по-прежнему выглядит не очень убедительно. «Айнтрахт» покажет силу.

Ставка: тотал «Айнтрахта» больше 1,5 за 2.01.

«Дженоа» — «Специя»

Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

С одной стороны, можно подумать, что «Дженоа» и «Сцеции» еще рано расслабляться, находясь на 14-м и 15-м месте соответственно. Но на самом деле, ситуация не критичная, в главных разборах за место под солнцем будут участвовать другие клубы.

Интересно, что «Дженоа» и «Специя» в шести предыдущих матчах обязательно забивали как минимум один мяч. И, конечно же, всегда пропускали.

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Так что здесь все очевидно — команды наверняка обменяются голами. А в вот куда в итоге качнет маятник, на этот вопрос ответить сложно. Хотя вполне вероятно, что он никуда не качнет. И хозяева, и гости будут очень довольны ничейным исходом.

Ставка: обе команды забьют за 1.61.

Общий коэффициент — 5.03.