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    Удивительный «Вест Хэм» и приближение «Зенита» к чемпионству

    Экспресс дня 17 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 апреля
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    «Зенит»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Англии, России и Франции.

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Перед стартом данного тура «Ньюкасл» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает только 17 позицию, правда, зону вылета он опережает на шесть баллов, что оставляет ему хорошие шансы сохранить прописку в элите.

    В прошлом игровом дне «сороки» одержали победу на выезде над «Бернли» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проигрывали и четыре раза играли вничью.

    «Вест Хэм» проводит блестящий сезон, и реально претендует на путевку в Лигу чемпионов. Сейчас он идет четвертым, но опережает ближайшего преследователя только на один балл.

    В пяти предыдущих играх чемпионата «молотобойцы» проиграли только в гостях «Манчестера Юнайтед» (0:1), еще раз сыграли вничью и трижды выигрывали. В последнем сыгранном матче они в родных стенах переиграли «Лестер» со счетом 3:2.

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    • Считаем, что «молотки» будут ближе к победа, поэтому поставим на них с 0 форой.

    Ставка: победа «Вест Хэма» с форой 0 за 1.55.

    «Краснодар» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    «Краснодар» текущий чемпионат России проводит неудачно. За пять туров до финиша он в турнирной таблице идет на десятом месте, существенно отставая от еврокубковой зоны.

    Во второй части розыгрыша РПЛ «быки» из шести сыгранных встреч проиграли четыре, а также по разу сыграв вничью и победив. В минувшем проведенном туре они на выезде потерпели поражение от тульского «Арсенала» (0:1), ставшее для них третьим подряд.

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    «Зенит» мчится к очередному чемпионскому титулу. Сейчас он уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков.

    После того, как в начале марта питерцы на выезде проиграли «Рубину» (1:2), затем они одержали четыре виктории подряд, одна из которых была в последнем игровом дне над «Сочи» (2:1) в гостях.

    «Быки» сейчас не в том состоянии, чтобы доставить трудности без пяти минут чемпиону. Ставим в данном поединке на викторию питерцев.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.71.

    «Марсель» — «Лорьян»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    «Марсель» на текущий момент в турнирной таблице Лиги 1 занимает шестую позицию, уступая пятой еврокубковой строке всего лишь три очка.

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    За десять последних встреч чемпионата «провансальцы» потерпели всего два поражения, оба которые были гостевыми, еще они по четыре раза расходились миром и побеждали. В своей последней проведенной игре они на выезде сыграли вничью с «Монпелье» (3:3).

    «Лорьян» разместился на 17 позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея запас перед зоной переходных матчей в два очка, а прямой вылет опережает на четыре пункта.

    За последние шесть встреч первенства «рыбы» проиграли только раз, уступив в минувшем туре в гостях «Лансу» со счетом 1:4, а до этого они дважды побеждали в родных стенах и три раза играли вничью.

    Ожидаем, что «Марсель» добьется положительного результата, однако ставим на его викторию с нулевой форой.

    Ставка: победа «Марселя» с форой 0 за 1.52.

    Общий коэффициент — 4.02.

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