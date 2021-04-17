В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Англии, России и Франции.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Перед стартом данного тура «Ньюкасл» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает только 17 позицию, правда, зону вылета он опережает на шесть баллов, что оставляет ему хорошие шансы сохранить прописку в элите.

В прошлом игровом дне «сороки» одержали победу на выезде над «Бернли» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проигрывали и четыре раза играли вничью.

«Вест Хэм» проводит блестящий сезон, и реально претендует на путевку в Лигу чемпионов. Сейчас он идет четвертым, но опережает ближайшего преследователя только на один балл.

В пяти предыдущих играх чемпионата «молотобойцы» проиграли только в гостях «Манчестера Юнайтед» (0:1), еще раз сыграли вничью и трижды выигрывали. В последнем сыгранном матче они в родных стенах переиграли «Лестер» со счетом 3:2.

Считаем, что «молотки» будут ближе к победа, поэтому поставим на них с 0 форой.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой 0 за 1.55.

«Краснодар» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» текущий чемпионат России проводит неудачно. За пять туров до финиша он в турнирной таблице идет на десятом месте, существенно отставая от еврокубковой зоны.

Во второй части розыгрыша РПЛ «быки» из шести сыгранных встреч проиграли четыре, а также по разу сыграв вничью и победив. В минувшем проведенном туре они на выезде потерпели поражение от тульского «Арсенала» (0:1), ставшее для них третьим подряд.

«Зенит» мчится к очередному чемпионскому титулу. Сейчас он уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков.

После того, как в начале марта питерцы на выезде проиграли «Рубину» (1:2), затем они одержали четыре виктории подряд, одна из которых была в последнем игровом дне над «Сочи» (2:1) в гостях.

«Быки» сейчас не в том состоянии, чтобы доставить трудности без пяти минут чемпиону. Ставим в данном поединке на викторию питерцев.

Ставка: победа «Зенита» за 1.71.

«Марсель» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

«Марсель» на текущий момент в турнирной таблице Лиги 1 занимает шестую позицию, уступая пятой еврокубковой строке всего лишь три очка.

Все прогнозы на футбол

За десять последних встреч чемпионата «провансальцы» потерпели всего два поражения, оба которые были гостевыми, еще они по четыре раза расходились миром и побеждали. В своей последней проведенной игре они на выезде сыграли вничью с «Монпелье» (3:3).

«Лорьян» разместился на 17 позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея запас перед зоной переходных матчей в два очка, а прямой вылет опережает на четыре пункта.

За последние шесть встреч первенства «рыбы» проиграли только раз, уступив в минувшем туре в гостях «Лансу» со счетом 1:4, а до этого они дважды побеждали в родных стенах и три раза играли вничью.

Ожидаем, что «Марсель» добьется положительного результата, однако ставим на его викторию с нулевой форой.

Ставка: победа «Марселя» с форой 0 за 1.52.

Общий коэффициент — 4.02.