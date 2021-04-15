В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

В первом поединке этих команда выездную победу одержал «Манчестер Юнайтед», выиграв со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

В прошлых раундах плей-офф Лиги Европы манкунианцы проходили «Реал Сосьедад» и «Милан». В этих поединках английский клуб на домашнем поле расходился с соперниками миром, а на выезде «всухую» обыгрывал своих оппонентов.

Накануне «МЮ» в гостях одержал волевую викторию над «Тоттенхэмом» (3:1), тем самым выиграв третью игру подряд.

«Гранада» после неудачи в игре с «Красными дьяволами», обыграла в чемпионате Испании «Вальядолид» со счетом 2:1. Этой викторией она прервала свою серию из четырех поражений подряд во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» явно сильнее «Гранады», так что наверняка «манкунианцы» и в ответном матче будут соперника сильней.

Ставка: победа «МЮ» за 1.48.

«Рома» — «Аякс»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Первую встречу этих команд по-волевому выиграла «Рома» со счетом 2:1. Отметим, что она победила во всех поединках плей-офф. В прошлых раундах римляне по два раза обыгрывали «Брагу» и донецкий «Шахтер».

После этой игры «волки» в рамках Серии А дома одолели «Болонью» со счетом 1:0, но остались на седьмой строке в турнирной таблице, значительно отставая от зоны Лиги чемпионов.

«Аякс» до до четвертьфинала ЛЕ в плей-офф только побеждал. В прошлом раунде команда дважды обыграла «Янг Бойз», а до этого были две виктории над «Лиллем».

В чемпионате Нидерландов амстердамцы с большим запасом турнирную таблицу возглавляют, обходя вторую строчку на 11 очков. В последнем сыгранном матче они на выезде одержали викторию над «Валвейком» (1:0).

Вполне возможно от ответной встречи также ожидать высокой результативности. Ставим в этой игре на тотал больше 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.50.

«Вильярреал» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Вильярреал» в первом матче этих команда добыл минимальную викторию, выиграв в Загребе 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма с пенальти. Отметим, что в плей-офф ЛЕ «желтые» выиграли все пять встреч.

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После той игры «подводники» проиграли в чемпионате Испании «Осасуне» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою серию из шести викторий подряд с учетом всех турниров.

«Динамо» в 1/16 финала дважды обыграло «Краснодар», а в 1/8 финала загребцы сотворили чудо, отыгравшись после гостевого поражения от «Тоттенхэма» (0:2 и 3:0 ОТ).

Динамовцы вряд ли сдадутся без боя после минимально поражение. Так что ставим в этой игре с форой +2 на хорватов.

Ставка: победа «Динамо» с форой (+2) за 1.28.

Общий коэффициент — 2.84.