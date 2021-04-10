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    Помощь «Шахеру» и очередной успех «Герты»

    Экспресс дня 10 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Шахтер»
    В субботнем экспрессе рассмотрим сразу два матча чемпионата Украины и одну игру из Бундеслиги.

    «Мариуполь» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур

    «Мариуполь» всегда проигрывает «Шахтеру». Разные ходят слухи, почему так получается. Но так или иначе, встреча с «Мариуполем» — это гарантированные три очка для «горняков».

    А сейчас донецкому клубу очень нужна победа. Отставание от киевского «Динамо» по-прежнему составляет семь очков. И на следующей неделе «Шахтер» ждет встреча с лидером, перед которой ни в коем случае нельзя терять очки.

    В общем-то, рассуждать тут особо не о чем, «Мариуполь», конечно же, поборется, но в итоге — проиграет. В этом плане вряд ли что-то изменится.

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    И скорее всего, «Шахтер» не постесняется выиграть с крупным счетом.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2,5) за 1.95.

    «Динамо» Киев — «Днепр-1»

    Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур

    «Динамо» на прошлой неделе одержало победу, которая, возможно, окажется ключевой.

    Киевляне в гостевом матче с «Александрией» забили решающий гол за несколько минут до финального свистка, избежав ничейного исхода, который бы позволил «Шахтеру» снова мечтать о золотых медалях.

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    Ну а сейчас ситуация складывается таким образом, что для «Динамо» не станет критичной потеря очков в игре с единственным конкурентом за первое место.

    Маловероятно, что «Днепр-1» сможет остановить команду Мирчи Луческу. Сила нынешнего «Динамо» как раз в том, что оно перестало спотыкаться в матчах против середняков.

    Ставка: победа «Динамо» за 1.44.

    «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

    И добавим в наш экспресс немножко Германии. Как и в прошлом сезоне, «Герта» проснулась только ближе к заключительной части чемпионата. По всей видимости, берлинский клуб совсем не хочет во вторую Бундеслигу.

    «Герта» в четырех предыдущих турах набрала семь очков, и это очень серьезное достижение на фоне предыдущих результатов.

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    В двух предыдущих матчах на своем поле «Герта» выиграла у «Аугсбурга» и разгромила «Байер». В прошлом туре была ничья с «Унионом», но это успех, учитывая то, как в этом сезоне играет второй берлинский клуб.

    В общем, есть все основания полагать, что «Герта» наберет хотя бы одно очко и в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

    Ставка: тотал «Герты» больше 1,0 за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.53.

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