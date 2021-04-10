В субботнем экспрессе рассмотрим сразу два матча чемпионата Украины и одну игру из Бундеслиги.

«Мариуполь» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур

«Мариуполь» всегда проигрывает «Шахтеру». Разные ходят слухи, почему так получается. Но так или иначе, встреча с «Мариуполем» — это гарантированные три очка для «горняков».

А сейчас донецкому клубу очень нужна победа. Отставание от киевского «Динамо» по-прежнему составляет семь очков. И на следующей неделе «Шахтер» ждет встреча с лидером, перед которой ни в коем случае нельзя терять очки.

В общем-то, рассуждать тут особо не о чем, «Мариуполь», конечно же, поборется, но в итоге — проиграет. В этом плане вряд ли что-то изменится.

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И скорее всего, «Шахтер» не постесняется выиграть с крупным счетом.

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2,5) за 1.95.

«Динамо» Киев — «Днепр-1»

Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур

«Динамо» на прошлой неделе одержало победу, которая, возможно, окажется ключевой.

Киевляне в гостевом матче с «Александрией» забили решающий гол за несколько минут до финального свистка, избежав ничейного исхода, который бы позволил «Шахтеру» снова мечтать о золотых медалях.

Ну а сейчас ситуация складывается таким образом, что для «Динамо» не станет критичной потеря очков в игре с единственным конкурентом за первое место.

Маловероятно, что «Днепр-1» сможет остановить команду Мирчи Луческу. Сила нынешнего «Динамо» как раз в том, что оно перестало спотыкаться в матчах против середняков.

Ставка: победа «Динамо» за 1.44.

«Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

И добавим в наш экспресс немножко Германии. Как и в прошлом сезоне, «Герта» проснулась только ближе к заключительной части чемпионата. По всей видимости, берлинский клуб совсем не хочет во вторую Бундеслигу.

«Герта» в четырех предыдущих турах набрала семь очков, и это очень серьезное достижение на фоне предыдущих результатов.

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В двух предыдущих матчах на своем поле «Герта» выиграла у «Аугсбурга» и разгромила «Байер». В прошлом туре была ничья с «Унионом», но это успех, учитывая то, как в этом сезоне играет второй берлинский клуб.

В общем, есть все основания полагать, что «Герта» наберет хотя бы одно очко и в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Ставка: тотал «Герты» больше 1,0 за 1.61.

Общий коэффициент — 4.53.