«Мариуполь» — «Шахтер»
Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур
«Мариуполь» всегда проигрывает «Шахтеру». Разные ходят слухи, почему так получается. Но так или иначе, встреча с «Мариуполем» — это гарантированные три очка для «горняков».
А сейчас донецкому клубу очень нужна победа. Отставание от киевского «Динамо» по-прежнему составляет семь очков. И на следующей неделе «Шахтер» ждет встреча с лидером, перед которой ни в коем случае нельзя терять очки.
В общем-то, рассуждать тут особо не о чем, «Мариуполь», конечно же, поборется, но в итоге — проиграет. В этом плане вряд ли что-то изменится.
И скорее всего, «Шахтер» не постесняется выиграть с крупным счетом.
Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2,5) за 1.95.
«Динамо» Киев — «Днепр-1»
Футбол. Чемпионат Украины. 21-й тур
«Динамо» на прошлой неделе одержало победу, которая, возможно, окажется ключевой.
Киевляне в гостевом матче с «Александрией» забили решающий гол за несколько минут до финального свистка, избежав ничейного исхода, который бы позволил «Шахтеру» снова мечтать о золотых медалях.
Ну а сейчас ситуация складывается таким образом, что для «Динамо» не станет критичной потеря очков в игре с единственным конкурентом за первое место.
Маловероятно, что «Днепр-1» сможет остановить команду Мирчи Луческу. Сила нынешнего «Динамо» как раз в том, что оно перестало спотыкаться в матчах против середняков.
Ставка: победа «Динамо» за 1.44.
«Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур
И добавим в наш экспресс немножко Германии. Как и в прошлом сезоне, «Герта» проснулась только ближе к заключительной части чемпионата. По всей видимости, берлинский клуб совсем не хочет во вторую Бундеслигу.
«Герта» в четырех предыдущих турах набрала семь очков, и это очень серьезное достижение на фоне предыдущих результатов.
В двух предыдущих матчах на своем поле «Герта» выиграла у «Аугсбурга» и разгромила «Байер». В прошлом туре была ничья с «Унионом», но это успех, учитывая то, как в этом сезоне играет второй берлинский клуб.
В общем, есть все основания полагать, что «Герта» наберет хотя бы одно очко и в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Ставка: тотал «Герты» больше 1,0 за 1.61.
Общий коэффициент — 4.53.