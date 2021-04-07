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    Страсти в Кубке Германии, проблемы «Ювентуса» и неудержимый «Интер»

    Экспресс дня 7 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 апреля
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    «Интер» может продлить победную серию в чемпионате Италии до 10-ти матчей
    В этом экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Италии с участием «Интера» и «Ювентуса», а также игру, в которой определится последний полуфиналист Кубка Германии.

    «Регенсбург» — «Вердер»

    Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала

    У «Регенсбурга», который выступает во второй Бундеслиге, получается просто удивительный путь в текущем розыгрыше Кубка Германии. Во всех предыдущих раундах эта команда одержала победы по итогам серии пенальти.

    «Регенсбург» оказался удачливее «Кайзерслаутерна», «Веена» и «Кельна», который по ходу матча вел 2:0, но умудрился упустить победу.

    У «Вердера» пока таких драм не было. «Музыканты» уверенно обыграли предыдущих соперников, при этом ни разу не пропустив. Клуб из Бремена одержал победы над «Карл Цейсс», «Ганновером» и «Гройтер Фюртом.

    Фаворит очевиден, но это Германия, здесь может произойти все что угодно. За примерами далеко ходить не надо. "Бавария" ранее проиграла в кубке "Хольштайну", а "Байер" и вовсе вылетел после поражения от команды из Региональной лиги.

    Так что выбираем максимально простую ставку — на голы.

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    • Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    "Интер" — "Сассуоло"

    Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

    Пока, наверное, еще рано, но через пару туров "Интер" точно можно будет поздравлять с долгожданным чемпионством. На даже сейчас очевидно, что в этом сезоне команде Антонио Конте уже никто не помешает занять первое место.

    Прямо сейчас "Интер" опережает "Милан" на восемь очков и вдобавок к этому имеет еще одну игру в запасе. В случае победы над "Сассуоло" расстояние между миланскими клубами увеличится до неприличия.

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    К слову, победная серия "Интера" в чемпионате составляет девять матчей. Какие тут могут быть сомнения?

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    "Сассуоло" в предыдущие годы нередко отбирал очки у "Интера" даже в Милане, но сейчас выполнить эту задачу почти нереально.

    Ставка: победа "Интера" за 1.35.

    "Ювентус" — "Наполи"

    Футбол. Чемпионат Италии. 3-й тур

    А вот "Ювентус" забуксовал. Сначала "Старая синьора" вылетела из Лиги чемпионов, а теперь рискует оказаться за пределами топ-4 в Серии А.

    У этого матча очень интересная история. "Юве" должен был встретиться с "Наполи" на своем поле еще в начале сезона, но соперник не смог приехать в Турин из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Никакой вины "Наполи" в этом не было, но изначально лига присудила клуба техническое поражение. Но все же через несколько месяцев неаполитанцам удалось оспорить это решение. Матч все-таки состоится.

    И для "Ювентуса" это не очень хорошо. Судя по последним матчам, команда пока так и не пришла в себя после сенсационного вылета из ЛЧ. До паузы на матчи сборных "Юве" потерпел домашнее поражение от "Беневенто", а после — сыграл вничью с "Торино".

    Очень бодрый "Наполи" вполне способен продлить неудачную серию "Ювентуса".

    Ставка: победа "Наполи" или ничья за 1.93.

    Общий коэффициент — 4.71.

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