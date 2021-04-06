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    Мощный «Сити» и скупой на голы матч в Мадриде

    Экспресс дня 6 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 апреля
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    «Манчестер Сити»
    На этот раз в экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов и Чемпионшипа.

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    До данной стадии турнира «Манчестер Сити» дошел без проблем. «Горожане» на групповом этапе выиграли пять встреч из шести, и раз сыграв вничью, а в 1/8 финала дважды по 2:0 переиграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    На внутренней арене «Сити» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу, с громадным запасом возглавляя турнирную таблицу. В своем последнем проведенном поединке дружина Гвардиолы на выезде одолела «Лестер» со счетом 2:0.

    «Боруссия» на групповом этапе Лиги чемпионов тоже заняла первую позицию, одержав четыре победы, и по разу разойдясь миром и уступив. В 1/8 финала дортмундцы прошли «Севилью», выиграв в гостях 3:2, а дома сыграв вничью 2:2.

    В чемпионате Германии «шмели» идут только пятым, отставая уже на семь очков от четвертой лигачемпионовской позиции. На выходных они дома уступили «Айнтрахту» со счетом 1:2. Отметим, что за последние пять встреч «Боруссия» выиграла только раз.

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    • Пребывающий в превосходной форме «Ман Сити» в родных стенах не должен иметь проблем с неубедительными в последнее время дортмундцами.

    Ставка победа «Ман Сити» за 1.40.

    «Реал» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    «Реал» с большим трудом выиграл свою группу Лиги чемпионов. В шести встречах он трижды побеждал, еще раз разойдясь миром и потерпев два поражения. В рамках 1/8 финала мадридская команда дважды одолела итальянскую «Аталанту» (1:0 и 3:1).

    В Примеры «сливочные» идут вторыми, отставая от лидера на три очка, но третья «Барса» отстает на балл и имеет одну игру в запасе. Накануне они в рамках чемпионата страны на домашнем поле обыграли «Эйбар» (2:0), т. с. одержав третью викторию подряд.

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    «Ливерпуль» в также выиграл свой квартет на групповом этапе Лиги чемпионов. Мерсисайдцы четырежды победили, и по разу играли вничью и уступали. На предыдущей стадии плей-офф они легко справились с немецким « РБ Лейпциг», дважды выиграв по 2:0.

    В английской Премьер-лиги «красные» в турнирной таблице идет только шестыми, однако отставание от четвертой позиции составляет два балла. На прошедших выходных они на выезде разгромили лондонский «Арсенал» со счетом 3:0.

    Наверняка в первой встрече соперники сделают упор на игре в обороне, что скажется на результативности поединка.

    Ставка ТМ 3,5 за 1.40.

    «Норвич» — «Хаддерсфилд»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 40-й тур

    Мало что может помешать «Норвичу» вернуться в АПЛ. Сейчас он уверенно лидирует в Чемпионшипе, имея запас перед третьим местом в 15 очков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «канареек» в данный момент в чемпионате серия из 11 матчей без поражений, в которых они девять раз одерживали виктории, и в двух последних встречах расходились миром дома с «Блэкберном» и на выезде с «Престоном» (по 1:1).

    «Хаддерсфилд» в турнирной таблице первого английского дивизиона идет только 18 позиции, имея запас перед зоной вылета в восемь пунктов.

    Сейчас у «терьеров» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Чемпионшипа, в которой они четырежды сыграли вничью, а также одолели на выезде КПР со счетом 1:0. Накануне они дома поделили очки с «Брентфордом», сыграв 1:1.

    Хотя «Хаддерсфилд» в последнее время и не проигрывал, однако в гостях против лидера он вряд ли сумеет устоять.

    Ставка победа «Норвича» за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 2.78

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