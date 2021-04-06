На этот раз в экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов и Чемпионшипа.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

До данной стадии турнира «Манчестер Сити» дошел без проблем. «Горожане» на групповом этапе выиграли пять встреч из шести, и раз сыграв вничью, а в 1/8 финала дважды по 2:0 переиграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.

На внутренней арене «Сити» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу, с громадным запасом возглавляя турнирную таблицу. В своем последнем проведенном поединке дружина Гвардиолы на выезде одолела «Лестер» со счетом 2:0.

«Боруссия» на групповом этапе Лиги чемпионов тоже заняла первую позицию, одержав четыре победы, и по разу разойдясь миром и уступив. В 1/8 финала дортмундцы прошли «Севилью», выиграв в гостях 3:2, а дома сыграв вничью 2:2.

В чемпионате Германии «шмели» идут только пятым, отставая уже на семь очков от четвертой лигачемпионовской позиции. На выходных они дома уступили «Айнтрахту» со счетом 1:2. Отметим, что за последние пять встреч «Боруссия» выиграла только раз.

Пребывающий в превосходной форме «Ман Сити» в родных стенах не должен иметь проблем с неубедительными в последнее время дортмундцами.

Ставка победа «Ман Сити» за 1.40.

«Реал» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Реал» с большим трудом выиграл свою группу Лиги чемпионов. В шести встречах он трижды побеждал, еще раз разойдясь миром и потерпев два поражения. В рамках 1/8 финала мадридская команда дважды одолела итальянскую «Аталанту» (1:0 и 3:1).

В Примеры «сливочные» идут вторыми, отставая от лидера на три очка, но третья «Барса» отстает на балл и имеет одну игру в запасе. Накануне они в рамках чемпионата страны на домашнем поле обыграли «Эйбар» (2:0), т. с. одержав третью викторию подряд.

«Ливерпуль» в также выиграл свой квартет на групповом этапе Лиги чемпионов. Мерсисайдцы четырежды победили, и по разу играли вничью и уступали. На предыдущей стадии плей-офф они легко справились с немецким « РБ Лейпциг», дважды выиграв по 2:0.

В английской Премьер-лиги «красные» в турнирной таблице идет только шестыми, однако отставание от четвертой позиции составляет два балла. На прошедших выходных они на выезде разгромили лондонский «Арсенал» со счетом 3:0.

Наверняка в первой встрече соперники сделают упор на игре в обороне, что скажется на результативности поединка.

Ставка ТМ 3,5 за 1.40.

«Норвич» — «Хаддерсфилд»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 40-й тур

Мало что может помешать «Норвичу» вернуться в АПЛ. Сейчас он уверенно лидирует в Чемпионшипе, имея запас перед третьим местом в 15 очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «канареек» в данный момент в чемпионате серия из 11 матчей без поражений, в которых они девять раз одерживали виктории, и в двух последних встречах расходились миром дома с «Блэкберном» и на выезде с «Престоном» (по 1:1).

«Хаддерсфилд» в турнирной таблице первого английского дивизиона идет только 18 позиции, имея запас перед зоной вылета в восемь пунктов.

Сейчас у «терьеров» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Чемпионшипа, в которой они четырежды сыграли вничью, а также одолели на выезде КПР со счетом 1:0. Накануне они дома поделили очки с «Брентфордом», сыграв 1:1.

Хотя «Хаддерсфилд» в последнее время и не проигрывал, однако в гостях против лидера он вряд ли сумеет устоять.

Ставка победа «Норвича» за 1.42.

Итоговый коэффициент — 2.78