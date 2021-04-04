На этот раз в наш экспресс попали матчи с участием не самых звездных команд.

«Нант» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. 31-й тур

«Нант» все еще находится в зоне вылета. Но совсем недавно команда одержала победу, которая может стать переломным моментом. В середине марта «Нант» сенсационно выиграл на выезде у «Пари Сен-Жермен».

Очевидно, что команде помогла смена главного тренера. Вместо уволенного Раймона Доменека пришел Антуан Камбуаре, и под его руководством «Нант» выглядит заметно лучше.

Важно также отметить, что в шести предыдущих турах у «Нанта» только одно поражение.

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«Ницца» находится в середине таблицы, вылет ей уже точно не грозит. «Нант» должен воспользоваться ситуацией и забрать три очка у команды, которой они нужны не так сильно.

Ставка: победа «Нанта» с форой (0) за 1.82.

«Штутгарт» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

«Штутгарт» как раз перед международной паузой удивительно опозорился в матче с «Баварией». Проиграть такому сопернику 0:4 не так уж и критично, но в этом случае — очень даже. «Бавария» уже на 12-й минуте осталась вдесятером после удаления Альфонсо Дэвиса, но это ни коим образом не помешало ей еще в первом тайме забить «Штутгарту» четыре мяча. Причем первые три гола мюнхенская машина организовала в течение шести минут.

«Штутгарт» развалился в самый неподходящий и неожиданный момент. Хотя, казалось бы, такой шанс. Да и перед этим команда Пеллегрино Матараццо в четырех матчах набрала десять очков, но против «Баварии» что-то пошло не так. «Штутгарт» просто испугался.

И теперь всю силу ответного удара «швабов» придется принять на себя «Вердеру». «Музыкантов» из Бремена ждет встреча с очень мотивированным соперником. Скорее всего, хозяева реабилитируются за кошмарную игру в Мюнхене.

Ставка: тотал «Штутгарта» больше 1,5 за 1.88.

«Астон Вилла» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

Ближайшие несколько матчей станут для «Фулхэма» ключевыми. Сейчас лондонский клуб находится на 18-м месте, но по игре гости точно не заслуживают вылета в Чемпионшип.

В начале марта «Фулхэм» выиграл у «Ливерпуля» — 1:0 на «Энфилде». Но потом были два поражения — от «Манчестер Сити» и «Лидса». Но футбол «Фулхэма» все равно оставил приятное впечатление.

И вот интересный факт: «Фулхэм» ни разу не проиграл в восьми предыдущих матчах на выезде. Слабая команда на такое неспособна.

Так что «Фулхэм» в предстоящей игре вполне может потревожить «Астон Виллу».

Ставка: гол «Фулхэма» — 1.44.

Общий коэффициент — 4.92.