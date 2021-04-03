«Челси» — «Вест Бромвич»
Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур
В отличие от конкурентов, «Челси» сразу после паузы сыграет против одного из аутсайдеров АПЛ. И для команды Томаса Тухеля это отличный шанс закрепиться в топ-4. В случае собственной победы и поражения «Лестера» в игре с «Манчестер Сити» «синие» вплотную приблизятся к третьему месту.
Сомнений в победе «Челси» практически нет. После назначения Тухеля «Челси» показывает невероятно организованный футбол. Об этом же свидетельствует и статистика: команда еще ни разу не проигрывала под руководством немца — 10 побед и четыре ничьих.
И самое поразительное — у «Челси» на этом отрезке всего лишь два пропущенных мяча.
Сложно представить, что «Вест Бромвичу» удастся остановить эту машину, которая в следующем сезоне, скорее всего, станет основным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул.
Ставка: победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 1.88.
«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур
В Дортмунде состоится важнейший матч за четвертое место. Пока что там находится «Айнтрахт», который опережает «Боруссию» на четыре балла. И это говорит о том, что потеря очков в предстоящей игре может стать фатальной для Дортмунда. Отыграть еще более внушительное отставание будет практически невозможно.
«Боруссия» здорово помогла конкурентам в прошлом туре, не сумев выиграть у «Кельна» — всего лишь ничья в матче с 16-й командой Бундеслиги.
«Айнтрахт» же после трех матчей без побед разнес на своем поле «Унион Берлин» со счетом 5:2.
Хозяевам очень нужны очки, но соперник проводит невероятный сезон, и очень вероятно, что Дортмунд снова разочарует. Мощное нападение «Айнтрахта» станет огромной проблемой для обороны «Боруссии».
Ставка: тотал «Айнтрахта» больше 1,0 за 1.61.
«Рух» — «Заря»
Футбол. Чемпионат Украины. 20-й тур
«Заря» после четырех ярких побед, в том числе над донецким «Шахтером», потерпела два поражения кряду. Увы, но луганский клуб, по всей видимости, упустил невероятную возможность побороться с «Шахтером» за второе место.
После неудачного матча с киевским «Динамо» команда Виктора Скрипника неожиданно уступила «Колосу».
В случае с «Зарей» можно сказать, что пауза в чемпионате началась очень вовремя. Команда явно нуждалась в перезагрузке.
Если не будет никаких форс-мажоров, «Заря» спокойно выиграет у «Руха», который находится на дне турнирной таблицы.
Ставка: победа «Зари» за 1.64.
Общий коэффициент — 4.98.