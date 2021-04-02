В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки из Примеры, УПЛ и Чемпионшипа.

«Леванте» — «Уэска»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

«Леванте» с 35 набранными очками на данный момент в турнирной таблице Примеры занимает десятую строчку, не претендуя уже на еврокубковую позицию и почти обезопасив себя от вылета.

За 12 минувших встречах чемпионата «лягушки» потерпели всего три фиаско, два из которых были минимальными, правда, и побед было всего две. Перед паузой на сборные левантийцы в гостях уступили «Бетису» со счетом 0:2.

«Уэска» с 21 зачетным пунктом замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая от спасительного 17 места на четыре очка.

За последние десять туров первенства «оскенцы» добились двух викторий, пять раз уступили и трижды сыграли вничью. В прошлом туре они на домашнем поле сыграли вничью с «Осасуной» (0:0).

«Лягушки» в последнее время уступает в Примере редко, и вряд ли они в родных стенах проиграют аутсайдеру.

Ставка: 1Х за 1.40.

«Днепр-1» — «Львов»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 20-й тур

«Днепр-1» на текущий момент в турнирной таблице украинской Премьер-лиги располагается на восьмом месте, имея на своем счету 22 очка и значительно отстает от еврокубковой позиции.

В новом году днепряне провели шесть матчей в чемпионате и ни разу не проиграли, четырежды победив и два раза сыграв вничью. В своей последней сыгранной встрече они в гостях одолели «Десну» со счетом 2:0.

«Львов» с 15 очками в турнирной таблице украинского чемпионата находится всего на 12 позиции, оторвавшись всего лишь на два пункта от зоны вылета.

После зимнего перерыва команда дважды выигрывала и в трех встречах терпела поражения. Отметим, что в прошлом туре львовяне сенсационно в Харькове одержали викторию над донецким «Шахтером» со счетом 3:2.

Как правило, очные встречи этих клубов проходят результативно. Ожидаем, что и на этот раз они на двоих забьют хотя бы пару голов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

«Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 39-й тур

У «Уотфорда» в копилке находится 75 набранных очков, с которыми он занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, оторвавшись на шесть баллов от третьей позиции.

Все прогнозы на футбол

В десяти прошлых турах первенства «шмели» девять раз побеждали и раз проиграли, уступив на выезде «Борнмуту» (0:1). Перед паузой на сборные они дома разгромили «Бирмингем» со счетом 3:0.

«Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится в зоне вылета, на 23 месте, уступая спасительной 21 строчке шесть очков.

Перед международным перерывом «совы» сумели прервать серию из семи поражений, поочередно дома сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) и на выезде одолев «Барнсли» (2:1).

«Шмели» пребывают в хорошей форме, и вряд ли их сможет сдержать один из аутсайдеров. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Уотфорда» за 1.52.

Общий коэффициент — 2.83.