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    Разборки во втором испанском дивизионе

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    «Леганес» — «Мальорка»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи второго испанского дивизиона.

    «Мальорка» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 32-й тур

    «Мальорка» является одним из главных претендентов на повешение в классе. Сейчас островитяне с 61 очком в турнирной таблице Сегунды располагается на второй позиции, имея одинаковое количество баллов с первым местом, а третье опережает лишь на пункт.

    «Киноварные» неудачно провели свои последние три встречи первенства, набрав в них всего лишь пункт. В этот период они на выезде терпели поражения от хихонского «Спортинга» (0:2) и «Фуэнлабрады» (1:4), а дома сыграли вничью с «Овьедо» (0:0).

    С 54 очками «Леганес» в турнирной таблице второго испанского дивизиона идет на пятой строчке. От зоны прямой путевки в Примеру он отстает на семь баллов, но имеет хороший запас, чтобы закрепится в зоне плей-офф.

    За десять последних встреч Сегунды «огурцы» потерпели всего два поражения, еще две встречи завершили миром и шесть раз побеждали. В минувшем туре они на выезде поделили очки с «Альмерией» (1:1), которая сейчас идет третьей.

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    • После ряда неудач хозяева приложат максимум усилий для достижения благоприятного результата. Ставим в этой игре с 0 форой на «Мальорку».

    Ставка: победа «Мальорки» с форой 0 за 1.50.

    «Эспаньол» — «Фуэнлабрада»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 32-й тур

    «Эспаньол» возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея одинаковое количество очков с первой позицией, а третью строку опережает на балл, но имеет матч в запасе.

    Сейчас у «попугаев» в рамках первенства серия из восемь встреч без поражений, в которых они по четыре раза расходились миром и побеждали. В своей последней проведенной игре каталонцы на выезде одолели «Кастельон» (3:1) из зоны вылета.

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    «Фуэнлабрада» с 42 набранными очками находится на десятой позиции во втором дивизионе Испании, проигрывая семь пунктов зоне плей-офф повышения.

    Клуб из пригорода Мадрида в последних десяти сыгранных поединках Сегунды уступил всего раз, трижды победил и шесть раз играл вничью. В предыдущем туре он в родных стенах разгромил «Мальорку» со счетом 4:1.

    Хотя «Фуэнла» в последнее время неуступчива, но в Барселоне у нее будет мало шансов на успех. Ставим в этой игре викторию хозяев.

    Ставка: победа «Эспаньола» за 1.68.

    «Лас-Пальмас» — «Луго»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 32-й тур

    «Лас-Пальмас» в турнирной таблице Сегунды занимает 13 позицию, значительно оторвавшись от зоны вылета, однако и на повышение может уже не рассчитывать.

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    Островитяне за минувшие девять туров добились всего лишь двух викторий, еще в этот период они дважды сыграли вничью и пять раз уходили с поля ни с чем. В прошлом игровом дне они в гостях поделили очки с «Тенерифе» (1:1).

    «Луго» в турнирной таблице Сегунды разместился на 15 позиции, отставая от предстоящего соперника на четыре очка, опережая зону вылета всего на пять баллов.

    Коллектив вот уже девять туров не может выиграть, четырежды уступив и пять встреч закончив ничьей в этом отрезке. В прошлом матче он дома проиграл «Сабаделю» (0:1), который идет сейчас в зоне вылета.

    Учитывая неважную форму гостей, в этой игре рекомендуем ставить на хозяев с Х.

    Ставка: 1Х за 1.29.

    Общий коэффициент — 3.25.

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