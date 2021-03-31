В новом экспрессе рассмотрим три матча отборочного турнира на ЧМ-2022.

Англия — Польша

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

У этого матча вполне себе неплохая афиша. Противостояние Англии и Польши действительно вызывает интерес. Но, на самом деле, здесь все очевидно. Польша приехала в Лондон без Роберта Левандовски, который в недавней игре с Андоррой повредил колено. Колоссальная потеря для команды Паулу Соузы.

Но даже с Левандовски поляки вряд ли смогли бы остановить звездную Англию, которая выиграла три предыдущих матча с общим счетом 11:0.

Отбор на ЧМ англичане начали с крупной победы над Сан-Марино, после чего спокойно выиграли у Албании. А вот Польша уже успела потерять очки. Стартовый матч против Венгрии завершился вничью 3:3.

О чем здесь говорить, если Польша с Левандовски не смогла даже венгров обыграть. А против Англии придется играть без своего лидера и капитана.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.47.

Украина — Казахстан

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Украины в первом матче текущего отбора сыграла вничью с Францией. Игра в Париже неожиданно завершилась со счетом 1:1. Команда Андрея Шевченко провела идеальный матч против действующих чемпионов мира.

Но уже через несколько дней украинцы разочаровали своих поклонников. Снова ничья 1:1, только на этот раз в домашнем матче против Финляндии. Все шло к победе, но за несколько минут до завершения встречи Виталий Миколенко «привез» пенальти, который уверенно реализовал Теему Пукки. Два очка после двух матчей — это явно не то, на что рассчитывала сборная Украины.

Казахстан сыграл пока лишь один матч. В минувшее воскресенье Талгата Байсуфинова потерпела поражение от Франции — 0:2. Несмотря на результат, не самый плохой матч для Казахстана.

Сборная Украины сейчас максимально мотивирована. После неудачи в игре с финнами хозяева сделают все, чтобы набрать очки. В противном случае, о путевке на ЧМ можно будет забыть.

Ставка: тотал сборной Украины больше 2,0 за 1.58.

Германия — Северная Македония

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Несмотря на определенные опасения, Германия уверенно стартовала в новой отборочной кампании. Осенью немцы провели ряд провальных матчей, с треском влетели испанцам (0:6), ни разу не выиграли у швейцарцев, подарили ничью Турции — такой волны критики в адрес Бундестим давно не было.

Но квалификация на ЧМ это совсем другая история, здесь Германия предельно сконцентрирована. В первом туре команда Йоахима Лева разгромила Исландию, а потом одержала победу над крепкой Румынией.

Северная Македоние (если что, участник предстоящего Евро) после поражения от Румынии разгромила Лихтенштейн (5:0).

Скорее всего, Германия выиграет с разницей минимум в два мяча.

Ставка: тотал Германии больше 2,5 за 1.68.

Общий коэффициент — 3.90.