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    Последний шанс Украины и мощная Англия

    Экспресс дня 31 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 марта
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    Сборная Англии сыграет против Польши
    В новом экспрессе рассмотрим три матча отборочного турнира на ЧМ-2022.

    Англия — Польша

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    У этого матча вполне себе неплохая афиша. Противостояние Англии и Польши действительно вызывает интерес. Но, на самом деле, здесь все очевидно. Польша приехала в Лондон без Роберта Левандовски, который в недавней игре с Андоррой повредил колено. Колоссальная потеря для команды Паулу Соузы.

    Но даже с Левандовски поляки вряд ли смогли бы остановить звездную Англию, которая выиграла три предыдущих матча с общим счетом 11:0.

    Отбор на ЧМ англичане начали с крупной победы над Сан-Марино, после чего спокойно выиграли у Албании. А вот Польша уже успела потерять очки. Стартовый матч против Венгрии завершился вничью 3:3.

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    • О чем здесь говорить, если Польша с Левандовски не смогла даже венгров обыграть. А против Англии придется играть без своего лидера и капитана.

    Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.47.

    Украина — Казахстан

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Украины в первом матче текущего отбора сыграла вничью с Францией. Игра в Париже неожиданно завершилась со счетом 1:1. Команда Андрея Шевченко провела идеальный матч против действующих чемпионов мира.

    Но уже через несколько дней украинцы разочаровали своих поклонников. Снова ничья 1:1, только на этот раз в домашнем матче против Финляндии. Все шло к победе, но за несколько минут до завершения встречи Виталий Миколенко «привез» пенальти, который уверенно реализовал Теему Пукки. Два очка после двух матчей — это явно не то, на что рассчитывала сборная Украины.

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    Казахстан сыграл пока лишь один матч. В минувшее воскресенье Талгата Байсуфинова потерпела поражение от Франции — 0:2. Несмотря на результат, не самый плохой матч для Казахстана.

    Сборная Украины сейчас максимально мотивирована. После неудачи в игре с финнами хозяева сделают все, чтобы набрать очки. В противном случае, о путевке на ЧМ можно будет забыть.

    Ставка: тотал сборной Украины больше 2,0 за 1.58.

    Германия — Северная Македония

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Несмотря на определенные опасения, Германия уверенно стартовала в новой отборочной кампании. Осенью немцы провели ряд провальных матчей, с треском влетели испанцам (0:6), ни разу не выиграли у швейцарцев, подарили ничью Турции — такой волны критики в адрес Бундестим давно не было.

    Но квалификация на ЧМ это совсем другая история, здесь Германия предельно сконцентрирована. В первом туре команда Йоахима Лева разгромила Исландию, а потом одержала победу над крепкой Румынией.

    Северная Македоние (если что, участник предстоящего Евро) после поражения от Румынии разгромила Лихтенштейн (5:0).

    Скорее всего, Германия выиграет с разницей минимум в два мяча.

    Ставка: тотал Германии больше 2,5 за 1.68.

    Общий коэффициент — 3.90.

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