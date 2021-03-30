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    Победное шествие Турции, выигрыши хорватов и нидерландцев

    Экспресс дня 30 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Турции
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 европейской зоны.

    Хорватия — Мальта

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H. 3-й тур

    Сборная Хорватии начала отборочный цикл с неожиданного выездного поражения от Словении со счетом 0:1. Во втором туре «шашечные» с таким же результатом обыграли на своем поле национальную команду Кипра.

    Викторией над киприотами хорваты смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой они раз сыграли вничью (в товарищеской игре) и четыре раза были повержены (из них три игры пришлись на Лигу наций).

    Сборная Мальты в первом туре показала весьма неплохой футбол в игре против России, но все же проиграла дома со счетом 1:3. А во втором матче турнира «иониты» добились гостевой ничьей против Словакии (2:2), где они вели после первой половины 2:0.

    Стоит отметить, что мальтийцы уступили только раз за последние девять встреч. Правда, большинство их соперников были приблизительно равные им по классу.

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    • Хотя мальтийцы и провели уже три мяча в этом отборе, но на поле хорватов им будет сделать очень трудно. Прогнозируем в этой игре «сухую» викторию хозяев.

    Ставка: Хорватия победит и не пропустит за 1.35.

    Турция — Латвия

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

    Национальная команда Турции блестяще стартовала в отборочном цикле ЧМ. В первом туре «янычары» на своем поле одолели Нидерланды со счетом 4:2, а следом добились гостевой победы над крепкой Норвегией (3:0) и стали лидерами группы.

    За последние девять встреч с учетом всех турниров турки проиграли лишь раз, правда, это фиаско стоило им места в дивизионе Б Лиги наций. Также в этот период они трижды победили и пять раз сыграли вничью.

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    Сборная Латвии стартовала в этом отборочном цикле с двух поражений подряд. Сперва прибалты потерпели домашнее фиаско от Черногории со счетом 1:2, а следом уступили на выезде Нидерландам (0:2).

    За последние 11 встреч с учетом всех турниров латвийцы уступили трижды, столько же раз праздновали победу и пять раз сыграли вничью. Отметим, что две победы из трех были одержаны над Андоррой и Сан-Марино.

    Наверняка Турция добьется уверенной победы, победив с разницей минимум в два гола.

    Ставка: победа сборной Турции с форой (-2) за 1.42.

    Гибралтар — Нидерланды

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

    Сборная Гибралтара является одной из слабейших команд европейской квалификации. В текущем отборочном цикле он поочередно уступил дома Норвегии 0:3 и на выезде Черногории 1:4.

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    Сейчас у гибралтарцев 5-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско и две мировые, состоявшиеся в Лиги наций с соперниками равными по классу — Лихтенштейном и Сан-Марино.

    Нидерланды неудачно начали отборочную компанию к ЧМ-2022, проиграв на выезде сборной Турции со счетом 2:4. После этого «оранжевые» скромно дома переиграли Латвию — 2:0.

    Всего в отрезке последних семи сыгранных матчей с учетом всех турниров «страна тюльпанов» уступила лишь раз, а также по три раза играла вничью и побеждала.

    Вряд ли что-то может помешать нидерландцам одержать разгромную победу над футбольным «карликом». Ставим на гостей с форой -3,5.

    Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-3,5) за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.66.

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