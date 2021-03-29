В этом экспрессе рассмотрим матчи из низших дивизионов Испании, Нидерландов и Франции.

«Фуэнлабрада» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Очень похоже на то, что «Мальорка» вернется в Ла Лигу с первой же попытки. После 30-ти сыгранных матчей клуб с Балеарских островов занимает второе место, набрав такое же количество, как и возглавляющий таблицу «Эспаньол». Разница только в том, что «Мальорка» провела на один матч меньше.

«Мальорка» могла обогнать каталонцев еще раньше, но не очень удачно провела недавние матчи. В прошлом туре команда Луиса Гарсии Плазы сыграла вничью с «Овьедо», а перед этим уступила хихонскому «Спортингу».

Но в целом, безусловно, у «Мальорки» шикарные результаты, если учитывать уровень сложности турнира, в котором она сейчас выступает.

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«Фуэнлабрада» находится на 13-й строчке. В девяти предыдущих турах хозяева одержали две победы и шесть раз сыграли вничью. Очевидно, что «Мальорку» ждет сложная игра, но, скорее всего, гости снова наберут очки.

Ставка: победа «Мальорки» с форой (0) за 1.78.

«Орлеан» — «Бастия»

Футбол. Чемпионат Франции. Третья лига

«Бастия» занимает в турнирной таблице второе место, «Орлеан» — пятое. Но между командами очень приличное расстояние — 14 очков.

«Бастия», можно сказать, уже одной ногой во втором дивизионе. Отрыв от «Шоле», который находится на третьей строчке, составляет 12 очков.

«Бастия» в 15-ти предыдущих турах одержала девять побед и потерпела только одно поражение.

Так что наверняка гости в этом матче как минимум не проиграют.

Ставка: победа «Бастии» с форой (0) за 1.74.

«Ден Босх» — «Гоу Эхед Иглс»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

«Гоу Эхед Иглс» очень мощно проводит вторую половину сезона. Гости пока что находятся на пятом месте, но по-прежнему сохраняют неплохие шансы на прямую путевку в элитный дивизион.

За последние почти четыре месяца «Гоу Эхед Иглс» потерпел только одно поражение. В семи предыдущих турах у команды шесть побед и одна ничья. На этом отрезке гости пропустили только один мяч.

«Ден Босх» же находится на дне турнирной таблицы. Два последних матча хозяева проиграли с общим счетом 1:7.

Скорее всего, три очка в этой встрече достанутся «Гоу Эхед Иглс».

Ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» за 1.98.

Общий коэффициент — 6.13.