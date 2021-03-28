На этот раз в нашем традиционном суперэкспрессе рассмотрим сразу шесть матчей, которые пройдут в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

Россия — Словения

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Россия стартовала в отборе на чемпионат мира с победы над Мальтой (3:1). Но это как раз тот случай, когда результат остался в тени невероятно ужасной игры.

Надо признать, футбол команды Станислава Черчесова не поддается никакой критике. И дело даже не пропущенном мячей, это не самое главное разочарование. Россия незначительно превзошла соперника по владению мячом, а по ударам в створ Мальта и вовсе опередила нашу сборную.

Словения в тот же день обыграла Хорватию. Как говорится, почувствуйте разницу. Одни справились с Модричем и Перишичем, а вторые не могли остановить натурализованного форварда Мальты.

Что дальше? Если словенцы выйдут с тем же настроем, что и на Хорватию, у сборной России будут проблемы.

Ставка: тотал Словении больше 1,0 за 3.00.

Нидерланды — Латвия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Нидерландов начала отбор с гостевого поражения от Турции — 2:4. Еще одна ужасная игра голландцев после назначения Франка де Бура на пост главного тренера.

Голландцы проснулись только после того, как счет стал 0:3, а до этого они, по всей видимости, даже не знали, что, оказывается, в Европе стартовал отборочный турнир на ЧМ, и они в нем тоже участвуют.

После игры де Бур отбивался от вполне логичных вопросов журналистов, говорил о том, что ужасный результат в Турции не повод для паники, но, очевидно, что с такой игрой «оранжевым» будет непросто попасть на мундиаль.

Ну а лучшим ответом де Бура и его команды станет уверенная победа над Латвией. В противном случае, Нидерландам придется подумать о смене главного тренера.

Ставка: тотал Нидерландов больше 3,0 за 1.41.

Чехия — Бельгия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

А вот Бельгия, как и ожидалось, спокойно выиграла у сборной Уэльса. Бельгийцы, правда, первыми пропустили, но потом спокойно забили три мяча. В этом плане Бельгия полностью подтвердила статус одной из лучших сборных мира. Никакой паники.

С таким составом, в принципе, было бы странно терять очки в матче пусть и с крепким, но все же средним по уровню Уэльсом.

Чехи тоже стартовали с бодрой победы — 6:2 против Эстонии. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: два пропущенных мяча от эстонцев намекают, что с чешской обороной явно что-то не то.

В общем, что тут думать, Бельгия снова выиграет. Лукаку и Де Брюйне не намерены останавливаться.

Ставка: победа Бельгии за 1.76.

Румыния — Германия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Германии завершила 2020 года позорным поражением от Испании со счетом 0:6. Этим немцы показали свое отношение к Лиге наций, им она явно не нужна. Но немецкая пресса в тот момент об этом не сильно думала, напротив, буквально все ведущие издания страны не понимали, почему Йоахима Лёва до сих пор не уволили.

Это правда, в прошлом году Германия провела просто катастрофически большое количество невзрачных матчей. Но, опять-таки, все это можно списать на репутацию Лиги наций, но общую ситуацию в мире, который продолжает трясти из-за пандемии, и футбол в этом смысле не стал исключением.

Но отбор на ЧМ Бундестим начал с победы. Германия в первом туре разгромила Исландию — 3:0. И это уже было больше похоже на настоящую Германию.

Скорее всего, что-то подобное будет и в матче с Румынией. Немцы забьют два-три мяча и одержат уверенную победу.

Ставка: победа Германии + тотал матча больше 2,5 за 1.84.

Украина — Финляндия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Да уж, ставки против сборной Украины с каждым разом становятся все более опасным занятием. Команда Андрея Шевченко несколько дней назад сыграла вничью с Францией — 1:1 на «Стад де Франс».

Понятно, что никакого красивого футбола Украина не показала — это была игра на результат. И украинцы добились своего.

А теперь просто вспомним, что в отборе на Евро сборная Украины обыгрывала Португалию, в Лиге наций побеждала Испанию...Очень внушительная коллекция, о которой некоторым приходится только мечтать.

Все прогнозы на футбол

Финны с недавних пор перестали быть сборная, которая регулярно дарит всем очки, как-никак, предстоящим летом они даже на Евро сыграют. И все-таки в этом матче логично поставить на Украину.

Ставка: победа Украины за 1.72.

Косово — Швеция

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Возвращение Златана Ибрагимовича в сборную Швеции получилось лучше не придумаешь. Ибра сделал шикарную результативную передачу, а шведы выиграли у Грузии — 1:0.

Пусть и не очень убедительная по счету, но в целом заслуженная победа Швеции, которая в прошлом году играла в элитном дивизионе Лиги наций, и в итоге потерпела там пять поражений. Среди соперников были Франция, Португалия и Хорватия. С одной стороны, неприятно, но с другой — шведы получили колоссальный опыт.

Косово очень упертая команда, но фактор Ибрагимовича, скорее всего, снова сыграет ключевую роль. Златан сделает разницу.

Ставка: победа Швеции за 1.66.

Общий коэффициент — 38.38.