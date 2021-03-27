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    Злые Нидерланды и вторая победа Черногории

    Экспресс дня 27 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 марта
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    Сборная Нидерландов
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 европейской зоны.

    Нидерланды — Латвия

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

    Сборная Нидерландов неудачно стартовала в этом отборочном цикле, проиграв на выезде команде Турции со счетом 2:4. По ходу поединка «оранжевые» уступали 0:3, смогли сократить отставание до минимума, но в итоге пропустили еще.

    Этим фиаско «страна тюльпанов» прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды сыграла вничью и два игры выиграла. Одна из побед была в рамках Лиги наций, где она стала второй в своем квартете, отстав всего на балл от первой Италии.

    Сборная Латвии в последнее время выступает очень слабо. Прибалтийцы провалили отбор на Евро-2020, в Лиге наций также не блистали, обыграв там в дивизионе Д только Андорру (5:0), еще там было четыре ничьи и одно фиаско.

    В стартовой игре квалификации на чемпионат мира 2022 года латыши в родных стенах потерпели поражение от сборной Черногории со счетом 1:2, причем Латвия смогла забить первой, но затем дважды пропустила.

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    • Поражение в первом туре обязывает нидерландцев подойти к предстоящему с повешенной ответственностью. Ставим в этой игре на крупную викторию хозяев.

    Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-2,5) за 1.40.

    Черногория — Гибралтар

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

    Национальная команда Черногории стартовала в отборе к ЧМ-2022 с выездной победы над Латвией со счетом 2:1, где она первой пропустила, но смогла переломить ход встречи, забив затем дважды.

    Прошлый год «храбрые соколы» могут занести себе в актив. По его итогам они в Лиге наций смогли повысится с дивизиона С до дивизиона Б. В одном квартете с Люксембургом, Азербайджаном и Кипром они проиграли только один матч, а также выиграв четыре раза при одной ничьей.

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    Сборная Гибралтара прогнозируемо начала эту отборочную компанию с крупного поражения. На своей арене она была повержена Норвегией со счетом 0:3, удерживая ничью до 43-й минуты.

    Что касается прошлого розыгрыша Лиги наций, то там гибралтарцы выступили сверхудачно, поднявшись с дивизиона Д до дивизиона С. Правда, их соперниками были Лихтенштейн и Сан-Марино.

    Вряд ли что-то помешает черногорцам выиграть и второй матч в отборе. Наверняка хозяева сделают это уверенно.

    Ставка: победа сборной Черногории с форой (-2) за 1.42.

    Словакия — Мальта

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H. 2-й тур

    Сборная Словакии неудачно стартовала в отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре, не сумев справиться на выезде с командой Кипра, сыграв вничью со счетом 0:0.

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    Лигу наций словаки провалили полностью, вылетев по ее итогам из дивизиона Б в С, заработав за шесть встреч всего четыре очка. Единственным светлым пятном стал выход в финальную часть Евро-2020. В плей-офф они одолели Северную Ирландию на ее поле со счетом 2:1 ОТ.

    Команда Мальты начала этот отборочный турнир с домашнего фиаско от сборной России со счетом 1:3. «Иониты» оставили о себе в этой игре хорошее впечатление, но хозяев подвел недостаток класса.

    Стоит отметить, что это поражение стало для «рыцарей» первым за последние восемь встреч. До этого они четыре поединка выиграли и трижды расписывали мировые.

    Словаков в этой игре устроит только победа. Скорее всего, хозяева ее добудут, но вряд ли она будет крупной.

    Ставка: победа сборной Словакии с форой (-1.5) за 1.47.

    Общий коэффициент — 2.92.

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