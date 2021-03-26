В пятничном экспрессе рассмотрим по одному событию из третьего английского дивизиона, испанской Сегунды и чемпионата Ирландии.

«Оксфорд Юнайтед» — «Линкольн»

Футбол. Чемпионат Англии. 1-я лига

«Линкольн» входит в группу команд, которые претендуют на повышение в классе. После 36-ти сыгранных матчей гости занимают в таблице четвертое место.

Результат мог быть значительно лучше, но где-то с середины февраля в игре «Линкольна» начался спад. В последних восьми турах команда одержала только одну победу.

Но все же стоит отметить, что «Линкольн» приходит в себя, на что намекает недавняя ничья на поле «Сандерленда», который прямо сейчас находится на третьей строчке.

«Оксфорд Юнайтед» пока лишь 11-й, но, как ни странно, хозяева все еще тоже сохраняют неплохие шансы побороться за место в Чемпионшипе. Просто в отличие от «Линкольна», им теперь вообще нельзя терять очки. А это порой случается. В четырех предыдущих турах у «Оксфорд Юнайтед» три поражения.

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Что-то подсказывает, что команды точно обменяются голами. А все остальное, в том числе исход, в таком матче предсказать крайне проблематично.

Ставка: обе команды забьют за 1.89.

«Дандолк» — «Финн Хэрпс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Дандолк» стартовал в новом чемпионате Ирландии выездным матчем против «Слайго Роверс», который завершился вничью 1:1. Не самый приятный результат для команды, которая минувшей осенью играла в групповом этапе Лиги Европы. И пусть «Дандолк» проиграл все шесть матчей, но сам факт того, что ему удалось туда попасть, уже заставляет думать, что это лучшая ирландская команда.

Между тем, «Финн Хэрпс», который в прошлом сезоне боролся за выживание, в первом туре неожиданно выиграл у «Богемианса» (1:0).

Это говорит о том, что хозяев ждет непростой матч. Но все же «Дандолк», скорее всего, выиграет. Вряд ли с крупным счетом, но своего «Дандолк» добьется.

Ставка: победа «Дандолка» за 1.52.

«Спортинг» Хихон — «Алькоркон»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

У «Спортинга» в этом сезоне есть неплохой шанс вернуться в элитный дивизион. Клуб из Хихона после 30-ти туров занимает пятое место, при этом все конкуренты находятся рядом. При удачном стечении обстоятельств «Спортинг» вполне может финишировать вторым.

Беспроигрышная серия «Спортинга» составляет уже восемь матчей — четыре победы и четыре ничьих.

Также стоит отметить оборону «Спортинга», который очень мало пропускает: всего лишь 21 мяч в 30-ти матчах.

Но самый мощный факт заключается в другом — «Спортинг» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках Сегунды. Как ни крути, а это отличная возможность поставить на хозяев в матче против команды, которая находится на 19-й строчке.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (0) за 1.44.

Общий коэффициент — 4.14.