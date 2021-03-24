В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 европейской зоны.

Германия — Исландия

Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа J. 1-й тур

Сборная Германии без проблем выиграла свою группу в отборе к Евро-2020. «Бундестим» добился в том турнире семи побед и проиграв только на своей арене команде Нидерландов со счетом 2:4.

А вот в Лиге наций немцы были не столь удачны, хотя до последнего тура претендовали на выход в финальную часть. Однако все их надежды на победу в квартете были разбиты в заключительной встрече, где они в гостях потерпели унизительное поражение от сборной Испании со счетом 0:6.

Сборная Исландии после подъема в 2016-18 гг, затем сбавила свои обороты. В финальную часть Евро пробиться не сумела, хотя была очень близка к этому. В заключительном раунде плей-офф «викинги» уступили сборной Венгрии (1:2), пропустив два мяча на последних минутах.

В то же время в Лиге наций исландцы провалились полностью, проиграв все шесть матчей с общим счетом 3:17, где их соперниками были Англия, Дания и Бельгия. Они заняли последнюю строчку в квартете, вылетев тем самым в Лигу В.

На своей арене немцы должны выиграть уверенно у исландцев, которые в гостях уж очень неубедительны.

Ставка: победа сборной Германии с форой (-1,5) за 1.41.

Италия — Северная Ирландия

Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа C. 1-й тур

Сборная Италии блестяще провела отборочную компанию к чемпионату Европы-2020, выиграв во всех десяти проведенных встречах. Причем пропустили итальянцы всего четыре мяча, забив 37.

В Лиге наций «Скуадра Адзурра» также выступила превосходно, став первой в своем квартете, ни разу не проиграв, добившись трех побед и еще трижды играли вничью, где соперниками были Босния, Польша и Нидерланды.

Сборная Северной Ирландии в квалификации на чемпионат Европы заняла в группе только третью позицию, но имела шанс пробиться в финальную часть турнира через плей-офф, однако проиграла по пенальти команде Словакии.

В Лиги наций ольстерцы выступили крайне неудачно, заняв последнее место в своем квартете, опустившись в Лигу С. Североирландцы в том турнире дважды играли вничью и потерпели четыре поражения, где ее соперниками были Норвегия, Австрия и Румыния.

Итальянцы дома вряд ли будут иметь проблемы в матче с уступающим в классе соперником. Ставим в этой игре на хозяев с форой — 1,5.

Ставка: победа сборной Италии с форой (-1,5) за 1.53.

Англия — Сан-Марино

Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа I. 1-й тур

Сборная Англии не испытала трудностей с завоеванием билета в финальную часть чемпионата Европы-2020. Родоначальники футбола добились семи викторий и проиграли один матч, уступив в гостях Чехии 1:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

А вот в Лиге наций «три льва» были не столь убедительны, оказавшись ниже бельгийцев и датчан, опередив только исландцев. Они выиграли три игры раз сыграли вничью и дважды проиграли в том турнире.

Сан-Марино — слабейшая сборная мира. За всю историю своего существования она ни разу не побеждала в официальных матчах. Так в отборе к Евро-2020 «сиятельные» проиграли все игры с общим счетом 1:51.

В Лиге наций санмаринцы выступили более удачно, ведь там среди их соперников были Гибралтар и Лихтенштейн. Они дважды там сыграли вничью и потерпели два фиаско, но забить не смогли никому.

Наверняка в этом матче будет забито много мячей. Ставим в данной игре на тотал больше 6.

Ставка: ТБ 6,0 за 1.39.

Общий коэффициент — 2.99.