ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Даллас», «Флорида» уступила «Чикаго» Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис»
  • 07:17
    • Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу
  • 22:00
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
    Все новости спорта

    Европейские гранды начнут отбор с уверенных побед

    Экспресс дня 25 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 европейской зоны.

    Германия — Исландия

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа J. 1-й тур

    Сборная Германии без проблем выиграла свою группу в отборе к Евро-2020. «Бундестим» добился в том турнире семи побед и проиграв только на своей арене команде Нидерландов со счетом 2:4.

    А вот в Лиге наций немцы были не столь удачны, хотя до последнего тура претендовали на выход в финальную часть. Однако все их надежды на победу в квартете были разбиты в заключительной встрече, где они в гостях потерпели унизительное поражение от сборной Испании со счетом 0:6.

    Сборная Исландии после подъема в 2016-18 гг, затем сбавила свои обороты. В финальную часть Евро пробиться не сумела, хотя была очень близка к этому. В заключительном раунде плей-офф «викинги» уступили сборной Венгрии (1:2), пропустив два мяча на последних минутах.

    В то же время в Лиге наций исландцы провалились полностью, проиграв все шесть матчей с общим счетом 3:17, где их соперниками были Англия, Дания и Бельгия. Они заняли последнюю строчку в квартете, вылетев тем самым в Лигу В.

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • На своей арене немцы должны выиграть уверенно у исландцев, которые в гостях уж очень неубедительны.

    Ставка: победа сборной Германии с форой (-1,5) за 1.41.

    Италия — Северная Ирландия

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа C. 1-й тур

    Сборная Италии блестяще провела отборочную компанию к чемпионату Европы-2020, выиграв во всех десяти проведенных встречах. Причем пропустили итальянцы всего четыре мяча, забив 37.

    В Лиге наций «Скуадра Адзурра» также выступила превосходно, став первой в своем квартете, ни разу не проиграв, добившись трех побед и еще трижды играли вничью, где соперниками были Босния, Польша и Нидерланды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Сборная Северной Ирландии в квалификации на чемпионат Европы заняла в группе только третью позицию, но имела шанс пробиться в финальную часть турнира через плей-офф, однако проиграла по пенальти команде Словакии.

    В Лиги наций ольстерцы выступили крайне неудачно, заняв последнее место в своем квартете, опустившись в Лигу С. Североирландцы в том турнире дважды играли вничью и потерпели четыре поражения, где ее соперниками были Норвегия, Австрия и Румыния.

    Итальянцы дома вряд ли будут иметь проблемы в матче с уступающим в классе соперником. Ставим в этой игре на хозяев с форой — 1,5.

    Ставка: победа сборной Италии с форой (-1,5) за 1.53.

    Англия — Сан-Марино

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа I. 1-й тур

    Сборная Англии не испытала трудностей с завоеванием билета в финальную часть чемпионата Европы-2020. Родоначальники футбола добились семи викторий и проиграли один матч, уступив в гостях Чехии 1:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    А вот в Лиге наций «три льва» были не столь убедительны, оказавшись ниже бельгийцев и датчан, опередив только исландцев. Они выиграли три игры раз сыграли вничью и дважды проиграли в том турнире.

    Сан-Марино — слабейшая сборная мира. За всю историю своего существования она ни разу не побеждала в официальных матчах. Так в отборе к Евро-2020 «сиятельные» проиграли все игры с общим счетом 1:51.

    В Лиге наций санмаринцы выступили более удачно, ведь там среди их соперников были Гибралтар и Лихтенштейн. Они дважды там сыграли вничью и потерпели два фиаско, но забить не смогли никому.

    Наверняка в этом матче будет забито много мячей. Ставим в данной игре на тотал больше 6.

    Ставка: ТБ 6,0 за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ммо — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 25 марта 24.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.99.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры