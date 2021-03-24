Франция — Украина

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

У сборной Украины остались не самые приятные впечатления после предыдущей встречи с французами, которые, как и ожидалось, собрали на предстоящие мартовские матчи сумасшедший состав.

Осенью 2020-го Франция разорвала Украину в рамках товарищеского матча со счетом 7:1. Украинцы тогда оказались в сложнейшей кадровой ситуации из-за коронавируса, но, в любом случае, результат очень показательный.

Вряд ли на этот раз дело дойдет до семи мячей в ворота Украины, но и без них хозяева, скорее всего, одержат уверенную победу. У Андрея Шевченко отличная команда, но это все равно не тот уровень.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В этой игре сборная Франции точно забьет не меньше двух мячей.

Ставка: тотал Франции больше 2,0 за 1.72.

Гибралтар — Норвегия

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Все довольно очевидно, остается только рассуждать о том, сколько мячей в этом матче забьет Эрлинг Холанд. А норвежец наверняка не откажется стать лучшим бомбардиром отборочного турнира.

Несколько лет назад тогда еще почти никому не известный Холанд в одиночку уничтожил Гондурас в матче молодежного чемпионата мира. В той игре Эрлинг забил девять мячей.

Тогда все подумали, насколько же плох Гондурас, но, как оказалось позже, основная причина была в невероятных способностях будущей звезды.

Что-то подсказывает, что Гибралтар может повторить судьбу Гондураса. Девять Холанд не забьет, но три-четыре мяча вполне. И соответственно, Норвегия выиграет с крупным счетом.

Ставка: победа Норвегии с форой (-3,5) за 1.85.

Мальта — Россия

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Несложно догадаться, что от сборной России в предстоящем матче ждут уверенной победы. С разницей ну хотя бы в два-три мяча. Тем более сейчас, когда в команду вернулся Артем Дзюба, наконец-то преодолевший непростой период.

При этом последние результаты Мальты как бы намекают, что, возможно, выиграть с разгромным счетом не получится. Осенью эта скромная команда проиграла лишь один из восьми матчей. Там и соперники, конечно, были соответствующие, но все же не стоит игнорировать этот факт.

И также отметим, что сборная Мальты нередко очень прилично сопротивляется в домашних матчах. Крупных поражений на своем поле у нее не так уж и много.

Так что в данном случае лучше сыграть осторожно. Два гола россияне наверняка забьют, а больше — это уже вопрос.

Ставка: тотал России больше 2,0 за 1.37.

Общий коэффициент — 4.37.