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    Очередное испытание для Украины и голевые подвиги Холанда

    Экспресс дня 24 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 марта
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    Сборная Франции в октябре прошлого года обыграла Украину со счетом 7:1

    Франция — Украина

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    У сборной Украины остались не самые приятные впечатления после предыдущей встречи с французами, которые, как и ожидалось, собрали на предстоящие мартовские матчи сумасшедший состав.

    Осенью 2020-го Франция разорвала Украину в рамках товарищеского матча со счетом 7:1. Украинцы тогда оказались в сложнейшей кадровой ситуации из-за коронавируса, но, в любом случае, результат очень показательный.

    Вряд ли на этот раз дело дойдет до семи мячей в ворота Украины, но и без них хозяева, скорее всего, одержат уверенную победу. У Андрея Шевченко отличная команда, но это все равно не тот уровень.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В этой игре сборная Франции точно забьет не меньше двух мячей.

    Ставка: тотал Франции больше 2,0 за 1.72.

    Гибралтар — Норвегия

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Все довольно очевидно, остается только рассуждать о том, сколько мячей в этом матче забьет Эрлинг Холанд. А норвежец наверняка не откажется стать лучшим бомбардиром отборочного турнира.

    Несколько лет назад тогда еще почти никому не известный Холанд в одиночку уничтожил Гондурас в матче молодежного чемпионата мира. В той игре Эрлинг забил девять мячей.

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    Тогда все подумали, насколько же плох Гондурас, но, как оказалось позже, основная причина была в невероятных способностях будущей звезды.

    Что-то подсказывает, что Гибралтар может повторить судьбу Гондураса. Девять Холанд не забьет, но три-четыре мяча вполне. И соответственно, Норвегия выиграет с крупным счетом.

    Ставка: победа Норвегии с форой (-3,5) за 1.85.

    Мальта — Россия

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Несложно догадаться, что от сборной России в предстоящем матче ждут уверенной победы. С разницей ну хотя бы в два-три мяча. Тем более сейчас, когда в команду вернулся Артем Дзюба, наконец-то преодолевший непростой период.

    При этом последние результаты Мальты как бы намекают, что, возможно, выиграть с разгромным счетом не получится. Осенью эта скромная команда проиграла лишь один из восьми матчей. Там и соперники, конечно, были соответствующие, но все же не стоит игнорировать этот факт.

    И также отметим, что сборная Мальты нередко очень прилично сопротивляется в домашних матчах. Крупных поражений на своем поле у нее не так уж и много.

    Так что в данном случае лучше сыграть осторожно. Два гола россияне наверняка забьют, а больше — это уже вопрос.

    Ставка: тотал России больше 2,0 за 1.37.

    Общий коэффициент — 4.37.

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