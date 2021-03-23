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    Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки на 23 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 марта
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    «Бертон Альбион»
    В очередном экспрессе рассмотрим три матча ближайшего тура в третьем по силе английском дивизионе.

    «Бертон Альбион» — «Шрусбери Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии. 1-й дивизион. 26-й тур

    Бертон-апон-Тренте встретятся команды, которые расположились чуть выше зоны вылета. Хозяева сейчас 18-е, а гости — 17-е.

    «Бертон» не очень удачно начал 2021 год, но с февраля команда потихоньку набрала обороты. В 11-ти предыдущих матчах у «Бертона» восемь побед.

    Учитывая сложность турнира, довольно неплохие результаты и у «Шрусбери», который в десяти последних матчах потерпел только два поражения.

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    Ну и бросается также в глаза, что у обеих команд сейчас нет проблем с забитыми мячами. Соответственно, можно предположить, что матч получится относительно результативным.

    Ставка: обе команды забьют за 1.94.

    «Блэкпул» — «Питерборо Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 1-й дивизион. 26-й тур

    «Блэкпул» ждет в гости команду, которая на данный момент является одним из главных претендентов на выход в Чемпионшип. «Питерборо» после 35-ти сыгранных матчей занимает второе место. Отставание от лидера составляет три очка, но у «Питерборо» еще есть два матча в запасе.

    При этом март пока что сложно назвать удачным месяцем для гостей. В пяти предыдущих турах «Питерборо» одержал только одну победу. Не впечатляет и гостевая статистика: только три победы в 11-ти выездных матчах.

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    Тем временем беспроигрышная серия «Блэкпула» составляет уже девять матчей. Более того, с середины января у хозяев только одно поражение.

    По всей видимости, «Питерборо» придется поделиться очками с хозяевами встречи.

    Ставка: гол «Блэкпула» за 1.39.

    «Бристоль Роверс» — «Суиндон Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии. 1-й дивизион. 26-й тур

    В Бристоле сыграют соседи по турнирной таблице, хозяева сейчас 20-е, а гости — 19-е. Впереди важнейшая игра, после которой одна из команд может очутиться в зоне вылета.

    «Суиндон» в минувшую субботу выиграл у «Флитвуд Таун», но перед этим было четыре поражения кряду.

    У «Бристоля» в шести предыдущих турах тоже четыре поражения. На этом отрезке хозяева в среднем пропускали 1,5 гола.

    Гости тоже не могут похвастаться надежной обороной. Поэтому как минимум два мяча в этой игре соперники, скорее всего, забьют.

    Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.52.

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