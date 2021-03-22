В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи вторых дивизионов Германии и Испании.

«Сарагоса» — «Мирандес»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 30-й тур

«Сарагосе» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место во втором по значимости дивизионе Испании. В данный момент она идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл.

За последние четыре игры первенства «арагонцы» уступили в трех из них и добились одной виктории. При этом два поражения из трех были выездными. В целом, «Сарагоса» большую часть пунктов набрала в домашних встречах.

«Мирандес» находится в первой половине турнирной таблице Сегунды. У команды есть призрачные шансы на зону плей-офф, но для этого ей надо отыграть отставание в восемь баллов.

«Кабаны» также в последних поединках не особо радуют результатами, выиграв всего один раз за последние пять игр. Еще в этот период они по два раза играли вничью и проигрывали.

«Арагонцы» на своей арене выступают значительно лучше, чем в гостях. Поэтому от данной игры ожидаем непроигрыша хозяев.

Ставка: 1Х за 1.30.

«Альбасете» — «Картахена»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 20-й тур

«Альбасете» с 26 набранными очками разместился на самом дне в турнирной таблице Сегунды, правда, отставание от спасительной строки составляет всего лишь четыре пункта.

«Сыровары» в шести прошлых турах чемпионата потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью. В предыдущем туре они в гостях уступили «Тенерифе» со счетом 0:2.

«Картахена» также в текущем сезоне борется за выживание. Она тоже сейчас находится в зоне вылета, имея на своем счету на три очка больше, и соответственно отстает от спасительной позиции всего на балл.

Коллектив в семи последних встречах чемпионата потерпел всего два поражения, одно из которых было от лидера «Мальорки», еще одержал две виктории и три раза сыграл вничью, одна из которых была в прошлом туре дома с «Понферрадиной» (1:1).

Так как гости сейчас находятся в более лучшей форме, то рекомендуем поставить на них с Х.

Ставка: Х2 за 1.42.

«Фортуна» Д — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии. 2 БЛ. 26-й тур

Сейчас «Фортуна» с 40 набранными очками идет в турнирной таблице второй Бундеслиги на шестой позиции, отставая от третьей строчки на шесть баллов.

Все прогнозы на футбол

Клуб из Дюссельдорф в отрезке последних девяти матчей чемпионата побеждал всего дважды, еще три раза проигрывал и четырежды играл вничью. В минувшем туре он на выезде разошелся миром «Зандхаузеном» (0:0), находящимся в зоне вылета.

«Бохум» в данный момент находится на второй позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги, но отстает от лидера на балл, имея при этом матч в запасе.

В семи предыдущих турах первенства команда обходилась без ничьих, три раза уступив и четырежды победив. В прошлом поединке первенства «Бохум» в родных стенах уступил своему основному конкуренту — «Гамбургу» со счетом 0:2.

Оба коллектива неплохо действуют в обороне, и поэтому наверняка много голов в этой игре мы не увидим.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.60.

Общий коэффициент — 2.95.