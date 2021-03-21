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    «Сельта» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

    «Реал» среди недели в шикарном стиле обыграл «Аталанту» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Вопреки ожиданиям «Мадрид» легко прошел итальянцев, не испытав проблем ни в гостевой игре, ни в домашней.

    Теперь «Реал» на некоторое время может сконцентрироваться на чемпионате Испании. В прошлом туре команда Зинедина Зидана одержала волевую победу над «Эльче» благодаря Кариму Бензема.

    Перед этим, правда, были две ничьи — с «Реал Сосьедадом» и «Атлетико». Но здесь лучше обратить внимание на то, что за последние три месяца «Королевский клуб» в рамках Ла Лиги лишь однажды пропускал больше одного мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Это к тому, что нестабильной «Сельте» будет сложно пройти оборону «Реала».

    Ставка: победа «Реала» за 1.83.

    «Бавария» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

    «Бавария» во вторник еще раз обыграла «Лацио» и уверенно шагнула в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но важно понимать, что в ответном матче с римлянами команда Ханса-Дитера Флика вообще не напрягалась. Крайне редко приходится наблюдать за такой ленивой «Баварией».

    Мюнхенский клуб вполне резонно экономил силы на ближайший тур Бундеслиги. «Бавария» продолжает лидировать, но «Лейпциг» по-прежнему находится на опасном расстоянии.

    «Бавария» пропускала по одному голу в каждом из пяти предыдущих матчей, но при этом забила в общей сложности 18 мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Скорее всего, «Штутгарт» тоже забьет, но в ответ получит минимум три-четыре мяча.

    Ставка: победа «Баварии» + тотал матча больше 2,5 за 1.46.

    «Шальке» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

    Официально «Шальке» пока еще в первой Бундеслиге, но мысленно команда, похоже, уже давно во втором дивизионе. Увы, но никакого чудесного спасения не будет.

    «Шальке» ни разу не выиграл в десяти предыдущих матчах. На прошлой неделе клуб из Гельзенкирхена уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:5.

    У «Боруссии» сейчас тоже сложный период. После ответной встречи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов серия поражений команды Марко Розе достигла семи матчей. Страшно сказать, в Бундеслиге «Боруссия» последний раз побеждала еще в конце января, когда выиграла дома у «Боруссии» из Дортмунда.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Так что матч против «Шальке» сейчас будет очень кстати для «Боруссии». Это шикарный шанс наконец-то прервать неудачную серию.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1.50.

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

    Очень важный матч для «Барселоны». Победа в Сан-Себастьяне позволит каталонскому клубу как минимум сохранить отставание в четыре очка от «Атлетико».

    У «Барсы» на данный момент впечатляющая серия без поражений в рамках Ла Лиги — 17 матчей. В 14-ти случаях команда Рональда Кумана выиграла. В том числе в недавнем матче против «Уэски» — 4:1.

    «Барселона» в четырех последних матчах чемпионата забила 11 мячей. Сине-гранатовые в полном порядке, что также подтвердил ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионоьв. В Париже «Барса» не выиграла, но все равно показала фантастический футбол.

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    • «Реал Сосьедад» нередко создает каталонца проблемы на своем поле, но с такой «Барселоной» баски вряд ли что-то сделают.

    Ставка: победа «Барселоны» за 2.07.

    «Ювентус» — «Беневенто»

    Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

    «Ювентус» хорошо отреагировал на сенсационный вылет из Лиги чемпионов. В прошлом туре Серии А «Старая синьора» выиграла в гостях у «Кальяри» благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

    В чемпионате у «Юве» на данный момент серия из пяти матчей без поражений — четыре победы и ничья. В таблице действующий чемпион уже на третьем месте, но, по всей видимости, уже в самое ближайшее время бьянконери подвинут «Милан» со второй строчке.

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    О Скудетто наверное придется забыть до следующего сезона, но из топ-4 «Ювентус» теперь уже точно не выпадет.

    На фоне постоянной критики, в том числе в адрес Роналду, «Юве», скорее всего, снова оторвется на очередном середняке.

    Ставка: победа «Ювентуса» + тотал матча больше 2,5 за 1.58.

    «Лион» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 30-й тур

    Ключевой матч в контексте чемпионской гонки. Сейчас у «Лиона» и «Пари Сен-Жермен» по 60 очков, впереди только «Лилль», у которого на три балла больше.

    Ничья, по сути, не устроит ни хозяев, ни гостей. В таком случае «Лилль» может увелить отрыв.

    При этом здесь сложно кому-либо отдать предпочтение. Команды точно обменяются голами, но, кто из них забьет больше, на этот вопрос сложно ответить.

    Так что оптимальным вариантом будет ставка на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.49.

    Общий коэффициент — 19.77.

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