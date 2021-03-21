В очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Италии, Испании и Украины.

«Ювентус» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

«Ювентус» подходит к этому поединку с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой он победил пять раз. Правда, в этот период он прекратил борьбу в Лиге чемпионов, проиграв в 2-матчевом противостоянии португальскому «Порту» (3:2 и 1:2).

В чемпионата Италии туринский коллектив находится на третьей позиции, отставая от второй строки всего на балл, но лидеру уступает уже много. В минувшем туре первенства он с хет-триком Роналду одолел в гостях «Кальяри» — 3:1.

«Беневенто» продолжает свое падение в турнирной таблице Серии А. Сейчас коллектив с 26 набранными очками идет на 16 строке, но зона вылета находится на расстоянии всего четырех пунктов.

В чемпионате «ведьмы» не могут победить в последних 11 проведенных встречах, проиграв за этот период в шести из них при пяти мировых исходах. В минувшем тури их дома разгромила «Фиорентина» со счетом 1:4.

После вылета из ЛЧ «Юве» бросит все силы на Серии А. Наверняка у хозяев не будет никаких проблем в этом поединке.

Ставка: победа «Юве» с форой (-1,5) за 1.57.

«Атлетико» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

«Атлетико» также прекратил свое выступление в самом престижном евротурнире. Мадридский коллектив на стадии 1/8 финала дважды был бит «Челси» (0:1 и 0:2). А вот на внутренней арене он в последнее время не проигрывает, дважды сыграв ничью при двух победах.

В своей последней проведенной игре в рамках Примеры «матрасники» расписали гостевую мировую с «Хетафе» (0:0). Из-за этой потери очков лидирующий «Атлетико» подпустил «Барселону» на расстояние четырех пунктов.

«Алавес» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. В данный момент он находится с 23 очками в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего лишь на балл.

«Славные» в этом календарном году одержали всего одну викторию, обыграв 5 февраля дома «Вальядолид» (1:0). После этого они четыре встречи подряд проиграли, а в минувшем туре смогли прервать эту серию, поделив очки на своей арене с «Кадисом» (1:1).

«Атлетико» после неудачи в ЛЧ должен реабилитироваться перед своими болельщиками и обыграть аутсайдера на своем поле.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.37.

«Динамо» Киев — «Рух» Львов

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 19-й тур

Накануне «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв и второй матч испанскому «Вильярреалу» (оба раза по 0:2). Теперь дружина Луческа полностью сконцентрируется на внутреннем чемпионате, где она сейчас идет во главе турнирки.

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У киевлян на счету 43 очка и отрыв в четыре пункта от второго «Шахтера». Сейчас у них в рамках первенства 3-матчевая победная серия, где они пропустили только гол. В минувшем туре динамовцы в гостях одолели «Зарю» — 2:0.

Новичок элитного дивизиона прогнозируемо ведет борьбу за выживание. В данный момент он идет на 12 месте, оторвавшись от последней позиции всего лишь на балл.

Отметим, что «Рух» за 17 проведенных игр первенства победил лишь дважды. Одна из викторий пришлась на позапрошлый тур, где он переиграл на выезде «Колос» (2:1), после чего дома был разгромлен «Десной» — 0:4.

Киевская команда не должна испытать трудностей с дебютантом на своей арене, победив с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1,5) за 1.61.

Общий коэффициент — 3.46.