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    Виктория «Баварии» и нерезультативный матч в Виго

    Экспресс дня 20 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Бавария»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Испании и Германии.

    «Бавария» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 26-й тур

    «Бавария» с 58 набранными очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, оторвавшись от второго места на четыре балла. Пока за всю турнирную дистанцию мюнхенцы проиграли три раза.

    В прошлом туре первенства коллектив Флика на выезде уверенно разобрался с «Вердером», победив со счетом 3:1, после чего он оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв на своем поле «Лацио» (2:1), а на выезде выиграл 4:1.

    «Штутгарт» в турнирной таблице Бундеслиги находится на восьмой позиции, имея в своем активе 36 зачетных пунктов, отставая от шестой еврокубковой строки на четыре пункта.

    Сейчас у «швабов» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились трех побед и два поединка завершили миром. В своей последней проведенной игре «Штутгарт» дома одолел «Хоффенхаймом» со счетом 2:0.

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    • Хотя «Штутгарт» в последнее время и демонстрирует неплохие результаты, однако против лидера Бундеслиги на его арене у него шансов очень мало.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.60.

    «Айнтрахт» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 26-й тур

    На текущий момент «Айнтрахт» находится на четвертой позиции в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая пятую позицию всего лишь на два пункта.

    «Орлы» за последние три поединка первенства разжились всего двумя баллами, сыграв вничью по 1:1 дома со «Штутгартом» и на выезде с «РБ Лейпциг». Перед этим они уступили в Бремене «Вердеру» (1:2), прервав тем самым свою 11-матчевую беспроигрышную серию на тот момент.

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    «Унион» с 38 зачетными баллами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, отставая всего лишь на два очка от шестой еврокубковой строки.

    Берлинская команда не уступает в рамках первенства на протяжении последних пяти встреч, выиграв за это время в двух из них при трех мировых исходах. В минувшем туре она в родных стенах справилась с «Кельном» — 2:1.

    «Айнтрахт» сильно играет в родных стенах и должен обыграть гостей из Берлина, т.с. оставшись в зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.90.

    «Сельта» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    «Сельта» засела в середине турнирной таблицы Примеры, на десятой позиции. У команды из Виго на счету 34 зачетных пункта и отставание от шестой еврокубковой строки в восемь баллов.

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    «Кельты» в восьми последних встречах чемпионата потерпела всего одно фиаско, уступив на выезде «Валенсии» (0:2) месяц тому назад. Также они в этом отрезке дважды выигрывали и пять раз играли вничью.Так, в прошлом туре они дома поделили очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

    «Реал» на данный момент идет третьим в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 57 баллов. Второй строчке «сливочные» проигрывают два пункта, а от лидера отстают на шесть очков.

    Сейчас у «Королевского клуба» 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой он семь раз победил и дважды сыграл вничью. За прошедшую неделю он обыграл дома «Эльче» (2:1) в чемпионате страны, а также пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, в родных стенах одолев «Аталанту» (3:1), первую игру «Реал» выиграл 1:0.

    «Реал» в последнее время в Примере забивает не особо много, да и «Сельта» не отличается результативностью. Поэтому от данной игры не стоит ждать большого количества забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.44.

    Общий коэффициент — 4.37.

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